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Антальяспор
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Денизлиспор
0' 6'
25
Боффин
Рууд
77
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
13
Кудряшов
Фёдор
6
Альбайрак
Эрен
88
Озмерт
Хакан
8
Шахин
Нури
12
Мукайру
Пол
16
Фреди
Гомеш
23
Амилтон
Минервино
18
Яхович
Адис
29
Пантилимон
Костел
91
Фабиано
Лейсманн
15
Йылмаз
Огуз
22
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
8
Муравски
Радослав
10
Айсатти
Исмаил
2
Лопеш
Тьягу
20
Нияз
Реджеп
28
Сагаль
Анхело
7
Родальега
Уго
Антальяспор
4-2-3-1
Денизлиспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Озмерт Хакан 1 0.33
2. Балчи Бюньямин 1 0.33
3. Байракдар Гокдениз 1 0.33
4. Фреди Гомеш 0 0
5. Амилтон Минервино 0 0
Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йылмаз Огуз 1 0.33
2. Лопеш Тьягу 0 0

Карточки

Антальяспор
# Игрок      
1. Амилтон Минервино 1 0
2. Сари Вейсел 1 0
3. Оргилль Девер 1 0
4. Фреди Гомеш 1 0
5. Мукайру Пол 1 0
Денизлиспор
# Игрок      
1. Сако Хади 1 1
2. Родальега Уго 1 0
3. Юмлу Мустафа 1 0
4. Бакалорц Марвин 1 0
5. Муравски Радослав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антальяспор 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)
 Денизлиспор 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: + = -
Бешикташ 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 3:0 Антальяспор Фенербахче 4:0 Антальяспор
Антальяспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор
Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Денизлиспор 0:3 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:2 Денизлиспор Суперлига Антальяспор 3:0 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 0:2 Антальяспор Первая лига Турции
Антальяспор 2:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 2:2 Антальяспор Кубок Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 3:2 Антальяспор Суперлига
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Денизлиспор
2.06
3.65
4.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.85 3.65 4.25
2.06 3.55 3.85
1.85 3.56 3.88
2.00 3.39 3.84
2.05 3.31 3.92

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 7.80 1.06 3.30 1.30 2.60 1.50 2.08 1.74 1.82 1.98 1.44 2.70 1.30 3.50 1.12 6.00 1.10 6.40 1.02 11.50
9.90 1.06 8.30 1.08 3.38 1.33 2.57 1.52 1.83 2.08 1.45 2.79 1.32 3.45 1.12 6.50 1.10 7.40 1.03 13.75
7.27 1.09 6.17 1.12 3.03 1.38 2.33 1.60 1.72 2.11 1.37 3.08 1.26 3.83 1.11 6.49 1.09 7.27 1.02 13.54 1.02 14.05
3.45 1.32 3.01 1.40 2.57 1.53 2.06 1.81 1.79 2.07 1.60 2.40 1.43 2.94 1.28 3.74 1.10 7.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.89 1.91 1.39 2.85 1.11 5.80
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.15 1.08 7.70
2.67 1.47 1.77 2.04 1.37 3.08 1.11 6.49 1.08 7.75 1.01 17.39 1.01 16.94
2.81 1.45 2.30 1.65 1.79 2.08 1.50 2.67 1.35 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.96
1.97 1.83
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Антальяспор 0:0 Денизлиспор онлайн

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