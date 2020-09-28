Антальяспор
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Анталья Арена
Денизлиспор
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
88
Озмерт
Хакан
12
Мукайру
Пол
16
Фреди
Гомеш
18
Яхович
Адис
15
Йылмаз
Огуз
22
Юмлу
Мустафа
20
Нияз
Реджеп
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мукайру ПолПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гюлюм ЭрсанЗащитник
- Защитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Алпсой ХарунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Туна Тамер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
60 Чек ОзгюрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Озмерт Хакан
|1
|0.33
|2.
|Балчи Бюньямин
|1
|0.33
|3.
|Байракдар Гокдениз
|1
|0.33
|4.
|Фреди Гомеш
|0
|0
|5.
|Амилтон Минервино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.33
|2.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амилтон Минервино
|1
|0
|2.
|Сари Вейсел
|1
|0
|3.
|Оргилль Девер
|1
|0
|4.
|Фреди Гомеш
|1
|0
|5.
|Мукайру Пол
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сако Хади
|1
|1
|2.
|Родальега Уго
|1
|0
|3.
|Юмлу Мустафа
|1
|0
|4.
|Бакалорц Марвин
|1
|0
|5.
|Муравски Радослав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антальяспор
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|Денизлиспор
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: + = -Бешикташ 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 3:0 Антальяспор Фенербахче 4:0 Антальяспор
Антальяспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор
Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Хатайспор
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|Эрзурумспор
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|7.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Коньяспор
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Трабзонспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Бешикташ
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|16.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Анкарагюджю
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Ризеспор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|Малатьяспор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|21.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|7.80
|1.06
|3.30
|1.30
|—
|—
|2.60
|1.50
|2.08
|1.74
|1.82
|1.98
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.30
|3.50
|1.12
|6.00
|1.10
|6.40
|1.02
|11.50
|—
|—
|9.90
|1.06
|8.30
|1.08
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.57
|1.52
|—
|—
|1.83
|2.08
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.32
|3.45
|1.12
|6.50
|1.10
|7.40
|1.03
|13.75
|—
|—
|7.27
|1.09
|6.17
|1.12
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.72
|2.11
|—
|—
|1.37
|3.08
|1.26
|3.83
|1.11
|6.49
|1.09
|7.27
|1.02
|13.54
|1.02
|14.05
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.32
|3.01
|1.40
|2.57
|1.53
|2.06
|1.81
|1.79
|2.07
|1.60
|2.40
|1.43
|2.94
|1.28
|3.74
|—
|—
|1.10
|7.61
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.39
|2.85
|1.11
|5.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.12
|6.15
|1.08
|7.70
|—
|—
|—
|—
|2.67
|1.47
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.37
|3.08
|1.11
|6.49
|1.08
|7.75
|1.01
|17.39
|1.01
|16.94
|2.81
|1.45
|2.30
|1.65
|1.79
|2.08
|1.50
|2.67
|1.35
|3.24
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—