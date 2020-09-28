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Антальяспор
1:0
Конец матча

Стадион:
Денизлиспор
0'
1:0
58' Гол
Сари Вейсел
80' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
90' Желтая карточка
Йылмаз Огуз
90'+4
25
Боффин
Рууд
77
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
13
Кудряшов
Фёдор
6
Альбайрак
Эрен
88
Озмерт
Хакан
8
Шахин
Нури
12
Мукайру
Пол
16
Фреди
Гомеш
23
Амилтон
Минервино
18
Яхович
Адис
29
Пантилимон
Костел
2
Лопеш
Тьягу
15
Йылмаз
Огуз
22
Юмлу
Мустафа
91
Фабиано
Лейсманн
21
Бергдич
Закария
10
Айсатти
Исмаил
8
Муравски
Радослав
20
Нияз
Реджеп
7
Родальега
Уго
28
Сагаль
Анхело
Антальяспор
4-2-3-1
Денизлиспор
5-3-2

Ход матча

46'
Подольски Лукас
Мукайру Пол
 
58'
Сари Вейсел
1:0
66'
Байракдар Гокдениз
Озмерт Хакан
 
67'
Оргилль Девер
Яхович Адис
 
69'
 
Бакалорц Марвин
Фабиано Лейсманн
78'
Акьоль Уфук
Шахин Нури
 
78'
 
Мешанович Мурис
Муравски Радослав
80'
 
Юмлу Мустафа
90'
Сэм Сидней
Амилтон Минервино
 
90'
 
Йылмаз Огуз

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Озмерт Хакан 1 0.33
2. Сари Вейсел 1 0.33
3. Балчи Бюньямин 1 0.33
4. Байракдар Гокдениз 1 0.33
5. Фреди Гомеш 0 0
6. Амилтон Минервино 0 0
Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йылмаз Огуз 1 0.33
2. Лопеш Тьягу 0 0

Карточки

Антальяспор
# Игрок      
1. Амилтон Минервино 1 0
2. Сари Вейсел 1 0
3. Оргилль Девер 1 0
4. Фреди Гомеш 1 0
5. Мукайру Пол 1 0
Денизлиспор
# Игрок      
1. Сако Хади 1 1
2. Юмлу Мустафа 2 0
3. Родальега Уго 1 0
4. Бакалорц Марвин 1 0
5. Муравски Радослав 1 0
6. Йылмаз Огуз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антальяспор 0 0 25% (1) 25% (1) 0 50% (2)
 Денизлиспор 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: + = -
Бешикташ 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 3:0 Антальяспор Фенербахче 4:0 Антальяспор
Антальяспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор
Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Денизлиспор 0:3 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:2 Денизлиспор Суперлига Антальяспор 3:0 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 0:2 Антальяспор Первая лига Турции
Антальяспор 2:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 2:2 Антальяспор Кубок Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 3:2 Антальяспор Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.55 2.20 29.00
1.17 5.90 35.00
1.85 3.56 3.88
2.00 3.39 3.84
1.23 5.27 21.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.15 1.35 7.80 1.06 1.72 2.10 2.60 1.50 2.08 1.74 1.10 6.80 1.44 2.70 1.02 13.00 1.12 6.00 1.04 10.00 1.02 11.50
9.90 1.06 8.30 1.08 3.38 1.33 2.57 1.52 1.83 2.08 1.45 2.79 1.32 3.45 1.12 6.50 1.10 7.40 1.03 13.75
7.27 1.09 6.17 1.12 3.03 1.38 2.33 1.60 1.72 2.11 1.37 3.08 1.26 3.83 1.11 6.49 1.09 7.27 1.02 13.54 1.02 14.05
3.28 1.35 2.73 1.48 2.16 1.73 1.71 2.19 1.54 2.53 1.31 3.51 1.50 2.65 1.33 3.38 1.25 4.09 1.60 2.40 1.43 2.94 1.28 3.74 1.10 7.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.35 3.15 1.89 1.91 1.02 13.00 1.11 5.80 1.01 15.00
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.15 1.08 7.70
2.67 1.47 1.77 2.04 1.37 3.08 1.11 6.49 1.08 7.75 1.01 17.39 1.01 16.94
2.81 1.45 2.30 1.65 1.79 2.08 1.50 2.67 1.35 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
1.97 1.83
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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