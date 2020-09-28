Антальяспор
1:0
Конец матча
Стадион: Анталья Арена
Денизлиспор
1:0
58' ГолСари Вейсел
80' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
90' Желтая карточкаЙылмаз Огуз
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
88
Озмерт
Хакан
12
Мукайру
Пол
16
Фреди
Гомеш
18
Яхович
Адис
15
Йылмаз
Огуз
22
Юмлу
Мустафа
20
Нияз
Реджеп
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мукайру ПолПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гюлюм ЭрсанЗащитник
- Защитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Алпсой ХарунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Туна Тамер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
60 Чек ОзгюрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
Ход матча
58'
1:0
80'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Озмерт Хакан
|1
|0.33
|2.
|Сари Вейсел
|1
|0.33
|3.
|Балчи Бюньямин
|1
|0.33
|4.
|Байракдар Гокдениз
|1
|0.33
|5.
|Фреди Гомеш
|0
|0
|6.
|Амилтон Минервино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.33
|2.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амилтон Минервино
|1
|0
|2.
|Сари Вейсел
|1
|0
|3.
|Оргилль Девер
|1
|0
|4.
|Фреди Гомеш
|1
|0
|5.
|Мукайру Пол
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сако Хади
|1
|1
|2.
|Юмлу Мустафа
|2
|0
|3.
|Родальега Уго
|1
|0
|4.
|Бакалорц Марвин
|1
|0
|5.
|Муравски Радослав
|1
|0
|6.
|Йылмаз Огуз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антальяспор
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
|Денизлиспор
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: + = -Бешикташ 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 3:0 Антальяспор Фенербахче 4:0 Антальяспор
Антальяспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор
Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Хатайспор
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|Антальяспор
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Эрзурумспор
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|8.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Коньяспор
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Трабзонспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Бешикташ
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Ризеспор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Малатьяспор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|21.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.15
|1.35
|—
|—
|7.80
|1.06
|—
|—
|1.72
|2.10
|—
|—
|2.60
|1.50
|2.08
|1.74
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.02
|13.00
|1.12
|6.00
|1.04
|10.00
|1.02
|11.50
|—
|—
|9.90
|1.06
|—
|—
|8.30
|1.08
|—
|—
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.57
|1.52
|—
|—
|1.83
|2.08
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.32
|3.45
|1.12
|6.50
|1.10
|7.40
|1.03
|13.75
|—
|—
|7.27
|1.09
|—
|—
|6.17
|1.12
|—
|—
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.72
|2.11
|—
|—
|1.37
|3.08
|1.26
|3.83
|1.11
|6.49
|1.09
|7.27
|1.02
|13.54
|1.02
|14.05
|3.28
|1.35
|2.73
|1.48
|2.16
|1.73
|1.71
|2.19
|1.54
|2.53
|1.31
|3.51
|1.50
|2.65
|1.33
|3.38
|1.25
|4.09
|1.60
|2.40
|1.43
|2.94
|1.28
|3.74
|—
|—
|1.10
|7.61
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.35
|3.15
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.11
|5.80
|1.01
|15.00
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.12
|6.15
|1.08
|7.70
|—
|—
|—
|—
|2.67
|1.47
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.37
|3.08
|1.11
|6.49
|1.08
|7.75
|1.01
|17.39
|1.01
|16.94
|2.81
|1.45
|2.30
|1.65
|1.79
|2.08
|1.50
|2.67
|1.35
|3.24
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—