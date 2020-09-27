Ризеспор
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Аланьяспор
80
Мериа
Яссин
15
Ай
Селим
53
Мелняк
Дарио
66
Dogan
Sahin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
-
15 Ай СелимЗащитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
66 Dogan SahinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Четин ТарыкВратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Коч АлберкПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
-
70 Чифтчи НадирНападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Булут ОнурПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cagdas Atan
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкода Милан
|1
|0.33
|2.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барейро Адам
|2
|0.67
|2.
|Колкер Стивен
|1
|0.33
|3.
|Давидсон
|1
|0.33
|4.
|Цавелас Георгиос
|0
|0
|5.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Морозюк Николай
|1
|0
|2.
|Дурак Абдулла
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|2.
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|3.
|Давидсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ризеспор
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Аланьяспор
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор
Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор
Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Аланьяспор
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Хатайспор
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Эрзурумспор
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Антальяспор
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Трабзонспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|18.
|Ризеспор
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Малатьяспор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|9.40
|1.04
|3.85
|1.23
|—
|—
|3.00
|1.36
|—
|—
|2.04
|1.78
|1.83
|1.98
|1.61
|2.33
|—
|—
|1.39
|2.85
|1.18
|4.50
|1.14
|5.20
|1.04
|9.20
|1.03
|9.80
|—
|—
|—
|—
|11.25
|1.04
|9.80
|1.06
|3.84
|1.27
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.59
|2.39
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.18
|4.95
|1.14
|5.75
|1.05
|10.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.96
|1.06
|4.25
|1.22
|—
|—
|3.36
|1.32
|—
|—
|2.19
|1.67
|—
|—
|1.73
|2.10
|—
|—
|1.48
|2.64
|1.24
|4.02
|1.18
|4.82
|1.07
|8.30
|1.06
|8.96
|1.02
|15.34
|1.01
|15.75
|—
|—
|—
|—
|3.40
|1.33
|2.98
|1.41
|2.55
|1.53
|2.06
|1.80
|1.80
|2.07
|1.61
|2.36
|1.59
|2.44
|1.54
|2.55
|1.30
|3.59
|—
|—
|1.14
|5.97
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.06
|1.77
|—
|—
|1.45
|2.65
|—
|—
|1.14
|5.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.05
|1.77
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.16
|5.30
|1.11
|6.55
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.23
|1.65
|—
|—
|1.55
|2.44
|—
|—
|1.20
|4.51
|1.14
|5.62
|1.03
|12.33
|1.02
|13.13
|2.61
|1.51
|2.14
|1.75
|1.66
|2.28
|1.42
|2.92
|1.45
|2.85
|1.34
|3.27
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—