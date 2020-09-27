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Ризеспор
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Аланьяспор
0' 19'
1
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
80
Мериа
Яссин
15
Ай
Селим
53
Мелняк
Дарио
8
Сантос
Фабрисио
66
Dogan
Sahin
5
Дурак
Абдулла
10
Болдрин
Фернандо
7
Реми
Лоик
17
Михаляк
Конрад
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
5
Аксой
Фатих
44
Колкер
Стивен
21
Мубандже
Жак-Франсуа
6
Гюлселам
Джейхун
26
Сиопис
Манолис
75
Бингол
Тайфур
23
Бекироглу
Эфкан
19
Пектемек
Мустафа
10
Бабакар
Хоума
Ризеспор
4-3-3
Аланьяспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 1 0.33
2. Мелняк Дарио 0 0
Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барейро Адам 2 0.67
2. Колкер Стивен 1 0.33
3. Давидсон 1 0.33
4. Цавелас Георгиос 0 0
5. Караджа Эфеджан 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Морозюк Николай 1 0
2. Дурак Абдулла 1 0
Аланьяспор
# Игрок      
1. Цавелас Георгиос 1 0
2. Мубандже Жак-Франсуа 1 0
3. Давидсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 0 0 0 100% (1) 0 0
 Аланьяспор 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: + = -
Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор
Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -
Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор
Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Ризеспор 0:3 Аланьяспор Товарищеские матчи Ризеспор 1:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 5:2 Ризеспор Суперлига Аланьяспор 1:1 Ризеспор Суперлига
Ризеспор 1:1 Аланьяспор Суперлига Ризеспор 1:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:3 Ризеспор Суперлига
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Аланьяспор
2.76
3.56
2.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.65 3.50 2.55
2.60 3.45 2.65
2.64 3.42 2.64
3.12 3.62 2.19
2.76 3.29 2.63

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.40 1.04 3.85 1.23 3.00 1.36 2.04 1.78 1.83 1.98 1.61 2.33 1.39 2.85 1.18 4.50 1.14 5.20 1.04 9.20 1.03 9.80
11.25 1.04 9.80 1.06 3.84 1.27 3.00 1.40 2.04 1.86 1.59 2.39 1.40 3.00 1.18 4.95 1.14 5.75 1.05 10.75
9.74 1.05 8.96 1.06 4.25 1.22 3.36 1.32 2.19 1.67 1.73 2.10 1.48 2.64 1.24 4.02 1.18 4.82 1.07 8.30 1.06 8.96 1.02 15.34 1.01 15.75
3.40 1.33 2.98 1.41 2.55 1.53 2.06 1.80 1.80 2.07 1.61 2.36 1.59 2.44 1.54 2.55 1.30 3.59 1.14 5.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.06 1.77 1.45 2.65 1.14 5.10
3.04 1.38 2.05 1.77 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
3.30 1.33 2.23 1.65 1.55 2.44 1.20 4.51 1.14 5.62 1.03 12.33 1.02 13.13
2.61 1.51 2.14 1.75 1.66 2.28 1.42 2.92 1.45 2.85 1.34 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.23
1.62 2.28
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Ризеспор 0:0 Аланьяспор онлайн

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