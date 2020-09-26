Гёзтепе
2:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Gursel Aksel Stadium
Газишехир Газиантеп
0:1
7' ГолДемир Мухаммет
37' Желтая карточкаЭзтюрк Алпаслан
43' Желтая карточкаАкбунар Халиль
1:1
50' ГолАйдогду Сонер
2:1
61' ГолИдейе Браун
77
Палули
Мурат
33
Нукан
Атынч
41
Эмир
Беркан
30
Каян
Ялчин
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Палули МуратЗащитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
- Защитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
90 Efe Binici
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Полузащитник
-
55 Теттех АзизПолузащитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
7'
0:1
37'
43'
50'
1:1
61'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акбунар Халиль
|2
|0.67
|2.
|Айдогду Сонер
|1
|0.33
|3.
|Трипич Златко
|1
|0.33
|4.
|Нукан Атынч
|1
|0.33
|5.
|Моссоро Марсио
|1
|0.33
|6.
|Эзтюрк Алпаслан
|1 (1)
|0.33
|7.
|Идейе Браун
|0
|0
|8.
|Эмир Беркан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Демир Мухаммет
|1
|0.33
|2.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.33
|3.
|Андре Филипе
|1
|0.33
|4.
|Andre Ribeiro I
|1
|0.33
|5.
|Вурал Гюрай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Айдогду Сонер
|1
|0
|2.
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0
|3.
|Акбунар Халиль
|1
|0
|4.
|Irfan Egribayat
|1
|0
|5.
|Каян Ялчин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жефферсон IV
|2
|0
|2.
|Демир Мухаммет
|1
|0
|3.
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|4.
|Акташ Кубилай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гёзтепе
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|Газишехир Газиантеп
|0
|0
|0
|100% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Гёзтепе Последние 20 матчей: + = -Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Гёзтепе 2:1 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю
Гёзтепе 3:1 Сивасспор Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Коньяспор 1:3 Гёзтепе Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор
Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гёзтепе
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Хатайспор
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Эрзурумспор
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Антальяспор
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Сивасспор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Касымпаша
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|18.
|Газишехир Газиантеп
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|21.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0