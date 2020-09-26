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Гёзтепе
2:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
0:1
7' Гол
Демир Мухаммет
37' Желтая карточка
Эзтюрк Алпаслан
43' Желтая карточка
Акбунар Халиль
1:1
50' Гол
Айдогду Сонер
2:1
61' Гол
Идейе Браун
68'
Irfan
Egribayat
77
Палули
Мурат
33
Нукан
Атынч
5
Эзтюрк
Алпаслан
41
Эмир
Беркан
30
Каян
Ялчин
11
Трипич
Златко
7
Акбунар
Халиль
8
Айдогду
Сонер
10
Моссоро
Марсио
Идейе
Браун
1
Гювенч
Гюнай
6
Тошка
Алин
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
3
Джилободжи
Папи
13
Мораис
Жуниор
II
16
Ольковски
Павел
11
Вурал
Гюрай
8
Жефферсон
IV
10
Демир
Мухаммет
44
Максим
Александру
9
Андре
Филипе
Гёзтепе
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Демир Мухаммет
(Вурал Гюрай)
37'
Эзтюрк Алпаслан
 
43'
Акбунар Халиль
 
50'
Айдогду Сонер
(Трипич Златко)
1:1
61'
Идейе Браун
(Моссоро Марсио)
2:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акбунар Халиль 2 0.67
2. Айдогду Сонер 1 0.33
3. Трипич Златко 1 0.33
4. Нукан Атынч 1 0.33
5. Моссоро Марсио 1 0.33
6. Эзтюрк Алпаслан 1 (1) 0.33
7. Идейе Браун 0 0
8. Эмир Беркан 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Демир Мухаммет 1 0.33
2. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.33
3. Андре Филипе 1 0.33
4. Andre Ribeiro I 1 0.33
5. Вурал Гюрай 0 0

Карточки

Гёзтепе
# Игрок      
1. Айдогду Сонер 1 0
2. Эзтюрк Алпаслан 1 0
3. Акбунар Халиль 1 0
4. Irfan Egribayat 1 0
5. Каян Ялчин 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Жефферсон IV 2 0
2. Демир Мухаммет 1 0
3. Мораис Жуниор II 1 0
4. Акташ Кубилай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гёзтепе 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0
 Газишехир Газиантеп 0 0 0 100% (3) 0 0

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: + = -
Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Гёзтепе 2:1 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю
Гёзтепе 3:1 Сивасспор Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Коньяспор 1:3 Гёзтепе Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -
Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор
Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Суперлига Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Акбунар Халиль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Эзтюрк Алпаслан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Демир Мухаммет бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gursel Aksel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гёзтепе
Ничья
Газишехир Газиантеп
2.12
3.54
3.82
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.54 3.82
2.12 3.39 3.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.04 10.00 1.05 4.05 1.25 3.18 1.36 2.12 1.80 1.66 2.25 1.44 2.83 1.22 4.40 1.17 5.30 1.06 9.60
8.96 1.06 7.75 1.08 3.74 1.27 2.89 1.41 1.99 1.81 1.57 2.39 1.39 2.98 1.18 4.82 1.14 5.62 1.05 9.74 1.04 10.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.00 1.39 2.04 1.78 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
3.03 1.38 2.03 1.78 1.47 2.67 1.16 5.18 1.11 6.49 1.02 14.04 1.02 14.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.10 1.37 1.83 1.98 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.73 2.10
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