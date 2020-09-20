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Тондела
1:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Риу Аве
0'
1:0
9' Гол
Рикарду Алвеш II
35'
99
Ниассе
Бабакар
2
Бибито
23
Таварес
Йоан
34
Рикарду
Алвеш
II
20
Феррейра
Филипе
6
Аугусто
Педро
5
Жаките
Жоау
14
Грау
Хауме
8
Педру
Жоау
II
11
Штркаль
Томислав
7
Агра
Салвадор
1
Кишек
Павел
4
Монте
Нелсон
6
Боревкович
Тони
33
Сантос
Адерлан
24
Амарал
Педру
21
Мане
Карлуш
8
Тарантини
Рикардо
23
Ямбор
Никола
10
Диего
Лопес
III
14
Пиазон
Лукас
7
Желсон
Дала
Тондела
4-4-2
Риу Аве
4-4-2

Ход матча

9'
Рикарду Алвеш II
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рикарду Алвеш II 1 1
Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Предыдущие игры

Тондела Последние 20 матчей: + = -
Морейренсе 1:2 Тондела Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела Тондела 1:3 Порту
Тондела 0:1 Фамаликан Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Тондела Тондела 0:3 Витория Сетубал Тондела 1:1 Морейренсе Брага 2:1 Тондела Тондела 1:1 Жил Висенте
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -
Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму
Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан

Последние игры между собой

Тондела: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Риу Аве: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Тондела 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:4 Тондела Примейра-лига Риу Аве 2:2 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Риу Аве Примейра-лига
Риу Аве 1:1 Тондела Примейра-лига Тондела 1:3 Риу Аве Примейра-лига Тондела 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:1 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:3 Тондела Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Морейренсе 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Санта-Клара 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Порту 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Тондела 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Белененсеш 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Насьональ Мадейра 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Боавишта 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Риу Аве 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Витория Гимарайнш 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Фаренсе 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Маритиму 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Брага 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 1 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Тондела 9.7% (15)
X 31.2% (48)
Риу Аве 59.1% (91)
0
выиграет Риу Аве, со счетом 1:2
гости на порядок выше классом и лучше подготовлены к сезону
сергей пономарев #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тондела
Ничья
Риу Аве
4.40
3.38
3.89
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Тондела 1:0 Риу Аве

Исход игры
Тондела
9.7% (15)
Ничья
31.2% (48)
Риу Аве
59.1% (91)
Тотал 2.5
Больше
35.95% (55)
Меньше
64.05% (98)
Обе команды забьют
Да
62.09% (95)
Нет
37.91% (58)
Популярный счёт
1:2 Риу Аве
28.6% (44)
1:1 Ничья
26.6% (41)
0:1 Риу Аве
26% (40)
1:0 Тондела
5.2% (8)
2:1 Тондела
3.9% (6)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:2 Риу Аве
2.6% (4)
1:3 Риу Аве
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.60 3.30 2.12
1.97 3.15 4.40
4.15 3.38 1.95
3.14 3.31 2.30
2.07 3.35 3.89

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.77 1.08 6.10 1.12 4.90 1.17 3.50 1.30 1.78 2.07 1.95 1.85 1.45 2.70 1.28 3.60 1.09 7.20 1.07 5.55 0.00 15.00
8.00 1.08 6.40 1.12 2.76 1.46 2.07 1.77 1.62 2.44 1.28 3.72 1.22 4.55 1.07 8.80 1.06 9.70 1.00 19.25
6.85 1.10 5.62 1.14 2.85 1.42 2.18 1.68 1.66 2.21 1.33 3.30 1.24 4.02
8.09 1.10 5.95 1.15 2.49 1.57 2.12 1.77 2.78 1.47 2.21 1.71 1.93 1.95 1.62 2.37 1.47 2.78 1.38 3.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.52 1.52 1.61 2.27 1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00
2.59 1.50 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
2.58 1.50 1.71 2.13 1.35 3.18
2.55 1.55 2.09 1.79 1.62 2.38 1.40 3.06 1.74 2.17 1.45 2.85 1.17 5.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.35 1.70 1.57 2.40 1.17 4.60
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.18 5.05 1.12 6.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.90
1.99 1.81
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
4.05 1.22
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