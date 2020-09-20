гости на порядок выше классом и лучше подготовлены к сезону
сергей пономарев #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рикарду Алвеш II
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Морейренсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Санта-Клара
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Тондела
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Белененсеш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Насьональ Мадейра
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Боавишта
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Спортинг Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Риу Аве
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Витория Гимарайнш
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Фаренсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Брага
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.77
|1.08
|6.10
|1.12
|4.90
|1.17
|—
|—
|3.50
|1.30
|1.78
|2.07
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.28
|3.60
|1.09
|7.20
|1.07
|5.55
|0.00
|15.00
|8.00
|1.08
|6.40
|1.12
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.07
|1.77
|—
|—
|1.62
|2.44
|—
|—
|1.28
|3.72
|—
|—
|1.22
|4.55
|1.07
|8.80
|1.06
|9.70
|1.00
|19.25
|6.85
|1.10
|5.62
|1.14
|2.85
|1.42
|—
|—
|2.18
|1.68
|—
|—
|1.66
|2.21
|—
|—
|1.33
|3.30
|—
|—
|1.24
|4.02
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.09
|1.10
|—
|—
|5.95
|1.15
|2.49
|1.57
|2.12
|1.77
|2.78
|1.47
|2.21
|1.71
|1.93
|1.95
|1.62
|2.37
|1.47
|2.78
|1.38
|3.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.61
|2.27
|—
|—
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.05
|9.50
|1.03
|12.00
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.32
|3.38
|—
|—
|1.08
|8.00
|1.06
|9.40
|2.58
|1.50
|—
|—
|1.71
|2.13
|—
|—
|1.35
|3.18
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.55
|1.55
|2.09
|1.79
|1.62
|2.38
|1.40
|3.06
|1.74
|2.17
|1.45
|2.85
|1.17
|5.38
|—
|—