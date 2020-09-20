  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Тондела
1:1
Конец матча

Стадион:
Риу Аве
0'
1:0
9' Гол
Рикарду Алвеш II
88' Желтая карточка
Штркаль Томислав
1:1
90' Гол
Ryotaro Meshino
90'+7
99
Ниассе
Бабакар
2
Бибито
23
Таварес
Йоан
34
Рикарду
Алвеш
II
20
Феррейра
Филипе
6
Аугусто
Педро
5
Жаките
Жоау
14
Грау
Хауме
8
Педру
Жоау
II
11
Штркаль
Томислав
7
Агра
Салвадор
1
Кишек
Павел
4
Монте
Нелсон
6
Боревкович
Тони
33
Сантос
Адерлан
24
Амарал
Педру
21
Мане
Карлуш
8
Тарантини
Рикардо
23
Ямбор
Никола
10
Диего
Лопес
III
14
Пиазон
Лукас
7
Желсон
Дала
Тондела
4-4-2
Риу Аве
4-4-2

Ход матча

9'
Рикарду Алвеш II
1:0
46'
 
Морейра Бруну
Пиазон Лукас
71'
Барбоза Рафаэл II
Агра Салвадор
 
73'
 
Шику Жеральдес
Желсон Дала
74'
 
Габриэльзиньо
Монте Нелсон
77'
Алмейда Тьягу
Бибито
 
84'
Гонсалвеш Жота
Педру Жоау II
 
86'
 
Ryotaro Meshino
Тарантини Рикардо
88'
Штркаль Томислав
 
90'
1:1
Ryotaro Meshino

Бомбардиры внутри турнира

Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рикарду Алвеш II 1 1
Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ryotaro Meshino 1 1

Карточки

Тондела
# Игрок      
1. Штркаль Томислав 1 0
Риу Аве
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тондела 100% (1) 0 0 0 0 0
 Риу Аве 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Тондела Последние 20 матчей: + = -
Морейренсе 1:2 Тондела Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела Тондела 1:3 Порту
Тондела 0:1 Фамаликан Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Тондела Тондела 0:3 Витория Сетубал Тондела 1:1 Морейренсе Брага 2:1 Тондела Тондела 1:1 Жил Висенте
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -
Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму
Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан

Последние игры между собой

Тондела: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Риу Аве: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Тондела 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:4 Тондела Примейра-лига Риу Аве 2:2 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Риу Аве Примейра-лига
Риу Аве 1:1 Тондела Примейра-лига Тондела 1:3 Риу Аве Примейра-лига Тондела 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:1 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:3 Тондела Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Морейренсе 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Санта-Клара 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Порту 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Белененсеш 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Риу Аве 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Тондела 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Насьональ Мадейра 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Боавишта 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Витория Гимарайнш 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Фаренсе 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Маритиму 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Брага 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 1 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Рикарду Алвеш II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Тондела 9.7% (15)
X 31.2% (48)
Риу Аве 59.1% (91)
0
выиграет Риу Аве, со счетом 1:2
гости на порядок выше классом и лучше подготовлены к сезону
сергей пономарев #
Все прогнозы

Прогнозы на матч Тондела 1:1 Риу Аве

Исход игры
Тондела
9.7% (15)
Ничья
31.2% (48)
Риу Аве
59.1% (91)
Тотал 2.5
Больше
35.95% (55)
Меньше
64.05% (98)
Обе команды забьют
Да
62.09% (95)
Нет
37.91% (58)
Популярный счёт
1:2 Риу Аве
28.6% (44)
1:1 Ничья
26.6% (41)
0:1 Риу Аве
26% (40)
1:0 Тондела
5.2% (8)
2:1 Тондела
3.9% (6)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:2 Риу Аве
2.6% (4)
1:3 Риу Аве
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Тондела 1:1 Риу Аве онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.60 3.30 2.12
1.48 3.40 12.00
4.15 3.38 1.95
3.14 3.31 2.30
1.37 3.95 17.35

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.77 1.08 6.10 1.12 1.82 1.97 1.22 4.20 1.78 2.07 1.12 6.10 1.11 6.50 1.08 7.77 1.03 12.00 1.02 13.00 0.00 15.00
8.00 1.08 6.40 1.12 2.76 1.46 2.07 1.77 1.62 2.44 1.28 3.72 1.22 4.55 1.07 8.80 1.06 9.70 1.00 19.25
6.85 1.10 5.62 1.14 2.85 1.42 2.18 1.68 1.66 2.21 1.33 3.30 1.24 4.02
8.09 1.10 1.68 2.28 1.40 3.06 1.14 6.26 1.38 3.19 1.27 3.89 1.40 3.05 1.35 3.32 1.47 2.78 1.15 5.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.52 1.52 1.61 2.27 1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00
2.59 1.50 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
2.58 1.50 1.71 2.13 1.35 3.18
2.55 1.55 2.09 1.79 1.62 2.38 1.40 3.06 1.23 4.44 1.11 7.06 1.17 5.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.35 1.70 1.57 2.40 1.17 4.60
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.18 5.05 1.12 6.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
1.99 1.81
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
4.05 1.22
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный