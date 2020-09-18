Не выиграет Бенфика, если не проиграет.
Valenciana #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родригеш Гонсалу
|1
|1
|2.
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вальдшмидт Лука
|2
|2
|2.
|Эвертон Соарес
|1
|1
|3.
|Гримальдо Алехандро
|1
|1
|4.
|Силва Рафа
|1
|1
|5.
|Алмейда Андре
|0
|0
|6.
|Нуньес Дарвин
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жорже Перейра
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диаш Рубен
|1
|0
|2.
|Габриэл III
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фамаликан
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Бенфика
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Витория Гимарайнш
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Белененсеш
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Риу Аве
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Тондела
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Фаренсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Морейренсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Спортинг Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Насьональ Мадейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.5
|7.5
|12.00
|1.01
|11.00
|1.02
|3.90
|1.19
|3.50
|1.28
|—
|—
|9.20
|1.03
|2.01
|1.80
|1.76
|2.06
|—
|—
|6.30
|1.09
|—
|—
|1.22
|3.85
|—
|—
|4.05
|1.20
|—
|—
|1.05
|7.70
|—
|—
|1.72
|2.05
|—
|—
|—
|—
|2.01
|1.75
|—
|—
|—
|—
|1.17
|4.70
|14.50
|1.02
|13.00
|1.03
|4.15
|1.24
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.33
|1.67
|—
|—
|1.73
|2.13
|—
|—
|1.46
|2.60
|—
|—
|1.20
|4.55
|—
|—
|1.16
|5.35
|—
|—
|1.06
|9.80
|—
|—
|1.05
|10.75
|—
|—
|1.00
|20.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.25
|1.22
|3.36
|1.32
|—
|—
|2.18
|1.68
|—
|—
|1.70
|2.14
|—
|—
|1.46
|2.70
|—
|—
|1.23
|4.13
|—
|—
|1.18
|4.82
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.75
|1.20
|—
|—
|2.75
|1.48
|7.57
|1.10
|2.04
|1.84
|1.78
|2.11
|1.61
|2.40
|6.24
|1.14
|2.41
|1.61
|2.04
|1.84
|3.01
|1.41
|3.47
|1.33
|2.93
|1.43
|2.37
|1.62
|1.86
|2.02
|1.61
|2.40
|1.42
|2.99
|—
|—
|1.87
|2.01
|1.55
|2.55
|1.23
|4.39
|1.13
|6.52
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|2.48
|1.50
|—
|—
|2.30
|1.62
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|1.16
|4.80
|1.52
|2.42
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.04
|9.00
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.20
|1.68
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.18
|4.90
|1.15
|5.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.35
|—
|—
|2.14
|1.70
|—
|—
|1.51
|2.55
|—
|—
|1.18
|4.82
|1.12
|6.17
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.87
|1.45
|2.26
|1.68
|1.75
|2.15
|1.53
|2.61
|1.35
|3.33
|—
|—
|1.28
|3.85
|1.15
|5.95
|1.42
|2.97
|1.29
|3.79
|—
|—