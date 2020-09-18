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Фамаликан
1:5
Конец матча

Стадион:
Бенфика
0'
0:1
19' Гол
Вальдшмидт Лука
0:2
21' Гол
Эвертон Соарес
27' Желтая карточка
Диаш Рубен
0:3
42' Гол
Гримальдо Алехандро
45' Желтая карточка
Жорже Перейра
0:4
52' Гол
Силва Рафа
0:5
66' Гол
Вальдшмидт Лука
1:5
67' Гол
Родригеш Гонсалу
71' Желтая карточка
Габриэл III
90'+3
1
Злобин
Иван
66
Жордау
Бруну
15
Риччели
3
Бабич
Срджян
5
Вердонк
Калвин
10
Ламейраш
Рубен
6
Родригеш
Гонсалу
12
Ассунсао
Густаво
55
Жорже
Перейра
22
Carlos
Valenzuela
19
Мартинес
Антонио
III
99
Влаходимос
Одиссей
34
Алмейда
Андре
6
Диаш
Рубен
5
Вертонген
Ян
3
Гримальдо
Алехандро
49
Адель
Таарабт
8
Габриэл
III
7
Эвертон
Соарес
10
Вальдшмидт
Лука
9
Нуньес
Дарвин
27
Силва
Рафа
Фамаликан
4-4-2
Бенфика
4-3-3

Ход матча

19'
0:1
Вальдшмидт Лука
21'
0:2
Эвертон Соарес
(Алмейда Андре)
27'
 
Диаш Рубен
42'
0:3
Гримальдо Алехандро
45'
Жорже Перейра
 
46'
Abdulwahab Ibrahim
Вердонк Калвин
 
46'
Патрик II
Жорже Перейра
 
52'
0:4
Силва Рафа
(Эвертон Соарес)
60'
 
Пицци Луиш
Силва Рафа
62'
Дель Кампо Рубен
Мартинес Антонио III
 
63'
Matheus Clemente
Жордау Бруну
 
66'
0:5
Вальдшмидт Лука
(Нуньес Дарвин)
67'
Родригеш Гонсалу
(Ламейраш Рубен)
1:5
71'
 
Габриэл III
72'
 
Винисиус Карлос
Нуньес Дарвин
72'
 
Тавареш Нуну
Гримальдо Алехандро
76'
 
Вайгль Юлиан
Габриэл III
76'
 
Гонсалвеш Диогу
Вальдшмидт Лука
76'
Валтерсон
Carlos Valenzuela
 

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родригеш Гонсалу 1 1
2. Ламейраш Рубен 0 0
Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вальдшмидт Лука 2 2
2. Эвертон Соарес 1 1
3. Гримальдо Алехандро 1 1
4. Силва Рафа 1 1
5. Алмейда Андре 0 0
6. Нуньес Дарвин 0 0

Карточки

Фамаликан
# Игрок      
1. Жорже Перейра 1 0
Бенфика
# Игрок      
1. Диаш Рубен 1 0
2. Габриэл III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фамаликан 0 0 0 0 100% (1) 0
 Бенфика 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Фамаликан Последние 20 матчей: + = -
Маритиму 3:3 Фамаликан Фамаликан 2:2 Боавишта Витория Сетубал 1:2 Фамаликан Фамаликан 1:1 Бенфика
Тондела 0:1 Фамаликан Фамаликан 0:1 Портимоненсе Морейренсе 1:1 Фамаликан Фамаликан 0:0 Брага Жил Висенте 1:3 Фамаликан Фамаликан 2:1 Порту Белененсеш 0:0 Фамаликан Фамаликан 3:1 Спортинг Л Пасуш де Феррейра 2:1 Фамаликан Фамаликан 1:1 Авеш Фамаликан 1:1 Бенфика Фамаликан 0:7 Витория Гимарайнш Бенфика 3:2 Фамаликан Риу Аве 2:2 Фамаликан Фамаликан 0:1 Санта-Клара Фамаликан 1:1 Маритиму
Бенфика Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут
Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш Фамаликан 1:1 Бенфика Бенфика 3:1 Боавишта Маритиму 2:0 Бенфика Бенфика 3:4 Санта-Клара Риу Аве 1:2 Бенфика Портимоненсе 2:2 Бенфика Бенфика 0:0 Тондела Витория Сетубал 1:1 Бенфика Бенфика 1:1 Морейренсе Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Жил Висенте 0:1 Бенфика

Последние игры между собой

Фамаликан: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Бенфика: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Фамаликан 1:1 Бенфика Примейра-лига Фамаликан 1:1 Бенфика Кубок Бенфика 3:2 Фамаликан Кубок Бенфика 4:0 Фамаликан Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Витория Гимарайнш 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Белененсеш 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Риу Аве 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Тондела 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Фаренсе 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Морейренсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брага 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Насьональ Мадейра 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 1 - 5 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal 22 de Junho. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Фамаликан 0.7% (1)
X 13.8% (20)
Бенфика 85.5% (124)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Не выиграет Бенфика, если не проиграет.
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Прогнозы на матч Фамаликан 1:5 Бенфика

Исход игры
Фамаликан
0.7% (1)
Ничья
13.8% (20)
Бенфика
85.5% (124)
Тотал 2.5
Больше
58.45% (83)
Меньше
41.55% (59)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
41.4% (60)
0:2 Бенфика
17.2% (25)
1:1 Ничья
11.7% (17)
0:1 Бенфика
11% (16)
1:3 Бенфика
9% (13)
0:3 Бенфика
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
10.00 4.70 1.30
7.80 4.85 1.45
8.46 5.04 1.35
9.27 5.12 1.35

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5
12.00 1.01 11.00 1.02 3.90 1.19 3.50 1.28 9.20 1.03 2.01 1.80 1.76 2.06 6.30 1.09 1.22 3.85 4.05 1.20 1.05 7.70 1.72 2.05 2.01 1.75 1.17 4.70
14.50 1.02 13.00 1.03 4.15 1.24 3.26 1.35 2.33 1.67 1.73 2.13 1.46 2.60 1.20 4.55 1.16 5.35 1.06 9.80 1.05 10.75 1.00 20.00
4.25 1.22 3.36 1.32 2.18 1.68 1.70 2.14 1.46 2.70 1.23 4.13 1.18 4.82
4.75 1.20 2.75 1.48 7.57 1.10 2.04 1.84 1.78 2.11 1.61 2.40 6.24 1.14 2.41 1.61 2.04 1.84 3.01 1.41 3.47 1.33 2.93 1.43 2.37 1.62 1.86 2.02 1.61 2.40 1.42 2.99 1.87 2.01 1.55 2.55 1.23 4.39 1.13 6.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.48 1.50 2.30 1.62 1.28 3.45 1.16 4.80 1.52 2.42 1.04 9.00
3.32 1.33 2.20 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.15 5.55
3.18 1.35 2.14 1.70 1.51 2.55 1.18 4.82 1.12 6.17
2.87 1.45 2.26 1.68 1.75 2.15 1.53 2.61 1.35 3.33 1.28 3.85 1.15 5.95 1.42 2.97 1.29 3.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75
4.30 1.21 3.10 1.37 1.81 2.02 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
2.10 1.73
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.45 1.30
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