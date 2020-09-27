Жил Висенте
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Municipal de Barcelos
Портимоненсе
1
Денис
2
Joel
V
44
Ногейра
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
25
Минеро
Лукас
29
Лино
Сэмуел
9
Miullen
11
Лоте
Антуан
28
Виллиан
II
36
Канде
Фали
21
Са
Педру
- Основной состав
-
1 ДенисВратарь
-
2 Joel VЗащитник
-
44 НогейраЗащитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
25 Минеро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Лино СэмуелПолузащитник
-
9 MiullenПолузащитник
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 РодригаоЗащитник
-
34 Холл ТимЗащитник
- Полузащитник
-
99 Исаии АхмедПолузащитник
-
7 ЛоуренсиНападающий
-
27 Leandro XII
-
-
Главный тренер: Алмейда Руй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Виллиан IIЗащитник
-
36 Канде ФалиЗащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Энрике XXIIЗащитник
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяНападающий
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фабрисио Месиас
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Маурисио Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Жил Висенте Последние 20 матчей: + = -Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте
Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Брага 2:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:5 Морейренсе Порту 2:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Белененсеш Тондела 1:1 Жил Висенте
Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг
Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Тондела
Последние игры между собой
Жил Висенте: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Портимоненсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Жил Висенте 0:1 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Португальская вторая лига Жил Висенте 1:1 Портимоненсе Кубок Жил Висенте 2:2 Портимоненсе Португальская вторая лига Жил Висенте 0:2 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 0:3 Жил Висенте Главная лига Портимоненсе 3:0 Жил Висенте Главная лига Жил Висенте 0:0 Портимоненсе Главная лига Жил Висенте 2:1 Портимоненсе Кубок лиги Портимоненсе 0:2 Жил Висенте Кубок лиги Портимоненсе 0:0 Жил Висенте Главная лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Бенфика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Санта-Клара
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Белененсеш
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Маритиму
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Насьонал Мадейра
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Тондела
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Фаренсе
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Боавишта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|15.
|Спортинг Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Брага
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.00
|1.06
|5.70
|1.11
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.01
|1.80
|1.76
|2.07
|1.59
|2.37
|—
|—
|1.27
|3.60
|1.19
|4.30
|1.05
|8.30
|1.05
|8.70
|0.00
|15.50
|7.30
|1.09
|6.00
|1.14
|2.62
|1.50
|—
|—
|1.99
|1.83
|—
|—
|1.62
|2.44
|—
|—
|1.29
|3.68
|1.19
|4.85
|1.07
|8.70
|1.06
|9.60
|1.00
|19.00
|6.49
|1.11
|5.39
|1.15
|2.74
|1.45
|—
|—
|2.10
|1.73
|—
|—
|1.62
|2.28
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.22
|4.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.85
|1.10
|—
|—
|2.88
|1.44
|2.52
|1.57
|2.13
|1.77
|1.81
|2.10
|1.61
|2.41
|1.45
|2.91
|—
|—
|1.20
|4.89
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Портимоненсе
Исход игры
Жил Висенте
61.4% (89)
Ничья
33.8% (49)
Портимоненсе
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
22.38% (32)
Меньше
77.62% (111)
Обе команды забьют
Да
51.05% (73)
Нет
48.95% (70)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
34.5% (50)
1:1 Ничья
29% (42)
2:1 Жил Висенте
20% (29)
2:0 Жил Висенте
4.8% (7)
0:1 Портимоненсе
4.1% (6)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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