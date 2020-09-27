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Жил Висенте
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Портимоненсе
0' 11'
1
Денис
2
Joel
V
44
Ногейра
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
25
Минеро
Лукас
6
Афонсо
Жоао
III
8
Гонсалвеш
Клод
29
Лино
Сэмуел
9
Miullen
11
Лоте
Антуан
94
Португал
Самуэл
3
Поссиньоло
Лукас
2
Маурисио
Антонио
28
Виллиан
II
36
Канде
Фали
8
Фернандес
Лукас
IV
21
Са
Педру
7
Денер
Клементе
71
Велинтон
Соуза
16
Сезар
Жулио
VII
9
Фабрисио
Месиас
Жил Висенте
4-1-4-1
Портимоненсе
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фабрисио Месиас 1 1

Карточки

Жил Висенте
# Игрок      
Портимоненсе
# Игрок      
1. Маурисио Антонио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жил Висенте 0 0 0 0 0 0
 Портимоненсе 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Жил Висенте Последние 20 матчей: + = -
Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте
Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Брага 2:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:5 Морейренсе Порту 2:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Белененсеш Тондела 1:1 Жил Висенте
Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -
Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг
Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Тондела

Последние игры между собой

Жил Висенте: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Портимоненсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 1:1 Портимоненсе Примейра-лига Жил Висенте 1:2 Портимоненсе Кубок лиги Портимоненсе 1:2 Жил Висенте Португальская вторая лига
Жил Висенте 0:1 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Португальская вторая лига Жил Висенте 1:1 Портимоненсе Кубок Жил Висенте 2:2 Портимоненсе Португальская вторая лига Жил Висенте 0:2 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 0:3 Жил Висенте Главная лига Портимоненсе 3:0 Жил Висенте Главная лига Жил Висенте 0:0 Портимоненсе Главная лига Жил Висенте 2:1 Портимоненсе Кубок лиги Портимоненсе 0:2 Жил Висенте Кубок лиги Портимоненсе 0:0 Жил Висенте Главная лига
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Barcelos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Жил Висенте 61.4% (89)
X 33.8% (49)
Портимоненсе 4.8% (7)
Все прогнозы
1.99 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Портимоненсе
3.10
3.19
2.67
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.75 3.15 2.67
3.10 3.00 2.46
3.10 3.10 2.47
2.68 3.11 2.77
3.07 3.19 2.58

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.00 1.06 5.70 1.11 2.70 1.44 2.01 1.80 1.76 2.07 1.59 2.37 1.27 3.60 1.19 4.30 1.05 8.30 1.05 8.70 0.00 15.50
7.30 1.09 6.00 1.14 2.62 1.50 1.99 1.83 1.62 2.44 1.29 3.68 1.19 4.85 1.07 8.70 1.06 9.60 1.00 19.00
6.49 1.11 5.39 1.15 2.74 1.45 2.10 1.73 1.62 2.28 1.30 3.50 1.22 4.25
7.85 1.10 2.88 1.44 2.52 1.57 2.13 1.77 1.81 2.10 1.61 2.41 1.45 2.91 1.20 4.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.57 2.40 1.28 3.45 1.06 8.20
2.45 1.53 1.61 2.31 1.30 3.52 1.08 8.40 1.05 9.80
2.55 1.51 1.68 2.18 1.33 3.30
2.61 1.53 2.14 1.77 1.65 2.34 1.42 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.66 1.51 2.50 1.18 4.70
3.10 1.37 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 4.95 1.12 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.78
2.01 1.79
Букмекер Да Нет
5.50 1.12
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Где смотреть матч Жил Висенте 0:0 Портимоненсе онлайн

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Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Портимоненсе

Исход игры
Жил Висенте
61.4% (89)
Ничья
33.8% (49)
Портимоненсе
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
22.38% (32)
Меньше
77.62% (111)
Обе команды забьют
Да
51.05% (73)
Нет
48.95% (70)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
34.5% (50)
1:1 Ничья
29% (42)
2:1 Жил Висенте
20% (29)
2:0 Жил Висенте
4.8% (7)
0:1 Портимоненсе
4.1% (6)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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