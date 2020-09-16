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Митьюлланд
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Янг Бойз
0'
32' Желтая карточка
Каба Сори
41' Желтая карточка
Ониика Фрэнк
47'
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Виктор
Паулу
IV
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
36
Дрейер
Андерс
15
Краев
Божидар
11
Мабиль
Авер
9
Каба
Сори
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
28
Лустенбергер
Фабиан
4
Али
Мохамед
25
Лефор
Жордан
10
Сулеймани
Миралем
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
16
Фасснахт
Кристиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
13
Нгамале
Муми
Митьюлланд
4-2-3-1
Янг Бойз
4-3-3

Ход матча

32'
Каба Сори
 
41'
Ониика Фрэнк
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брумадо Жуниор 1 0.5
2. Ониика Фрэнк 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 1 0.5
2. Нгамале Муми 1 0.5
3. Сулеймани Миралем 1 0.5

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Ониика Фрэнк 2 0
2. Краев Божидар 1 0
3. Каба Сори 1 0
4. Виктор Паулу IV 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 0 0 0 0 0 100% (1)
 Янг Бойз 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -
Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд
Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон
Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Янг Бойз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Янг Бойз 0:2 Митьюлланд Лига Европы Митьюлланд 0:3 Янг Бойз Лига Европы
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Прогнозы
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Прогнозы 159
Митьюлланд 18.2% (29)
X 16.4% (26)
Янг Бойз 65.4% (104)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Янг Бойз
3.55
3.58
2.75
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Митьюлланд 0:0 Янг Бойз

Исход игры
Митьюлланд
18.2% (29)
Ничья
16.4% (26)
Янг Бойз
65.4% (104)
Тотал 2.5
Больше
63.46% (99)
Меньше
36.54% (57)
Обе команды забьют
Да
76.92% (120)
Нет
23.08% (36)
Популярный счёт
1:2 Янг Бойз
43.4% (69)
1:1 Ничья
14.5% (23)
0:1 Янг Бойз
8.2% (13)
2:1 Митьюлланд
6.9% (11)
0:2 Янг Бойз
5.7% (9)
1:0 Митьюлланд
5.7% (9)
1:3 Янг Бойз
5% (8)
2:0 Митьюлланд
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.15 2.80 2.65
3.55 2.30 2.75
2.83 3.56 2.47
2.66 3.35 2.66
3.46 2.55 2.74

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.30 1.30 9.60 1.04 1.55 2.35 3.15 1.32 1.14 5.20 1.82 1.99 1.61 2.25 1.02 11.00 1.20 4.20 1.02 11.00 1.05 9.10 1.04 9.70
11.25 1.00 9.30 1.03 4.10 1.22 3.04 1.38 2.10 1.82 1.65 2.24 1.39 2.90 1.12 5.45 1.09 6.00 1.02 9.10
8.58 1.06 6.61 1.07 3.22 1.34 2.50 1.55 1.80 2.07 1.41 2.92 1.28 3.55 1.10 5.36 1.08 5.94 1.03 12.14 1.02 12.64
4.05 1.25 3.38 1.33 2.69 1.49 1.97 1.89 1.66 2.27 1.46 2.78 1.57 2.46 1.43 2.88 1.17 5.12 1.71 2.19 1.51 2.61 1.50 2.67 1.11 7.00 1.12 6.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
1.72 2.05 2.02 1.79 1.09 6.50 1.14 5.30 1.10 6.25
3.30 1.33 1.93 1.97 1.52 2.59 1.11 6.60 1.08 8.10
2.85 1.43 1.87 1.99 1.39 3.00 1.10 5.36 1.07 6.48 1.02 12.76
1.45 2.81 1.25 4.00 1.75 2.13 1.47 2.73 1.34 3.33 1.21 4.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.80 1.89 1.39 2.85
4.25 1.22 2.88 1.42 1.67 2.20 1.36 3.15 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
1.76 2.03
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.70 1.36
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