Митьюлланд
3:0
Конец матча
Стадион: МСХ Арена
Янг Бойз
31' Желтая карточкаКаба Сори
41' Желтая карточкаОниика Фрэнк
1:0
51' Гол в свои воротаЛефор Жордан
59' Желтая карточкаЭбишер Мишель
2:0
62' ГолДрейер Андерс
76' Желтая карточкаФасснахт Кристиан
76' Желтая карточкаСвятченко Эрик
3:0
84' ГолМабиль Авер
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
11
Мабиль
Авер
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
31'
41'
51'
1:0
59'
62'
2:0
76'
84'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мабиль Авер
|1
|0.5
|2.
|Дрейер Андерс
|1
|0.5
|3.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.5
|4.
|Каба Сори
|0
|0
|5.
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.5
|2.
|Нгамале Муми
|1
|0.5
|3.
|Сулеймани Миралем
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|2.
|Святченко Эрик
|1
|0
|3.
|Краев Божидар
|1
|0
|4.
|Каба Сори
|1
|0
|5.
|Виктор Паулу IV
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|2
|0
|2.
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|Янг Бойз
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд
Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон
Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Янг Бойз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Прогнозы на матч Митьюлланд 3:0 Янг Бойз
Исход игры
Митьюлланд
18.2% (29)
Ничья
16.4% (26)
Янг Бойз
65.4% (104)
Тотал 2.5
Больше
63.46% (99)
Меньше
36.54% (57)
Обе команды забьют
Да
76.92% (120)
Нет
23.08% (36)
Популярный счёт
1:2 Янг Бойз
43.4% (69)
1:1 Ничья
14.5% (23)
0:1 Янг Бойз
8.2% (13)
2:1 Митьюлланд
6.9% (11)
1:0 Митьюлланд
5.7% (9)
0:2 Янг Бойз
5.7% (9)
1:3 Янг Бойз
5% (8)
2:0 Митьюлланд
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.50
|1.27
|—
|—
|9.60
|1.04
|—
|—
|1.62
|2.20
|—
|—
|3.15
|1.32
|—
|—
|2.20
|1.62
|1.82
|1.99
|1.61
|2.25
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.20
|4.20
|1.02
|11.00
|1.05
|9.10
|1.04
|9.70
|11.25
|1.00
|—
|—
|9.30
|1.03
|—
|—
|4.10
|1.22
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.10
|1.82
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.12
|5.45
|1.09
|6.00
|1.02
|9.10
|—
|—
|8.58
|1.06
|—
|—
|6.61
|1.07
|—
|—
|3.22
|1.34
|—
|—
|2.50
|1.55
|—
|—
|1.80
|2.07
|—
|—
|1.41
|2.92
|—
|—
|1.28
|3.55
|1.10
|5.36
|1.08
|5.94
|1.03
|12.14
|1.02
|12.64
|4.05
|1.25
|3.38
|1.33
|2.69
|1.49
|1.97
|1.89
|3.51
|1.31
|2.93
|1.42
|2.34
|1.62
|1.81
|2.05
|2.15
|1.74
|1.77
|2.10
|1.38
|3.10
|1.50
|2.67
|1.20
|4.71
|—
|—
|1.12
|6.56
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|1.72
|2.05
|—
|—
|2.02
|1.79
|—
|—
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.14
|5.30
|1.10
|6.25
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|1.93
|1.97
|—
|—
|1.52
|2.59
|—
|—
|1.11
|6.60
|1.08
|8.10
|—
|—
|2.85
|1.43
|—
|—
|1.87
|1.99
|—
|—
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.10
|5.36
|1.07
|6.48
|1.02
|12.76
|1.45
|2.81
|1.25
|4.00
|1.75
|2.13
|1.47
|2.73
|1.34
|3.33
|1.21
|4.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—