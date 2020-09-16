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Митьюлланд
3:0
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
31' Желтая карточка
Каба Сори
41' Желтая карточка
Ониика Фрэнк
1:0
51' Гол в свои ворота
Лефор Жордан
59' Желтая карточка
Эбишер Мишель
2:0
62' Гол
Дрейер Андерс
76' Желтая карточка
Фасснахт Кристиан
76' Желтая карточка
Святченко Эрик
3:0
84' Гол
Мабиль Авер
90'+4
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Виктор
Паулу
IV
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
36
Дрейер
Андерс
15
Краев
Божидар
11
Мабиль
Авер
9
Каба
Сори
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
28
Лустенбергер
Фабиан
4
Али
Мохамед
25
Лефор
Жордан
10
Сулеймани
Миралем
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
16
Фасснахт
Кристиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
13
Нгамале
Муми
Митьюлланд
4-2-3-1
Янг Бойз
4-3-3

Ход матча

31'
Каба Сори
 
41'
Ониика Фрэнк
 
51'
Лефор Жордан
1:0
59'
 
Эбишер Мишель
62'
Дрейер Андерс
(Каба Сори)
2:0
62'
Систо Пионе
Краев Божидар
 
66'
 
Шпильман Марвин
Сулеймани Миралем
66'
 
Сьебатшё Теосон
Нгамале Муми
76'
 
Фасснахт Кристиан
76'
Святченко Эрик
 
78'
Брумадо Жуниор
Каба Сори
 
82'
 
Мамбимби Феликс
Фасснахт Кристиан
84'
Мабиль Авер
3:0
84'
Феррейра Эвандер
Дрейер Андерс
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мабиль Авер 1 0.5
2. Дрейер Андерс 1 0.5
3. Брумадо Жуниор 1 0.5
4. Каба Сори 0 0
5. Ониика Фрэнк 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 1 0.5
2. Нгамале Муми 1 0.5
3. Сулеймани Миралем 1 0.5

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Ониика Фрэнк 2 0
2. Святченко Эрик 1 0
3. Краев Божидар 1 0
4. Каба Сори 1 0
5. Виктор Паулу IV 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 2 0
2. Фасснахт Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)
 Янг Бойз 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -
Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд
Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон
Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Янг Бойз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Янг Бойз 0:2 Митьюлланд Лига Европы Митьюлланд 0:3 Янг Бойз Лига Европы
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Прогнозы 159
Митьюлланд 18.2% (29)
X 16.4% (26)
Янг Бойз 65.4% (104)
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1.88 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Митьюлланд 3:0 Янг Бойз

Исход игры
Митьюлланд
18.2% (29)
Ничья
16.4% (26)
Янг Бойз
65.4% (104)
Тотал 2.5
Больше
63.46% (99)
Меньше
36.54% (57)
Обе команды забьют
Да
76.92% (120)
Нет
23.08% (36)
Популярный счёт
1:2 Янг Бойз
43.4% (69)
1:1 Ничья
14.5% (23)
0:1 Янг Бойз
8.2% (13)
2:1 Митьюлланд
6.9% (11)
1:0 Митьюлланд
5.7% (9)
0:2 Янг Бойз
5.7% (9)
1:3 Янг Бойз
5% (8)
2:0 Митьюлланд
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.03 0.00 0.00
1.02 15.00 56.00
2.83 3.56 2.47
2.66 3.35 2.66
1.50 3.82 8.19

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.50 1.27 9.60 1.04 1.62 2.20 3.15 1.32 2.20 1.62 1.82 1.99 1.61 2.25 1.17 4.70 1.20 4.20 1.02 11.00 1.05 9.10 1.04 9.70
11.25 1.00 9.30 1.03 4.10 1.22 3.04 1.38 2.10 1.82 1.65 2.24 1.39 2.90 1.12 5.45 1.09 6.00 1.02 9.10
8.58 1.06 6.61 1.07 3.22 1.34 2.50 1.55 1.80 2.07 1.41 2.92 1.28 3.55 1.10 5.36 1.08 5.94 1.03 12.14 1.02 12.64
4.05 1.25 3.38 1.33 2.69 1.49 1.97 1.89 3.51 1.31 2.93 1.42 2.34 1.62 1.81 2.05 2.15 1.74 1.77 2.10 1.38 3.10 1.50 2.67 1.20 4.71 1.12 6.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
1.72 2.05 2.02 1.79 1.09 6.50 1.14 5.30 1.10 6.25
3.30 1.33 1.93 1.97 1.52 2.59 1.11 6.60 1.08 8.10
2.85 1.43 1.87 1.99 1.39 3.00 1.10 5.36 1.07 6.48 1.02 12.76
1.45 2.81 1.25 4.00 1.75 2.13 1.47 2.73 1.34 3.33 1.21 4.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.80 1.89 1.39 2.85
4.25 1.22 2.88 1.42 1.67 2.20 1.36 3.15 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
1.76 2.03
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.70 1.36
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