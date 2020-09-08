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ПАОК
 
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Стадион:
Бенфика

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цолис Христос 2 2
2. Пелкас Димитрис 1 1
3. Акпом Чуба 0 0
4. Яннулис Димитрис 0 0
Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Эль-Каддури Омар 1 0
2. Ингасон Сверрир 1 0
3. Пелкас Димитрис 1 0
4. Михаилидис Яннис 1 0
Бенфика
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0 0 0
 Бенфика 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +9 =7 -4
ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос
ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК Олимпиакос 2:0 ПАОК ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос ПАОК 3:2 Олимпиакос Ксанти 1:1 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос
Бенфика Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе
Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш Фамаликан 1:1 Бенфика Бенфика 3:1 Боавишта Маритиму 2:0 Бенфика Бенфика 3:4 Санта-Клара Риу Аве 1:2 Бенфика Портимоненсе 2:2 Бенфика Бенфика 0:0 Тондела Витория Сетубал 1:1 Бенфика Бенфика 1:1 Морейренсе Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Жил Висенте 0:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Бенфика: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
ПАОК 1:4 Бенфика Лига чемпионов Бенфика 1:1 ПАОК Лига чемпионов Бенфика 3:0 ПАОК Лига Европы ПАОК 0:1 Бенфика Лига Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПАОК - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 48 минут.


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    • Прогнозы 63
    ПАОК 6.3% (4)
    X 25.4% (16)
    Бенфика 68.3% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПАОК
    Ничья
    Бенфика
    4.55
    3.76
    1.83
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч ПАОК - Бенфика

    Исход игры
    ПАОК
    6.3% (4)
    Ничья
    25.4% (16)
    Бенфика
    68.3% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.66% (37)
    Меньше
    39.34% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    85.25% (52)
    Нет
    14.75% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    49.2% (31)
    1:1 Ничья
    25.4% (16)
    0:1 Бенфика
    6.3% (4)
    0:2 Бенфика
    4.8% (3)
    2:1 ПАОК
    4.8% (3)
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    Где смотреть матч ПАОК - Бенфика онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.50 3.70 1.80
    4.50 3.65 1.79
    4.55 3.76 1.77
    4.37 3.64 1.83

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.02 8.10 1.06 3.40 1.29 2.60 1.45 2.15 1.70 1.87 1.93 1.47 2.65 1.31 3.25 1.13 5.40 1.10 6.20 1.02 11.00
    9.20 1.02 8.40 1.05 3.46 1.29 2.56 1.51 1.90 2.00 1.46 2.72 1.30 3.40 1.12 5.60 1.09 6.00 1.01 10.75
    9.29 1.05 6.92 1.07 3.32 1.32 2.60 1.51 1.85 2.01 1.45 2.78 1.30 3.43 1.11 5.18 1.09 5.61 1.03 11.22 1.03 12.06
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.91 1.89 1.40 2.85 1.12 5.80
    3.00 1.39 1.97 1.84 1.44 2.79 1.14 5.80 1.09 7.20
    2.88 1.42 1.92 1.94 1.41 2.92 1.11 5.16 1.08 6.02
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.44 1.68 2.12 1.28 3.50
    3.85 1.26 2.59 1.50 1.67 2.21 1.25 3.95 1.18 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.97
    1.82 1.96
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
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