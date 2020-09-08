Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цолис Христос
|2
|2
|2.
|Пелкас Димитрис
|1
|1
|3.
|Акпом Чуба
|0
|0
|4.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|2.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|3.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|4.
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|0
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +9 =7 -4ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос
Бенфика Последние 20 матчей: +10 =6 -4Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе
Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш Фамаликан 1:1 Бенфика Бенфика 3:1 Боавишта Маритиму 2:0 Бенфика Бенфика 3:4 Санта-Клара Риу Аве 1:2 Бенфика Портимоненсе 2:2 Бенфика Бенфика 0:0 Тондела Витория Сетубал 1:1 Бенфика Бенфика 1:1 Морейренсе Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Жил Висенте 0:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Бенфика: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Прогнозы на матч ПАОК - Бенфика
Исход игры
ПАОК
6.3% (4)
Ничья
25.4% (16)
Бенфика
68.3% (43)
Тотал 2.5
Больше
60.66% (37)
Меньше
39.34% (24)
Обе команды забьют
Да
85.25% (52)
Нет
14.75% (9)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
49.2% (31)
1:1 Ничья
25.4% (16)
0:1 Бенфика
6.3% (4)
0:2 Бенфика
4.8% (3)
2:1 ПАОК
4.8% (3)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|8.10
|1.06
|3.40
|1.29
|2.60
|1.45
|2.15
|1.70
|1.87
|1.93
|1.47
|2.65
|1.31
|3.25
|1.13
|5.40
|1.10
|6.20
|1.02
|11.00
|—
|—
|9.20
|1.02
|8.40
|1.05
|3.46
|1.29
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.90
|2.00
|1.46
|2.72
|1.30
|3.40
|1.12
|5.60
|1.09
|6.00
|1.01
|10.75
|—
|—
|9.29
|1.05
|6.92
|1.07
|3.32
|1.32
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.85
|2.01
|1.45
|2.78
|1.30
|3.43
|1.11
|5.18
|1.09
|5.61
|1.03
|11.22
|1.03
|12.06