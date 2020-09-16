Маккаби Тель-Авив
Позже
Стадион: Блумфилд
Динамо-Брест
30
Кандил
Маор
18
Тиби
Эйтан
21
Йейни
Ширан
42
Перец
Дор
23
Голаса
Эйял
17
Битон
Дан
10
Шехтер
Итей
32
Текло
Дэвид
17
Седько
Павел
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Кандил МаорЗащитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
-
17 Битон ДанНападающий
-
10 Шехтер ИтейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Рикан АвраамПолузащитник
-
29 Альмог ЭйлонНападающий
- Нападающий
-
24 Коэн ЙонатанНападающий
-
Главный тренер: Донис Гиоргос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Текло ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Седько ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Третяк ГлебВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Витус МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ковальчук Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блэкмен Ник
|3 (2)
|1.5
|2.
|Рикан Авраам
|1
|0.5
|3.
|Давидзаде Офир III
|1
|0.5
|4.
|Саборит Энрик
|0
|0
|5.
|Даниэл Перец
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьялло Абдулай
|3
|1.5
|2.
|Гордейчук Михаил
|3
|1.5
|3.
|Печенин Кирилл
|1
|0.5
|4.
|Седько Павел
|1
|0.5
|5.
|Милевский Артём
|0
|0
|6.
|Юзепчук Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кандил Маор
|2
|0
|2.
|Йейни Ширан
|1
|0
|3.
|Глазер Дан
|1
|0
|4.
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кисляк Сергей
|1
|0
|2.
|Хачериди Евгений
|1
|0
|3.
|Седько Павел
|1
|0
|4.
|Кики Габи
|1
|0
|5.
|Юзепчук Роман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Маккаби Тель-Авив
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Динамо-Брест
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: + = -Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 3:0 Бейтар Тель-Авив Ашдод 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана Маккаби Нетания 0:1 Маккаби Тель-Авив
Динамо-Брест Последние 20 матчей: + = -Динамо Минск 2:4 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Сараево Динамо-Брест 1:2 Белшина Динамо-Брест 6:3 Астана
Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:4 Крумкачы Динамо-Брест 1:0 Витебск Динамо-Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Динамо-Брест Ислочь 2:0 Динамо-Брест Смолевичи-СТИ 3:3 Динамо-Брест Неман 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Городея Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 6:1 Минск Рух Брест 1:4 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 2:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Динамо-Брест
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
87.3% (137)
Ничья
7% (11)
Динамо-Брест
5.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
60.39% (93)
Меньше
39.61% (61)
Обе команды забьют
Да
61.69% (95)
Нет
38.31% (59)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Тель-Авив
42% (66)
2:0 Маккаби Тель-Авив
24.8% (39)
1:0 Маккаби Тель-Авив
11.5% (18)
3:1 Маккаби Тель-Авив
5.7% (9)
1:2 Динамо-Брест
5.1% (8)
2:2 Ничья
4.5% (7)
1:1 Ничья
2.5% (4)
3:0 Маккаби Тель-Авив
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.02
|9.40
|1.04
|3.85
|1.23
|—
|—
|3.00
|1.35
|2.15
|1.70
|2.04
|1.78
|1.82
|1.98
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.39
|2.85
|1.18
|4.50
|1.14
|5.20
|1.04
|9.20
|1.04
|9.80
|10.75
|1.01
|9.80
|1.03
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.09
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.14
|5.10
|1.10
|5.65
|1.02
|9.00
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.54
|1.06
|3.37
|1.31
|—
|—
|2.63
|1.50
|—
|—
|1.87
|1.99
|—
|—
|1.46
|2.75
|—
|—
|1.31
|3.37
|1.12
|4.99
|1.09
|5.60
|1.03
|11.22
|1.03
|11.85
|—
|—
|—
|—
|4.21
|1.24
|2.87
|1.40
|3.04
|1.40
|2.47
|1.57
|2.09
|1.79
|1.87
|2.01
|1.63
|2.35
|1.50
|2.67
|1.41
|2.98
|—
|—
|1.16
|5.66
|—
|—
|—
|—