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Маккаби Тель-Авив
 
Позже

Стадион:
Динамо-Брест
19
Даниэл
Миллер
30
Кандил
Маор
18
Тиби
Эйтан
21
Йейни
Ширан
4
Саборит
Энрик
27
Давидзаде
Офир
III
42
Перец
Дор
6
Глазер
Дан
23
Голаса
Эйял
17
Битон
Дан
10
Шехтер
Итей
1
Игнатович
Сергей
34
Хачериди
Евгений
5
Печенин
Кирилл
2
Кики
Габи
77
Юзепчук
Роман
32
Текло
Дэвид
15
Кисляк
Сергей
17
Седько
Павел
11
Дьялло
Абдулай
62
Гордейчук
Михаил
10
Милевский
Артём
Маккаби Тель-Авив
5-3-2
Динамо-Брест
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блэкмен Ник 3 (2) 1.5
2. Рикан Авраам 1 0.5
3. Давидзаде Офир III 1 0.5
4. Саборит Энрик 0 0
5. Даниэл Перец 0 0
Динамо-Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьялло Абдулай 3 1.5
2. Гордейчук Михаил 3 1.5
3. Печенин Кирилл 1 0.5
4. Седько Павел 1 0.5
5. Милевский Артём 0 0
6. Юзепчук Роман 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Кандил Маор 2 0
2. Йейни Ширан 1 0
3. Глазер Дан 1 0
4. Герреро Эдуардо 1 0
Динамо-Брест
# Игрок      
1. Кисляк Сергей 1 0
2. Хачериди Евгений 1 0
3. Седько Павел 1 0
4. Кики Габи 1 0
5. Юзепчук Роман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Маккаби Тель-Авив 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Динамо-Брест 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: + = -
Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 3:0 Бейтар Тель-Авив Ашдод 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана Маккаби Нетания 0:1 Маккаби Тель-Авив
Динамо-Брест Последние 20 матчей: + = -
Динамо Минск 2:4 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Сараево Динамо-Брест 1:2 Белшина Динамо-Брест 6:3 Астана
Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:4 Крумкачы Динамо-Брест 1:0 Витебск Динамо-Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Динамо-Брест Ислочь 2:0 Динамо-Брест Смолевичи-СТИ 3:3 Динамо-Брест Неман 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Городея Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 6:1 Минск Рух Брест 1:4 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 2:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Маккаби Тель-Авив - Динамо-Брест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2020, осталось 18 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 155
    Маккаби Тель-Авив 87.1% (135)
    X 7.1% (11)
    Динамо-Брест 5.8% (9)
    Все прогнозы
    3.6 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Тель-Авив
    Ничья
    Динамо-Брест
    1.41
    5.15
    9.80
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Динамо-Брест

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    87.3% (137)
    Ничья
    7% (11)
    Динамо-Брест
    5.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.39% (93)
    Меньше
    39.61% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    61.69% (95)
    Нет
    38.31% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    42% (66)
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    24.8% (39)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    11.5% (18)
    3:1 Маккаби Тель-Авив
    5.7% (9)
    1:2 Динамо-Брест
    5.1% (8)
    2:2 Ничья
    4.5% (7)
    1:1 Ничья
    2.5% (4)
    3:0 Маккаби Тель-Авив
    1.3% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.36 5.05 9.30
    1.33 5.00 9.80
    1.53 4.25 6.55
    1.80 3.73 4.42
    1.34 5.02 10.57

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.50 1.02 9.40 1.04 3.85 1.23 3.00 1.35 2.15 1.70 2.04 1.78 1.82 1.98 1.60 2.33 1.39 2.85 1.18 4.50 1.14 5.20 1.04 9.20 1.04 9.80
    10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.14 5.10 1.10 5.65 1.02 9.00
    9.29 1.05 7.54 1.06 3.37 1.31 2.63 1.50 1.87 1.99 1.46 2.75 1.31 3.37 1.12 4.99 1.09 5.60 1.03 11.22 1.03 11.85
    4.21 1.24 2.87 1.40 3.04 1.40 2.47 1.57 2.09 1.79 1.87 2.01 1.63 2.35 1.50 2.67 1.41 2.98 1.16 5.66
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.01 1.80 1.44 2.65 1.14 5.30
    3.20 1.35 2.06 1.76 1.50 2.59 1.13 6.15 1.10 6.85
    2.92 1.41 1.94 1.92 1.42 2.88 1.11 5.17 1.08 5.99
    3.19 1.38 2.63 1.52 2.06 1.82 1.65 2.32 1.46 2.82
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.33 1.81 1.92 1.37 2.95
    4.30 1.22 2.95 1.40 1.78 2.06 1.34 3.26 1.19 5.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.66
    1.80 1.98
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
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