Маккаби Тель-Авив
Позже
Стадион: Блумфилд
Динамо-Брест
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блэкмен Ник
|3 (2)
|1.5
|2.
|Рикан Авраам
|1
|0.5
|3.
|Давидзаде Офир III
|1
|0.5
|4.
|Саборит Энрик
|0
|0
|5.
|Даниэл Перец
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьялло Абдулай
|3
|1.5
|2.
|Гордейчук Михаил
|3
|1.5
|3.
|Печенин Кирилл
|1
|0.5
|4.
|Седько Павел
|1
|0.5
|5.
|Милевский Артём
|0
|0
|6.
|Юзепчук Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кандил Маор
|2
|0
|2.
|Йейни Ширан
|1
|0
|3.
|Глазер Дан
|1
|0
|4.
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кисляк Сергей
|1
|0
|2.
|Хачериди Евгений
|1
|0
|3.
|Седько Павел
|1
|0
|4.
|Кики Габи
|1
|0
|5.
|Юзепчук Роман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Маккаби Тель-Авив
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Динамо-Брест
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: + = -Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 3:0 Бейтар Тель-Авив Ашдод 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана Маккаби Нетания 0:1 Маккаби Тель-Авив
Динамо-Брест Последние 20 матчей: + = -Динамо Минск 2:4 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Сараево Динамо-Брест 1:2 Белшина Динамо-Брест 6:3 Астана
Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:4 Крумкачы Динамо-Брест 1:0 Витебск Динамо-Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Динамо-Брест Ислочь 2:0 Динамо-Брест Смолевичи-СТИ 3:3 Динамо-Брест Неман 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Городея Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 6:1 Минск Рух Брест 1:4 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 2:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Динамо-Брест
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
86.4% (57)
Ничья
9.1% (6)
Динамо-Брест
4.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.38% (36)
Меньше
44.62% (29)
Обе команды забьют
Да
58.46% (38)
Нет
41.54% (27)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Тель-Авив
40.9% (27)
2:0 Маккаби Тель-Авив
30.3% (20)
1:0 Маккаби Тель-Авив
10.6% (7)
2:2 Ничья
6.1% (4)
1:2 Динамо-Брест
4.5% (3)
3:1 Маккаби Тель-Авив
3% (2)
1:1 Ничья
3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.03
|8.20
|1.05
|3.40
|1.29
|2.60
|1.44
|2.17
|1.69
|1.88
|1.92
|1.76
|2.06
|1.48
|2.70
|1.32
|3.20
|1.12
|5.30
|1.11
|6.10
|1.02
|11.50
|—
|—
|9.40
|1.02
|8.50
|1.04
|3.46
|1.29
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.94
|1.96
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.33
|3.20
|1.12
|5.35
|1.09
|5.90
|1.01
|10.50
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.54
|1.06
|3.37
|1.31
|2.63
|1.50
|—
|—
|1.87
|1.99
|—
|—
|1.46
|2.75
|1.31
|3.37
|1.12
|4.99
|1.09
|5.60
|1.03
|11.22
|1.03
|11.85