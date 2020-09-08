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Маккаби Тель-Авив
 
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Стадион:
Динамо-Брест

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блэкмен Ник 3 (2) 1.5
2. Рикан Авраам 1 0.5
3. Давидзаде Офир III 1 0.5
4. Саборит Энрик 0 0
5. Даниэл Перец 0 0
Динамо-Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьялло Абдулай 3 1.5
2. Гордейчук Михаил 3 1.5
3. Печенин Кирилл 1 0.5
4. Седько Павел 1 0.5
5. Милевский Артём 0 0
6. Юзепчук Роман 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Кандил Маор 2 0
2. Йейни Ширан 1 0
3. Глазер Дан 1 0
4. Герреро Эдуардо 1 0
Динамо-Брест
# Игрок      
1. Кисляк Сергей 1 0
2. Хачериди Евгений 1 0
3. Седько Павел 1 0
4. Кики Габи 1 0
5. Юзепчук Роман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Маккаби Тель-Авив 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Динамо-Брест 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: + = -
Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 3:0 Бейтар Тель-Авив Ашдод 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана Маккаби Нетания 0:1 Маккаби Тель-Авив
Динамо-Брест Последние 20 матчей: + = -
Динамо Минск 2:4 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Сараево Динамо-Брест 1:2 Белшина Динамо-Брест 6:3 Астана
Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:4 Крумкачы Динамо-Брест 1:0 Витебск Динамо-Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Динамо-Брест Ислочь 2:0 Динамо-Брест Смолевичи-СТИ 3:3 Динамо-Брест Неман 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Городея Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 6:1 Минск Рух Брест 1:4 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 2:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Маккаби Тель-Авив - Динамо-Брест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2020, осталось 2 дня 14 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 66
    Маккаби Тель-Авив 86.4% (57)
    X 9.1% (6)
    Динамо-Брест 4.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Тель-Авив
    Ничья
    Динамо-Брест
    1.69
    4.15
    5.95
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Динамо-Брест

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    86.4% (57)
    Ничья
    9.1% (6)
    Динамо-Брест
    4.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.38% (36)
    Меньше
    44.62% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    58.46% (38)
    Нет
    41.54% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    40.9% (27)
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    30.3% (20)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    10.6% (7)
    2:2 Ничья
    6.1% (4)
    1:2 Динамо-Брест
    4.5% (3)
    3:1 Маккаби Тель-Авив
    3% (2)
    1:1 Ничья
    3% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.60 4.00 5.65
    1.55 4.10 5.90
    1.56 4.15 5.95
    1.80 3.73 4.42

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.03 8.20 1.05 3.40 1.29 2.60 1.44 2.17 1.69 1.88 1.92 1.76 2.06 1.48 2.70 1.32 3.20 1.12 5.30 1.11 6.10 1.02 11.50
    9.40 1.02 8.50 1.04 3.46 1.29 2.72 1.46 1.94 1.96 1.49 2.62 1.33 3.20 1.12 5.35 1.09 5.90 1.01 10.50
    9.29 1.05 7.54 1.06 3.37 1.31 2.63 1.50 1.87 1.99 1.46 2.75 1.31 3.37 1.12 4.99 1.09 5.60 1.03 11.22 1.03 11.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.94 1.86 1.41 2.80 1.12 5.60
    3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.77 1.14 5.75 1.10 7.10
    2.92 1.41 1.94 1.92 1.42 2.88 1.11 5.17 1.08 5.99
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
    3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.78
    1.80 1.98
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
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