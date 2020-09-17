Повреждение получил один из астанчан, и теперь врачам казахстанского клуба нужно продемонстрировать свою квалификацию.

Через центр пытались теперь обострить игру гости. Следовало две передачи в штрафную площадку, но защитники "Астаны" сыграли внимательно в этом эпизоде.

У хозяев поля совсем перестало что-либо получаться после пропущенного гола. Явно нервничают казахстанцы.

Барсегян перехватил мяч в центре поля, но не успел он набрать скорость, как был сбит одним из соперников.

Слишком узко и прямолинейно строят свои атаки астанчане - черногорцам очень просто обороняться.

30' Ничего интересного не сумели создать черногорцы после подачи корнера, и мяч в итоге вышел за лицевую линию на удар от ворот.

29' Ещё одну контратаку провели черногорцы, и теперь с правого фланга последовала точная подача на Ивановича, который на этот раз пробивал головой, однако мяч задел защитника и ушёл на угловой.

28' Левым флангом в прорыв шёл Шомко, но оттеснил его от мяча защитник, после чего удачно выбил мяч в ногу казахстанцу, от которой снаряд срикошетил за лицевую линию.

27' Серьёзные неприятности нажили себе астанчане. Пора бы уже прибавлять и пытаться поскорее сравнять счёт в матче.

25' Гол. 0:1. Игор Иванович.

Левым флангом гости провели, казалось, ничем не примечательную контратаку, но подача в штрафную площадь получилась точно на набежавшего Ивановичу, который с шести метров поймал мяч на ногу с лёту, вогнав игровой снаряд в сетку ворот.

24' А теперь уже от Ротариу последовала точная прострельная передача в штрафную площадку на Сотириу, однако тот оказался в офсайде.

23' Ротариу открывался в свободную зону на левом фланге атаки, но забрался в положение "вне игры".

22' ОПАСНО! Первый острый момент возник у ворот гостей. После подачи с правого фланга Сотириу дважды пробивал, сперва головой, а затем ногой, но сперва защитник удар блокировал, а затем уже вратарь спас черногорцев.

21' Астанчане явно не настроены включаться в игру на полную в первом тайме, полагаясь только на преимущество в классе.

20' Снова Шомко открывался на заброс по левому флангу, но опять-таки до мяча он не добрался.

19' Мораитис пытался запрессинговать защитников "Астаны" у чужой штрафной площади, но Радакович спокойно сбросил мяч головой на своего вратаря.

18' Шомко подключался к атаке своей команды слева, но передача в его адрес оказалась небрежной, и мяч перешёл к гостям из Подгорицы.

17' Правым флангом ответную атаку провели хозяева поля, и следовала прострельная передача в центр штрафной площади, но там чётко сработали защитники гостей.

16' Правым флангом пытались в контратаку убежать два черногорца, но упустили мяч за боковую линию поля.

15' Треть тайма у нас уже позади, а мы не видели даже намёка на опасный момент у каких-либо ворот. Надеемся, что скоро эта ситуация изменится в лучшую сторону.

14' Длинный пас теперь через центральную ось следовал на забегание Сотириу, но Драгоевич выскочил за пределы штрафной площади, успев к мячу первым.

13' Постепенно игра перемещается ближе к штрафной площади гостей. Стартовая активность "Будучности" стихает.

12' Нервничает форвард "Астаны", но желательно ему остыть, иначе он может подвести свою команду, оставив её в численном меньшинстве.

11' Снова длинным пасом начали свою атаку казахстанцы, на этот раз на левый фланг. Там до мяча добрался Барсегян, но в итоге проиграл борьбу сопернику и нарушил правила.

10' Первая замена в составе "Будучности": вместо получившего какое-то повреждение Петара Вукчевича на поле вышел Богдан Милич.

9' Первую атаку попытались провести хозяева поля, но заброс на правый фланг атаки на Маевского получился слишком сильным - мяч ушёл за лицевую линию поля.

8' С правого фланга следовала диагональная подача в штрафную площадь гостей, где хладнокровно сыграл Постников, грудью сбросив мяч на Эрича.

7' Пасовались казахстанцы на своей половине поля, но в итоге ошиблись под прессингом соперников, выпустив мяч в аут.

6' Ничего пока что не получается у астанчан из-за активности соперников. Сами хозяева не пытаются взвинтить темп, просто ожидая, пока соперники набегаются.

5' Миркович наносил первый удар в этом матче, но он получился весьма неточным. Эрич впервые попробует мяч, введя снаряд в игру ударом от ворот.

4' Активно стараются выглядеть черногорцы на первых минутах матча. Астанчане пока не могут обозначить своё превосходство на поле.

3' Барсегян на чужой половине поля слишком жёстко пошёл в отбор, сыграв в подкате точно в ногу соперника. Арбитр не стал церемонится и сразу достал из кармана жёлтую карточку.

2' Букмекеры практически не сомневаются в победе "Астаны" в этом матче, допуская, что встреча даже закончится разгромной победой казахстанцев.