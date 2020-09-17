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  2. Матчи
Астана
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Будучность
0'
2' Желтая карточка
Барсегян Тигран
0:1
25' Гол
Терзич Василие
29'
1
Эрич
Ненад
24
Шимунович
Лука
44
Постников
Евгений
4
Радакович
Урош
77
Шомко
Дмитрий
18
Маевский
Иван
10
Сигурьонссон
Рунар
7
Эбонг
Макс
9
Ротариу
Дорин
20
Сотириу
Пиерос
11
Барсегян
Тигран
1
Драгоевич
Милош
4
Вукчевич
Петар
26
Чукович
Игор
33
Аджич
Владан
23
Секулич
Неманья
19
Раичкович
Милош
8
Миркович
Лука
10
Иванович
Игор
29
Терзич
Василие
18
Грбич
Петар
45
Мораитис
Панагиотис
Астана
4-4-2
Будучность
4-2-3-1

Ход матча

2'
Барсегян Тигран
 
9'
 
Милич Богдан
Вукчевич Петар
25'
0:1
Терзич Василие
(Грбич Петар)

Бомбардиры внутри турнира

Астана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Будучность
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Терзич Василие 1 1
2. Грбич Петар 0 0

Карточки

Астана
# Игрок      
1. Барсегян Тигран 1 0
Будучность
# Игрок      

Предыдущие игры

Астана Последние 20 матчей: + = -
Ордабасы 1:2 Астана Астана 1:1 Тараз Тобол 2:0 Астана Астана 2:0 Окжетпес
Динамо-Брест 6:3 Астана Каспий 2:3 Астана Астана 1:1 Ордабасы Астана 4:0 Кызыл-Жар Астана 1:0 Кайсар Арсенал Тула 1:1 Астана Сочи 3:1 Астана Астана 1:2 Хеккен Астана 2:1 Брондбю Копенгаген 1:0 Астана Партизан 4:1 Астана Астана 2:1 Манчестер Юнайтед Астана 0:2 Иртыш Павлодар Астана 0:5 АЗ Алкмаар Тобол 0:1 Астана Окжетпес 0:1 Астана
Будучность Последние 20 матчей: + = -
Будучность 3:1 Титоград Братство 4:1 Будучность Будучность 0:0 Звьезда Градачац Младост Льескополье 4:0 Будучность
Единство Бихач 0:1 Будучность Будучность 1:0 Сутьеска Будучность 3:2 Орашье Будучность 1:3 Лудогорец Горажде 3:2 Будучность Дечич 2:0 Будучность Будучность 2:3 NK Vis Simm-Bau Будучность 1:1 Петровац КОМ 0:1 Будучность Будучность 1:0 Младост Льескополье Рудар Плевля 0:4 Будучность Искра Даниловград 4:1 Будучность Будучность 2:0 Сутьеска Титоград 1:3 Будучность Будучность 1:0 Грбаль Будучность 4:1 Зета
  • Первый тайм
  • 35'
    Слишком узко и прямолинейно строят свои атаки астанчане - черногорцам очень просто обороняться.
  • Фол, нарушение
    34'
    Барсегян перехватил мяч в центре поля, но не успел он набрать скорость, как был сбит одним из соперников.
  • 33'
    У хозяев поля совсем перестало что-либо получаться после пропущенного гола. Явно нервничают казахстанцы.
  • 32'
    Через центр пытались теперь обострить игру гости. Следовало две передачи в штрафную площадку, но защитники "Астаны" сыграли внимательно в этом эпизоде.
  • Травма, повреждение
    31'
    Повреждение получил один из астанчан, и теперь врачам казахстанского клуба нужно продемонстрировать свою квалификацию.
  • 30'
    Ничего интересного не сумели создать черногорцы после подачи корнера, и мяч в итоге вышел за лицевую линию на удар от ворот.
  • Угловой
    29'
    Ещё одну контратаку провели черногорцы, и теперь с правого фланга последовала точная подача на Ивановича, который на этот раз пробивал головой, однако мяч задел защитника и ушёл на угловой.
  • 28'
    Левым флангом в прорыв шёл Шомко, но оттеснил его от мяча защитник, после чего удачно выбил мяч в ногу казахстанцу, от которой снаряд срикошетил за лицевую линию.
  • 27'
    Серьёзные неприятности нажили себе астанчане. Пора бы уже прибавлять и пытаться поскорее сравнять счёт в матче.
  • Описание гола
    25'
    Гол. 0:1. Игор Иванович.
    Левым флангом гости провели, казалось, ничем не примечательную контратаку, но подача в штрафную площадь получилась точно на набежавшего Ивановичу, который с шести метров поймал мяч на ногу с лёту, вогнав игровой снаряд в сетку ворот.
  • Офсайд
    24'
    А теперь уже от Ротариу последовала точная прострельная передача в штрафную площадку на Сотириу, однако тот оказался в офсайде.
  • Офсайд
    23'
    Ротариу открывался в свободную зону на левом фланге атаки, но забрался в положение "вне игры".
  • Опасный момент
    22'
    ОПАСНО! Первый острый момент возник у ворот гостей. После подачи с правого фланга Сотириу дважды пробивал, сперва головой, а затем ногой, но сперва защитник удар блокировал, а затем уже вратарь спас черногорцев.
  • 21'
    Астанчане явно не настроены включаться в игру на полную в первом тайме, полагаясь только на преимущество в классе.
  • 20'
    Снова Шомко открывался на заброс по левому флангу, но опять-таки до мяча он не добрался.
  • 19'
    Мораитис пытался запрессинговать защитников "Астаны" у чужой штрафной площади, но Радакович спокойно сбросил мяч головой на своего вратаря.
  • 18'
    Шомко подключался к атаке своей команды слева, но передача в его адрес оказалась небрежной, и мяч перешёл к гостям из Подгорицы.
  • 17'
    Правым флангом ответную атаку провели хозяева поля, и следовала прострельная передача в центр штрафной площади, но там чётко сработали защитники гостей.
  • 16'
    Правым флангом пытались в контратаку убежать два черногорца, но упустили мяч за боковую линию поля.
  • 15'
    Треть тайма у нас уже позади, а мы не видели даже намёка на опасный момент у каких-либо ворот. Надеемся, что скоро эта ситуация изменится в лучшую сторону.
  • 14'
    Длинный пас теперь через центральную ось следовал на забегание Сотириу, но Драгоевич выскочил за пределы штрафной площади, успев к мячу первым.
  • 13'
    Постепенно игра перемещается ближе к штрафной площади гостей. Стартовая активность "Будучности" стихает.
  • 12'
    Нервничает форвард "Астаны", но желательно ему остыть, иначе он может подвести свою команду, оставив её в численном меньшинстве.
  • Фол, нарушение
    11'
    Снова длинным пасом начали свою атаку казахстанцы, на этот раз на левый фланг. Там до мяча добрался Барсегян, но в итоге проиграл борьбу сопернику и нарушил правила.
  • Замена
    10'
    Первая замена в составе "Будучности": вместо получившего какое-то повреждение Петара Вукчевича на поле вышел Богдан Милич.
  • 9'
    Первую атаку попытались провести хозяева поля, но заброс на правый фланг атаки на Маевского получился слишком сильным - мяч ушёл за лицевую линию поля.
  • 8'
    С правого фланга следовала диагональная подача в штрафную площадь гостей, где хладнокровно сыграл Постников, грудью сбросив мяч на Эрича.
  • 7'
    Пасовались казахстанцы на своей половине поля, но в итоге ошиблись под прессингом соперников, выпустив мяч в аут.
  • 6'
    Ничего пока что не получается у астанчан из-за активности соперников. Сами хозяева не пытаются взвинтить темп, просто ожидая, пока соперники набегаются.
  • 5'
    Миркович наносил первый удар в этом матче, но он получился весьма неточным. Эрич впервые попробует мяч, введя снаряд в игру ударом от ворот.
  • 4'
    Активно стараются выглядеть черногорцы на первых минутах матча. Астанчане пока не могут обозначить своё превосходство на поле.
  • Желтая карточка
    3'
    Барсегян на чужой половине поля слишком жёстко пошёл в отбор, сыграв в подкате точно в ногу соперника. Арбитр не стал церемонится и сразу достал из кармана жёлтую карточку.
  • 2'
    Букмекеры практически не сомневаются в победе "Астаны" в этом матче, допуская, что встреча даже закончится разгромной победой казахстанцев.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Гости разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 2-го тура квалификационного раунда Лиги Европы, в котором казахстанская "Астана" сыграет дома с черногорской "Будучностью".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 156
Астана 91.7% (143)
X 3.8% (6)
Будучность 4.5% (7)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
Будучность
2.85
6.06
6.83
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Астана 0:1 Будучность

Исход игры
Астана
91.7% (143)
Ничья
3.8% (6)
Будучность
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.75% (70)
Меньше
54.25% (83)
Обе команды забьют
Да
46.41% (71)
Нет
53.59% (82)
Популярный счёт
2:1 Астана
32.7% (51)
2:0 Астана
28.2% (44)
1:0 Астана
19.9% (31)
3:1 Астана
6.4% (10)
1:1 Ничья
3.2% (5)
3:0 Астана
2.6% (4)
0:1 Будучность
1.9% (3)
2:3 Будучность
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.23 5.90 12.00
2.85 3.05 2.50
1.22 6.06 11.71
1.60 3.46 6.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.00 1.04 12.00 1.01 6.20 1.10 3.95 1.30 1.70 2.08 2.14 1.71 1.93 1.88 1.72 2.12 1.37 2.95 1.30 3.35 1.10 6.25 1.09 6.60 1.01 12.60
11.47 1.02 9.60 1.03 4.16 1.16 3.60 1.24 2.37 1.58 1.88 1.94 1.55 2.43 1.27 3.43 1.20 3.86 1.07 5.52 1.06 6.20 1.02 11.62 1.02 11.97
2.52 1.52 2.21 1.67 1.90 1.93 1.65 2.24 1.51 2.55 2.20 1.68 1.93 1.91 1.69 2.18 1.16 5.13 1.20 4.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.31 1.57 2.50 1.49 1.44 2.65 1.25 3.75 1.03 10.00
3.44 1.27 2.44 1.55 1.60 2.33 1.21 3.80 1.13 4.45 1.03 9.60 1.03 9.60
1.93 1.90 1.58 2.37 1.25 3.83 1.18 4.76 1.58 2.41 1.39 3.04
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.01 1.80 1.50 2.48 1.31 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 3.90
2.24 1.59
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
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