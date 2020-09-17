Астана
0:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Центральный стадион Алматы
Будучность
2' Желтая карточкаБарсегян Тигран
0:1
25' ГолТерзич Василие
26
Чукович
Игор
33
Аджич
Владан
18
Грбич
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Перцух ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Билек Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Чукович ИгорЗащитник
-
33 Аджич ВладанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Грбич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бойович ИванНападающий
-
24 Милич БогданНападающий
-
Главный тренер: Милинкович Младен
Ход матча
25'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Терзич Василие
|1
|1
|2.
|Грбич Петар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барсегян Тигран
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Астана Последние 20 матчей: + = -Ордабасы 1:2 Астана Астана 1:1 Тараз Тобол 2:0 Астана Астана 2:0 Окжетпес
Динамо-Брест 6:3 Астана Каспий 2:3 Астана Астана 1:1 Ордабасы Астана 4:0 Кызыл-Жар Астана 1:0 Кайсар Арсенал Тула 1:1 Астана Сочи 3:1 Астана Астана 1:2 Хеккен Астана 2:1 Брондбю Копенгаген 1:0 Астана Партизан 4:1 Астана Астана 2:1 Манчестер Юнайтед Астана 0:2 Иртыш Павлодар Астана 0:5 АЗ Алкмаар Тобол 0:1 Астана Окжетпес 0:1 Астана
Будучность Последние 20 матчей: + = -Будучность 3:1 Титоград Братство 4:1 Будучность Будучность 0:0 Звьезда Градачац Младост Льескополье 4:0 Будучность
Единство Бихач 0:1 Будучность Будучность 1:0 Сутьеска Будучность 3:2 Орашье Будучность 1:3 Лудогорец Горажде 3:2 Будучность Дечич 2:0 Будучность Будучность 2:3 NK Vis Simm-Bau Будучность 1:1 Петровац КОМ 0:1 Будучность Будучность 1:0 Младост Льескополье Рудар Плевля 0:4 Будучность Искра Даниловград 4:1 Будучность Будучность 2:0 Сутьеска Титоград 1:3 Будучность Будучность 1:0 Грбаль Будучность 4:1 Зета
Прогнозы на матч Астана 0:1 Будучность
Исход игры
Астана
91.7% (143)
Ничья
3.8% (6)
Будучность
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.75% (70)
Меньше
54.25% (83)
Обе команды забьют
Да
46.41% (71)
Нет
53.59% (82)
Популярный счёт
2:1 Астана
32.7% (51)
2:0 Астана
28.2% (44)
1:0 Астана
19.9% (31)
3:1 Астана
6.4% (10)
1:1 Ничья
3.2% (5)
3:0 Астана
2.6% (4)
0:1 Будучность
1.9% (3)
2:3 Будучность
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|9.00
|1.04
|12.00
|1.01
|6.20
|1.10
|—
|—
|3.95
|1.30
|—
|—
|1.70
|2.08
|2.14
|1.71
|1.93
|1.88
|1.72
|2.12
|1.37
|2.95
|1.30
|3.35
|1.10
|6.25
|1.09
|6.60
|1.01
|12.60
|—
|—
|—
|—
|11.47
|1.02
|9.60
|1.03
|4.16
|1.16
|—
|—
|3.60
|1.24
|—
|—
|2.37
|1.58
|—
|—
|1.88
|1.94
|—
|—
|1.55
|2.43
|1.27
|3.43
|1.20
|3.86
|1.07
|5.52
|1.06
|6.20
|1.02
|11.62
|1.02
|11.97
|—
|—
|—
|—
|2.52
|1.52
|2.21
|1.67
|1.90
|1.93
|1.65
|2.24
|1.51
|2.55
|2.20
|1.68
|1.93
|1.91
|1.69
|2.18
|1.16
|5.13
|—
|—
|1.20
|4.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.31
|1.57
|—
|—
|2.50
|1.49
|—
|—
|1.44
|2.65
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|3.44
|1.27
|—
|—
|2.44
|1.55
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.21
|3.80
|1.13
|4.45
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60
|1.93
|1.90
|1.58
|2.37
|1.25
|3.83
|1.18
|4.76
|1.58
|2.41
|1.39
|3.04
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—