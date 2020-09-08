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Астана Последние 20 матчей: + = -
Ордабасы 1:2 Астана Астана 1:1 Тараз Тобол 2:0 Астана Астана 2:0 Окжетпес
Динамо-Брест 6:3 Астана Каспий 2:3 Астана Астана 1:1 Ордабасы Астана 4:0 Кызыл-Жар Астана 1:0 Кайсар Арсенал Тула 1:1 Астана Сочи 3:1 Астана Астана 1:2 Хеккен Астана 2:1 Брондбю Копенгаген 1:0 Астана Партизан 4:1 Астана Астана 2:1 Манчестер Юнайтед Астана 0:2 Иртыш Павлодар Астана 0:5 АЗ Алкмаар Тобол 0:1 Астана Окжетпес 0:1 Астана
Будучность Последние 20 матчей: + = -
Будучность 3:1 Титоград Братство 4:1 Будучность Будучность 0:0 Звьезда Градачац Младост Льескополье 4:0 Будучность
Единство Бихач 0:1 Будучность Будучность 1:0 Сутьеска Будучность 3:2 Орашье Будучность 1:3 Лудогорец Горажде 3:2 Будучность Дечич 2:0 Будучность Будучность 2:3 NK Vis Simm-Bau Будучность 1:1 Петровац КОМ 0:1 Будучность Будучность 1:0 Младост Льескополье Рудар Плевля 0:4 Будучность Искра Даниловград 4:1 Будучность Будучность 2:0 Сутьеска Титоград 1:3 Будучность Будучность 1:0 Грбаль Будучность 4:1 Зета
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Будучность от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2020, осталось 2 дня 15 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 60
    Астана 86.7% (52)
    X 6.7% (4)
    Будучность 6.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астана
    Ничья
    Будучность
    2.04
    3.70
    3.40
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Астана - Будучность

    Исход игры
    Астана
    86.7% (52)
    Ничья
    6.7% (4)
    Будучность
    6.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.28% (28)
    Меньше
    51.72% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    55.17% (32)
    Нет
    44.83% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Астана
    40% (24)
    1:0 Астана
    21.7% (13)
    2:0 Астана
    16.7% (10)
    1:1 Ничья
    6.7% (4)
    0:1 Будучность
    5% (3)
    3:1 Астана
    3.3% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.04 3.70 3.40

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
    1.91 1.89 1.71 2.14 1.51 2.55
    Букмекер 1 1 1.5 1.5
    1.97 1.83 1.42 2.75
    Букмекер 1 1 1.5 1.5
    2.70 1.42 1.69 2.08

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.00
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.31
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