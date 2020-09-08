Астана
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Стадион: Центральный стадион Алматы
Будучность
Предыдущие игры
Астана Последние 20 матчей: + = -Ордабасы 1:2 Астана Астана 1:1 Тараз Тобол 2:0 Астана Астана 2:0 Окжетпес
Динамо-Брест 6:3 Астана Каспий 2:3 Астана Астана 1:1 Ордабасы Астана 4:0 Кызыл-Жар Астана 1:0 Кайсар Арсенал Тула 1:1 Астана Сочи 3:1 Астана Астана 1:2 Хеккен Астана 2:1 Брондбю Копенгаген 1:0 Астана Партизан 4:1 Астана Астана 2:1 Манчестер Юнайтед Астана 0:2 Иртыш Павлодар Астана 0:5 АЗ Алкмаар Тобол 0:1 Астана Окжетпес 0:1 Астана
Будучность Последние 20 матчей: + = -Будучность 3:1 Титоград Братство 4:1 Будучность Будучность 0:0 Звьезда Градачац Младост Льескополье 4:0 Будучность
Единство Бихач 0:1 Будучность Будучность 1:0 Сутьеска Будучность 3:2 Орашье Будучность 1:3 Лудогорец Горажде 3:2 Будучность Дечич 2:0 Будучность Будучность 2:3 NK Vis Simm-Bau Будучность 1:1 Петровац КОМ 0:1 Будучность Будучность 1:0 Младост Льескополье Рудар Плевля 0:4 Будучность Искра Даниловград 4:1 Будучность Будучность 2:0 Сутьеска Титоград 1:3 Будучность Будучность 1:0 Грбаль Будучность 4:1 Зета
Прогнозы на матч Астана - Будучность
Исход игры
Астана
86.7% (52)
Ничья
6.7% (4)
Будучность
6.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (28)
Меньше
51.72% (30)
Обе команды забьют
Да
55.17% (32)
Нет
44.83% (26)
Популярный счёт
2:1 Астана
40% (24)
1:0 Астана
21.7% (13)
2:0 Астана
16.7% (10)
1:1 Ничья
6.7% (4)
0:1 Будучность
5% (3)
3:1 Астана
3.3% (2)
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