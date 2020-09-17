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Шемрок Роверс
 
Позже

Стадион:
Милан
1
Маннус
Алан
28
О'Брайан
Джоуи
4
Лопес
Роберто
5
Lee
Grace
8
Финн
Ронан
10
Макинефф
Аарон
16
Гари
О'Нилл
II
29
Бирн
Джек
23
Фарруджиа
Нил
21
Бурк
Грэм
9
Грин
Аарон
II
99
Доннарумма
Антонио
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
4
Беннасер
Исмаэль
10
Чалханоглу
Хакан
7
Кастильехо
Самуэль
11
Ибрагимович
Златан
56
Салемакерс
Алексис
Шемрок Роверс
3-5-2
Милан
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Роберто 1 1
2. Бурк Грэм 1 1
3. Бирн Джек 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Шемрок Роверс
# Игрок      
1. Скэйлз Лиам 1 1
2. Финн Ронан 1 0
3. Бурк Грэм 1 0
4. О'Нил Гари III 1 0
Милан
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шемрок Роверс 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Милан 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Шемрок Роверс Последние 20 матчей: + = -
Корк Сити 0:3 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1:0 Богемианс Шемрок Роверс 2:1 Корк Сити Шемрок Роверс 2:2 Ильвес
Шемрок Роверс 0:0 Шелбурн Сент-Патрикс 0:0 Шемрок Роверс Дерри Сити 1:2 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 3:1 Финн Харпс Слайго Роверс 2:3 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 3:2 Дандолк Уотерфорд Юнайтед 0:2 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 6:0 Корк Сити Богемианс 0:1 Шемрок Роверс Дандолк 1:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 3:0 Корк Сити ЮК Дублин 0:3 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1:0 Финн Харпс Слайго Роверс 0:0 Шемрок Роверс Богемианс 0:2 Шемрок Роверс Дандолк 3:2 Шемрок Роверс
Милан Последние 20 матчей: + = -
Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца
Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шемрок Роверс - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2020, осталось 16 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 151
    Шемрок Роверс 2% (3)
    X 2% (3)
    Милан 96% (145)
    Все прогнозы
    1.88 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шемрок Роверс
    Ничья
    Милан
    27.00
    7.90
    1.21
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Шемрок Роверс - Милан

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    2% (3)
    Ничья
    2% (3)
    Милан
    96% (145)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.4% (90)
    Меньше
    39.6% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    31.54% (47)
    Нет
    68.46% (102)
    Популярный счёт
    0:2 Милан
    36.4% (55)
    0:3 Милан
    22.5% (34)
    1:3 Милан
    12.6% (19)
    1:2 Милан
    8.6% (13)
    0:4 Милан
    5.3% (8)
    1:4 Милан
    4% (6)
    0:1 Милан
    2% (3)
    2:1 Шемрок Роверс
    2% (3)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    16.50 6.05 1.21
    27.00 7.90 1.16
    15.75 6.45 1.17
    23.77 9.80 1.08
    21.13 7.18 1.16

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    11.50 1.02 5.30 1.13 4.40 1.18 2.60 1.48 2.15 1.70 2.05 1.74 1.83 2.00 1.67 2.21 1.74 2.10 1.36 3.00 1.27 3.60 1.12 5.80 1.10 6.60 1.01 10.50
    11.25 1.00 5.80 1.12 3.64 1.20 2.45 1.61 1.88 1.87 1.50 2.44 1.27 3.26 1.20 3.94 1.09 5.45 1.11 6.15 1.01 10.75
    4.81 1.10 4.25 1.15 2.75 1.43 2.22 1.66 1.74 2.11 1.42 2.78 1.30 3.27 1.12 4.55 1.09 4.96 1.06 6.61 1.05 8.00
    5.19 1.17 2.63 1.49 2.36 1.60 2.09 1.76 1.84 2.00 1.67 2.23 1.52 2.56 1.28 3.72 1.10 7.30
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.75 1.41 1.74 2.10 1.28 3.35
    3.70 1.25 2.31 1.58 1.63 2.19 1.23 3.98 1.14 5.25
    3.82 1.21 2.79 1.42 1.74 2.10 1.30 3.27 1.18 4.03 1.05 8.16 1.06 7.19
    3.46 1.32 2.84 1.44 2.09 1.77 1.76 2.09 1.53 2.53
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    3.45 1.28 2.01 1.75 1.50 2.48 1.32 3.20
    4.90 1.15 4.10 1.22 2.04 1.66 1.52 2.25 1.28 3.20 1.16 4.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.21 1.62
    2.50 1.48
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.16
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