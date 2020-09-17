Шемрок Роверс
Позже
Стадион: Таллахт
Милан
29
Бирн
Джек
21
Бурк
Грэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бирн ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бурк ГрэмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
-
18 Каллан ШонЗащитник
-
11 Кавана ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Уильямс ДинНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Роберто
|1
|1
|2.
|Бурк Грэм
|1
|1
|3.
|Бирн Джек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скэйлз Лиам
|1
|1
|2.
|Финн Ронан
|1
|0
|3.
|Бурк Грэм
|1
|0
|4.
|О'Нил Гари III
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шемрок Роверс
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шемрок Роверс Последние 20 матчей: + = -Корк Сити 0:3 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1:0 Богемианс Шемрок Роверс 2:1 Корк Сити Шемрок Роверс 2:2 Ильвес
Шемрок Роверс 0:0 Шелбурн Сент-Патрикс 0:0 Шемрок Роверс Дерри Сити 1:2 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 3:1 Финн Харпс Слайго Роверс 2:3 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 3:2 Дандолк Уотерфорд Юнайтед 0:2 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 6:0 Корк Сити Богемианс 0:1 Шемрок Роверс Дандолк 1:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 3:0 Корк Сити ЮК Дублин 0:3 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1:0 Финн Харпс Слайго Роверс 0:0 Шемрок Роверс Богемианс 0:2 Шемрок Роверс Дандолк 3:2 Шемрок Роверс
Милан Последние 20 матчей: + = -Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шемрок Роверс - Милан
Исход игры
Шемрок Роверс
2% (3)
Ничья
2% (3)
Милан
96% (145)
Тотал 2.5
Больше
60.4% (90)
Меньше
39.6% (59)
Обе команды забьют
Да
31.54% (47)
Нет
68.46% (102)
Популярный счёт
0:2 Милан
36.4% (55)
0:3 Милан
22.5% (34)
1:3 Милан
12.6% (19)
1:2 Милан
8.6% (13)
0:4 Милан
5.3% (8)
1:4 Милан
4% (6)
0:1 Милан
2% (3)
2:1 Шемрок Роверс
2% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|5.30
|1.13
|4.40
|1.18
|2.60
|1.48
|2.15
|1.70
|2.05
|1.74
|1.83
|2.00
|1.67
|2.21
|1.74
|2.10
|1.36
|3.00
|1.27
|3.60
|1.12
|5.80
|1.10
|6.60
|1.01
|10.50
|—
|—
|11.25
|1.00
|5.80
|1.12
|3.64
|1.20
|2.45
|1.61
|—
|—
|1.88
|1.87
|—
|—
|1.50
|2.44
|—
|—
|1.27
|3.26
|1.20
|3.94
|1.09
|5.45
|1.11
|6.15
|1.01
|10.75
|—
|—
|—
|—
|4.81
|1.10
|4.25
|1.15
|2.75
|1.43
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.74
|2.11
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.30
|3.27
|1.12
|4.55
|1.09
|4.96
|1.06
|6.61
|1.05
|8.00
|—
|—
|5.19
|1.17
|—
|—
|2.63
|1.49
|2.36
|1.60
|2.09
|1.76
|1.84
|2.00
|1.67
|2.23
|1.52
|2.56
|—
|—
|1.28
|3.72
|—
|—
|1.10
|7.30
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.75
|1.41
|—
|—
|1.74
|2.10
|—
|—
|1.28
|3.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.70
|1.25
|—
|—
|2.31
|1.58
|—
|—
|1.63
|2.19
|—
|—
|1.23
|3.98
|1.14
|5.25
|—
|—
|—
|—
|3.82
|1.21
|—
|—
|2.79
|1.42
|—
|—
|1.74
|2.10
|—
|—
|1.30
|3.27
|1.18
|4.03
|1.05
|8.16
|1.06
|7.19
|—
|—
|3.46
|1.32
|2.84
|1.44
|2.09
|1.77
|1.76
|2.09
|1.53
|2.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—