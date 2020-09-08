Шемрок Роверс
Позже
Стадион: Таллахт
Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Роберто
|1
|1
|2.
|Бурк Грэм
|1
|1
|3.
|Бирн Джек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скэйлз Лиам
|1
|1
|2.
|Финн Ронан
|1
|0
|3.
|Бурк Грэм
|1
|0
|4.
|О'Нил Гари III
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шемрок Роверс
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шемрок Роверс Последние 20 матчей: + = -Корк Сити 0:3 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1:0 Богемианс Шемрок Роверс 2:1 Корк Сити Шемрок Роверс 2:2 Ильвес
Шемрок Роверс 0:0 Шелбурн Сент-Патрикс 0:0 Шемрок Роверс Дерри Сити 1:2 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 3:1 Финн Харпс Слайго Роверс 2:3 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 3:2 Дандолк Уотерфорд Юнайтед 0:2 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 6:0 Корк Сити Богемианс 0:1 Шемрок Роверс Дандолк 1:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 3:0 Корк Сити ЮК Дублин 0:3 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1:0 Финн Харпс Слайго Роверс 0:0 Шемрок Роверс Богемианс 0:2 Шемрок Роверс Дандолк 3:2 Шемрок Роверс
Милан Последние 20 матчей: + = -Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца
Прогнозы на матч Шемрок Роверс - Милан
Исход игры
Шемрок Роверс
1.9% (1)
Ничья
3.8% (2)
Милан
94.2% (49)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (30)
Меньше
41.18% (21)
Обе команды забьют
Да
39.22% (20)
Нет
60.78% (31)
Популярный счёт
0:2 Милан
34.6% (18)
0:3 Милан
17.3% (9)
1:2 Милан
15.4% (8)
1:3 Милан
11.5% (6)
1:4 Милан
3.8% (2)
0:1 Милан
3.8% (2)
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