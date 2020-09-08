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Шемрок Роверс
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Роберто 1 1
2. Бурк Грэм 1 1
3. Бирн Джек 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Шемрок Роверс
# Игрок      
1. Скэйлз Лиам 1 1
2. Финн Ронан 1 0
3. Бурк Грэм 1 0
4. О'Нил Гари III 1 0
Милан
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шемрок Роверс 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Милан 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Шемрок Роверс Последние 20 матчей: + = -
Корк Сити 0:3 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1:0 Богемианс Шемрок Роверс 2:1 Корк Сити Шемрок Роверс 2:2 Ильвес
Шемрок Роверс 0:0 Шелбурн Сент-Патрикс 0:0 Шемрок Роверс Дерри Сити 1:2 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 3:1 Финн Харпс Слайго Роверс 2:3 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 3:2 Дандолк Уотерфорд Юнайтед 0:2 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 6:0 Корк Сити Богемианс 0:1 Шемрок Роверс Дандолк 1:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 3:0 Корк Сити ЮК Дублин 0:3 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1:0 Финн Харпс Слайго Роверс 0:0 Шемрок Роверс Богемианс 0:2 Шемрок Роверс Дандолк 3:2 Шемрок Роверс
Милан Последние 20 матчей: + = -
Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца
Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шемрок Роверс - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Шемрок Роверс 1.9% (1)
    X 3.8% (2)
    Милан 94.2% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шемрок Роверс
    Ничья
    Милан
    21.00
    10.25
    1.08
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Шемрок Роверс - Милан

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    1.9% (1)
    Ничья
    3.8% (2)
    Милан
    94.2% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (30)
    Меньше
    41.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    39.22% (20)
    Нет
    60.78% (31)
    Популярный счёт
    0:2 Милан
    34.6% (18)
    0:3 Милан
    17.3% (9)
    1:2 Милан
    15.4% (8)
    1:3 Милан
    11.5% (6)
    1:4 Милан
    3.8% (2)
    0:1 Милан
    3.8% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    21.00 10.25 1.08

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.30 1.08 6.35 1.10 3.32 1.31 2.70 1.44 2.02 1.83 1.62 2.24 1.43 2.74 1.23 3.98 1.18 4.65 1.07 7.70
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.30 1.88 1.86 1.41 2.77 1.26 3.62
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.15 1.14 2.43 1.52 1.82 1.92 1.47 2.57 1.20 4.30
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