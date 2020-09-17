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Арис Салоники
 
Позже

Стадион:
Колос Ковалёвка
23
Хулиан
Диас
88
Саша
Лукас
92
Роуз
Линдси
4
Даткович
Тони
22
Ганя
Кристиан
6
Джегго
Джеймс
26
Матилья
Хавьер
10
Фетфатцидис
Иоаннис
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
11
Лопес
Кристиан
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
21
Новак
Евгений
29
Емец
Владислав
8
Смирный
Евгений
90
Богданов
Андрей
99
Задоя
Евгений
9
Антюх
Денис
7
Лысенко
Владимир
Арис Салоники
4-2-3-1
Колос Ковалёвка
5-4-1

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04
Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Вот и настала пора долгожданного дебюта "Колоса" в ерокубках. Украинскую команду ждет непростой выезд в Салоники, где "колоски" встретятся с "Арисом". Хоть греки и являются фаворитами противостояния, украинская команда на самоотдаче способна зацепиться за победу. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 153
Арис Салоники 70.6% (108)
X 17.6% (27)
Колос Ковалёвка 11.8% (18)
Все прогнозы
3 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Колос Ковалёвка
2.12
3.55
4.20
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Арис Салоники - Колос Ковалёвка

Исход игры
Арис Салоники
70.8% (109)
Ничья
17.5% (27)
Колос Ковалёвка
11.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
36.42% (55)
Меньше
63.58% (96)
Обе команды забьют
Да
49.01% (74)
Нет
50.99% (77)
Популярный счёт
1:0 Арис Салоники
33.1% (51)
2:1 Арис Салоники
22.1% (34)
1:1 Ничья
13.6% (21)
2:0 Арис Салоники
10.4% (16)
1:2 Колос Ковалёвка
6.5% (10)
3:1 Арис Салоники
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:1 Колос Ковалёвка
2.6% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.92 3.40 4.20
2.12 3.55 3.45
2.04 3.34 3.54
1.76 3.51 4.61
2.10 3.44 3.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 7.60 1.06 3.20 1.32 2.50 1.53 2.04 1.77 1.79 2.02 1.40 2.80 1.28 3.45 1.11 5.90 1.09 6.60 1.02 12.00
8.50 1.06 7.10 1.08 2.94 1.38 2.25 1.61 1.71 2.19 1.34 3.14 1.24 3.88 1.08 7.10 1.07 7.90 1.00 15.00
6.66 1.06 5.43 1.07 2.93 1.38 2.26 1.64 1.68 2.19 1.33 3.13 1.22 3.74 1.07 5.50 1.06 6.25 1.02 12.31 1.01 12.71
3.44 1.31 3.02 1.40 2.57 1.52 2.05 1.80 1.77 2.07 1.58 2.41 1.41 2.89 1.26 3.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.88 1.92 1.39 2.85 1.11 5.90
2.66 1.44 1.75 2.01 1.35 3.04 1.09 6.70 1.06 8.00
2.66 1.46 1.75 2.09 1.34 3.09 1.07 5.45 1.06 6.57
2.97 1.40 2.43 1.57 1.88 1.95 1.53 2.52 1.38 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80
3.40 1.29 2.29 1.58 1.55 2.36 1.19 4.33 1.13 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.96
1.94 1.79
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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