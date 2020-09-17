Арис Салоники
Позже
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
Колос Ковалёвка
23
Хулиан
Диас
88
Саша
Лукас
92
Роуз
Линдси
16
Бруну
Гама
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
88 Саша ЛукасЗащитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Буше ЗакариВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04
Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Арис Салоники - Колос Ковалёвка
Исход игры
Арис Салоники
70.8% (109)
Ничья
17.5% (27)
Колос Ковалёвка
11.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
36.42% (55)
Меньше
63.58% (96)
Обе команды забьют
Да
49.01% (74)
Нет
50.99% (77)
Популярный счёт
1:0 Арис Салоники
33.1% (51)
2:1 Арис Салоники
22.1% (34)
1:1 Ничья
13.6% (21)
2:0 Арис Салоники
10.4% (16)
1:2 Колос Ковалёвка
6.5% (10)
3:1 Арис Салоники
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:1 Колос Ковалёвка
2.6% (4)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.03
|7.60
|1.06
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.50
|1.53
|2.04
|1.77
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.40
|2.80
|1.28
|3.45
|1.11
|5.90
|1.09
|6.60
|1.02
|12.00
|—
|—
|8.50
|1.06
|7.10
|1.08
|2.94
|1.38
|—
|—
|2.25
|1.61
|—
|—
|1.71
|2.19
|—
|—
|1.34
|3.14
|1.24
|3.88
|1.08
|7.10
|1.07
|7.90
|1.00
|15.00
|—
|—
|6.66
|1.06
|5.43
|1.07
|2.93
|1.38
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.33
|3.13
|1.22
|3.74
|1.07
|5.50
|1.06
|6.25
|1.02
|12.31
|1.01
|12.71
|—
|—
|—
|—
|3.44
|1.31
|3.02
|1.40
|2.57
|1.52
|2.05
|1.80
|1.77
|2.07
|1.58
|2.41
|1.41
|2.89
|1.26
|3.82
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—