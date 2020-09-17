Арис Салоники

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Приветствую всех любителей футбола! Вот и настала пора долгожданного дебюта "Колоса" в ерокубках. Украинскую команду ждет непростой выезд в Салоники, где "колоски" встретятся с "Арисом". Хоть греки и являются фаворитами противостояния, украинская команда на самоотдаче способна зацепиться за победу. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!