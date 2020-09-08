Арис Салоники
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Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
Колос Ковалёвка
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +5 =5 -10Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04
Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +8 =0 -12Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка
Прогнозы на матч Арис Салоники - Колос Ковалёвка
Исход игры
Арис Салоники
64.2% (34)
Ничья
26.4% (14)
Колос Ковалёвка
9.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (18)
Меньше
64.71% (33)
Обе команды забьют
Да
56.86% (29)
Нет
43.14% (22)
Популярный счёт
1:0 Арис Салоники
26.4% (14)
1:1 Ничья
22.6% (12)
2:1 Арис Салоники
20.8% (11)
2:0 Арис Салоники
11.3% (6)
1:2 Колос Ковалёвка
3.8% (2)
3:1 Арис Салоники
3.8% (2)
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