  1. Футбол
  2. Матчи
Арис Салоники
 
Позже

Стадион:
Колос Ковалёвка

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04
Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +8 =0 -12
Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арис Салоники - Колос Ковалёвка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 53
    Арис Салоники 64.2% (34)
    X 26.4% (14)
    Колос Ковалёвка 9.4% (5)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Арис Салоники - Колос Ковалёвка

    Исход игры
    Арис Салоники
    64.2% (34)
    Ничья
    26.4% (14)
    Колос Ковалёвка
    9.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.29% (18)
    Меньше
    64.71% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    56.86% (29)
    Нет
    43.14% (22)
    Популярный счёт
    1:0 Арис Салоники
    26.4% (14)
    1:1 Ничья
    22.6% (12)
    2:1 Арис Салоники
    20.8% (11)
    2:0 Арис Салоники
    11.3% (6)
    1:2 Колос Ковалёвка
    3.8% (2)
    3:1 Арис Салоники
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Арис Салоники - Колос Ковалёвка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



    Рейтинг букмекеров
    1
    Бонус: 5 000 ₽
    Обзор
    Играть
    2
    Бонус: 15 000 ₽
    Обзор
    Играть
    3
    Бонус: 5 000 ₽
    Обзор
    Играть
    4
    Бонус: 10 000 ₽
    Обзор
    Играть
    5
    Бонус: 1 000 ₽
    Обзор
    Играть
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный