Скавыш мог сейчас слева убежать от соперника и вырваться на оперативный простор, только не стоило правила нарушать в атаке.

Успокоилась немного игра. Единственное, что можно отметить - игроки БАТЭ действуют в некоторой оттяжке сейчас, немного стали рисковать.

Милич и Скавыш пробовали убежать от оппонентов, на подходах к штрафной у парочки мяч выцарапали. Придётся игрокам БАТЭ трусить назад.

Йомов теперь прибежал на левую бровку, подал со стандарта в штрафную, мяч оттуда был хладнокровно выбит.

36' Даже не знаю, как и что говорить. Такие моменты были у БАТЭ, могли взорвать игру гости, но как-то не получилось. Но время ещё есть, надо показать, что это не случайность.

33' НЕТ ГОЛА!!! Милич пробил без хитрости, слабо, вратарь угадал и сыграл по удару, выбив мяч в сторону.

32' Голевой момент у ворот ЦСКА! Но о нём потом! ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ЦСКА!!! Милич пробил во воротам головой, мяч попал в перекладину, вылетел в поле, а потом уже Бузатто за пределами вратарской попал в лицо игроку БАТЭ. Это жёлтая карточка и пенальти.

31' В центре поля игроки ЦСКА контролируют мяч. Я бы сказал, что они отдыхают, только отдыхать можно лишь после работы, а не от отдыха на отдыхе.

30' Милич, Скавыш и Нехайчик на троих не могут проявить должной активности впереди, а ведь время идёт. Если один гол всё решит - будет обидно, коли его ЦСКА забьёт.

29' Йомов навесил, Мазику пробовал побороться за подбор, но допустил ошибку и не обработал скачущий мяч.

28' Яков Филипович был замечен на правом фланге, сделал передачу далеко вперёд, где была борьба и потеря. В ответной атаке Яблонский нарушил правила, сорвав атаку.

27' В который уже раз игра успокоилась. Неизменно только одно - команды продолжают играть без ворот.

26' Скавыш сейчас на своей половине поля пошёл в жёсткий подкат и нарушил правила, хозяева поля ничего из эпизода не выжали.

25' И снова у БАТЭ мог быть хороший шанс, но в центре штрафной приём мяча хромает. В следующей атаке Виллюмссон вырывался один на один с голкипером ЦСКА, только вот мяч далеко от себя отпустил, поэтому кипер купировал угрозу броском в ноги.

23' Чаще всего БАТЭ проводит атаки или через центр, или через левый фланг. Проблема в том, что нет культуры паса - много неточных передач, обрезов. От этого бича надо избавляться.

22' Теперь уже у БАТЭ довольно высокий прессинг, всеми силами пытаются белорусы играть первым номером, силы есть на это. Тренер дал установку.

21' Виллюмссон получил мяч в штрафной ЦСКА, пробил от души, попал в соперника. Его партнёр повторил тоже самое. ЦСКА умело обороняется, свободных зон мало у них.

20' Милич имел классный момент для прострела, но упустил время, а когда в чужой штрафной прострелил, то было очень поздно, защитники перекрыли зоны.

19' Энрике перестарался перед штрафной БАТЭ, отправив соперника на газон. Рефери был рядом, дал свисток - нарушение правил.

17' "Армейцы" довольно неожиданно вообще стали катать мяч на своей половине поля. Кажется, что сегодня товарищеская игра, а не битва за Лигу Европы.

16' Белорусы снова перестали играть активно, снова вторым номером. Надо напомнить, что по итогам одного матча определится победитель противостояния, надо делать задел и забивать!

15' Справа последовала навесная передача в штрафную БАТЭ, Йомов слишком перекрутил мяч от ворот.

13' Нехайчик со средней дистанции пробил по воротам, мяч прикатился в руки к голкиперу.

12' Слышны какие-то взрывы, очень похоже на фейерверк. Мы знаем, как болгарские фанаты умеют поддерживать свои команды.

11' Без ворот пока играют команды. Никто не хочет уступать, никто не хочет сильно рисковать.

10' Мазику на своей половине поля на фланге нарушил правила, гости быстро ввели мяч в игру, атака завершилась навесом в руки голкиперу ЦСКА.

9' Белорусы довольно активно стали пробовать силы на флангах, только пока подкачивает индивидуальное мастерство.

8' Нехайчик впереди предлагал себя, ему последовала длинная передача, но двое оппонентов его довольно быстро оттёрли от мяча.

7' Щербицкий выбил в спешке мяч, партнёры поборолись за него в центре поля, продвинулись к чужой штрафной, но не более.

6' Александар Филипович вбрасывал мяч из аута, возле него на половине поля БАТЭ сумасшедший прессинг. "Армейцы" не шутят, они воюют за каждый отрезок поля.

5' Разыграли мяч хоязева поля, слева Мазику пробовал прострелить в штрафную, мяч оттуда был довольно спокойно выбит.

4' Энрике завалили белорусы на своей половине поля, до ворот около 28 метров. Стандарт в польщу ЦСКА.

3' С мячом у нас пока игроки ЦСКА. Слышно всех очень хорошо, матч по понятным причинам проходит без зрителей. БАТЭ играет вторым номером, без мяча.

2' Хозяевам пришлось после стартовой атаки вернуть мяч назад на Бузатто, причём сделать это пришлось даже дважды.