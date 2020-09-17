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ЦСКА София
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
БАТЭ
0'
32' Желтая карточка
Бузатто Густаво
42'
1
Бузатто
Густаво
28
Галабов
Пламен
26
Антов
Валентин
2
Матей
Юрген
18
Мазику
Брэдли
21
Яга
Амос
3
Жеферсон
Телес
7
Энрике
XI
13
Санкаре
Юнусс
30
Йомов
Георгий
22
Сове
Али
48
Щербицкий
Денис
4
Филипович
Александар
32
Филипович
Яков
21
Филипенко
Егор
3
Настич
Боян
25
Бага
Дмитрий
5
Яблонский
Евгений
18
Виллюмссон
Виллюм
26
Милич
Неманья
15
Скавыш
Максим
33
Нехайчик
Павел
ЦСКА София
4-2-3-1
БАТЭ
4-3-3

Ход матча

32'
Бузатто Густаво
 

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА София
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сове Али 1 0.5
2. Ахмедов Ахмед 1 0.5
3. Санкаре Юнусс 0 0
4. Йомов Георгий 0 0
БАТЭ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ЦСКА София
# Игрок      
1. Санкаре Юнусс 1 0
2. Матей Юрген 1 0
3. Мазику Брэдли 1 0
4. Бузатто Густаво 1 0
БАТЭ
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА София 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 БАТЭ 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ЦСКА София Последние 20 матчей: + = -
Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София
ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:3 Монтана ЦСКА София 5:0 Берое Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Лудогорец ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив Славия София 0:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив ЦСКА София 3:3 Левски София ЦСКА София 1:1 Локомотив Пловдив Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София Витоша Быстрица 0:1 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Ботев Враца ЦСКА София 2:0 Берое ЦСКА София 2:1 Ботев Враца
БАТЭ Последние 20 матчей: + = -
БАТЭ 5:2 Смолевичи-СТИ Неман 0:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ
БАТЭ 6:0 Минск Рух Брест 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:1 Славия Мозырь БАТЭ 0:1 Энергетик-БГУ БАТЭ 0:2 Динамо Минск Белшина 0:2 БАТЭ БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Витебск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Ислочь БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ БАТЭ 3:0 Слуцк Смолевичи-СТИ 3:5 БАТЭ БАТЭ 3:1 Неман БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Городея 0:2 БАТЭ

Последние игры между собой

ЦСКА София: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
БАТЭ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 0:4 БАТЭ Лига Европы БАТЭ 0:1 ЦСКА София Лига Европы

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 41'
    Йомов теперь прибежал на левую бровку, подал со стандарта в штрафную, мяч оттуда был хладнокровно выбит. 
  • 40'
    Милич и Скавыш пробовали убежать от оппонентов, на подходах к штрафной у парочки мяч выцарапали. Придётся игрокам БАТЭ трусить назад.
  • 39'
    Энрике заработал угловой, подача в штрафную не увенчалась успехом. Мяч выбит.
  • 38'
    Успокоилась немного игра. Единственное, что можно отметить - игроки БАТЭ действуют в некоторой оттяжке сейчас, немного стали рисковать. 
  • Фол, нарушение
    37'
     Скавыш мог сейчас слева убежать от соперника и вырваться на оперативный простор, только не стоило правила нарушать в атаке. 
  • 36'
    Даже не знаю, как и что говорить. Такие моменты были у БАТЭ, могли взорвать игру гости, но как-то не получилось. Но время ещё есть, надо показать, что это не случайность.
  • Не забитый пенальти
    33'
    НЕТ ГОЛА!!! Милич пробил без хитрости, слабо, вратарь угадал и сыграл по удару, выбив мяч в сторону. 
  • Пенальти!
    32'
    Голевой момент у ворот ЦСКА! Но о нём потом! ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ЦСКА!!! Милич пробил во воротам головой, мяч попал в перекладину, вылетел в поле, а потом уже  Бузатто за пределами вратарской попал в лицо игроку БАТЭ. Это жёлтая карточка и пенальти.
  • 31'
    В центре поля игроки ЦСКА контролируют мяч. Я бы сказал, что они отдыхают, только отдыхать можно лишь после работы, а не от отдыха на отдыхе. 
  • 30'
    Милич, Скавыш и Нехайчик на троих не могут проявить должной активности впереди, а ведь время идёт. Если один гол всё решит - будет обидно, коли его ЦСКА забьёт. 
  • 29'
    Йомов навесил, Мазику пробовал побороться за подбор, но допустил ошибку и не обработал скачущий мяч. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Яков Филипович был замечен на правом фланге, сделал передачу далеко вперёд, где была борьба и потеря. В ответной атаке Яблонский нарушил правила, сорвав атаку. 
  • 27'
    В который уже раз игра успокоилась. Неизменно только одно - команды продолжают играть без ворот.
  • 26'
     Скавыш сейчас на своей половине поля пошёл в жёсткий подкат и нарушил правила, хозяева поля ничего из эпизода не выжали. 
  • 25'
    И снова у БАТЭ мог быть хороший шанс, но в центре штрафной приём мяча хромает. В следующей атаке  Виллюмссон вырывался один на один с голкипером ЦСКА, только вот мяч далеко от себя отпустил, поэтому кипер купировал угрозу броском в ноги. 
  • 23'
    Чаще всего БАТЭ проводит атаки или через центр, или через левый фланг. Проблема в том, что нет культуры паса - много неточных передач, обрезов. От этого бича надо избавляться. 
  • 22'
    Теперь уже у БАТЭ довольно высокий прессинг, всеми силами пытаются белорусы играть первым номером, силы есть на это. Тренер дал установку. 
  • 21'
     Виллюмссон получил мяч в штрафной ЦСКА, пробил от души, попал в соперника. Его партнёр повторил тоже самое. ЦСКА умело обороняется, свободных зон мало у них.
  • 20'
    Милич имел классный момент для прострела, но упустил время, а когда в чужой штрафной прострелил, то было очень поздно, защитники перекрыли зоны. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Энрике перестарался перед штрафной БАТЭ, отправив соперника на газон. Рефери был рядом, дал свисток - нарушение правил. 
  • 17'
    "Армейцы" довольно неожиданно вообще стали катать мяч на своей половине поля. Кажется, что сегодня товарищеская игра, а не битва за Лигу Европы.
  • 16'
    Белорусы снова перестали играть активно, снова вторым номером. Надо напомнить, что по итогам одного матча определится победитель противостояния, надо делать задел и забивать!
  • 15'
    Справа последовала навесная передача в штрафную БАТЭ, Йомов слишком перекрутил мяч от ворот. 
  • 13'
    Нехайчик со средней дистанции пробил по воротам, мяч прикатился в руки к голкиперу.
  • 12'
    Слышны какие-то взрывы, очень похоже на фейерверк. Мы знаем, как болгарские фанаты умеют поддерживать свои команды. 
  • 11'
    Без ворот пока играют команды. Никто не хочет уступать, никто не хочет сильно рисковать. 
  • 10'
     Мазику на своей половине поля на фланге нарушил правила, гости быстро ввели мяч в игру, атака завершилась навесом в руки голкиперу ЦСКА.
  • 9'
    Белорусы довольно активно стали пробовать силы на флангах, только пока подкачивает индивидуальное мастерство. 
  • 8'
    Нехайчик впереди предлагал себя, ему последовала длинная передача, но двое оппонентов его довольно быстро оттёрли от мяча. 
  • 7'
     Щербицкий выбил в спешке мяч, партнёры поборолись за него в центре поля, продвинулись к чужой штрафной, но не более. 
  • 6'
    Александар Филипович вбрасывал мяч из аута, возле него на половине поля БАТЭ сумасшедший прессинг. "Армейцы" не шутят, они воюют за каждый отрезок поля. 
  • 5'
    Разыграли мяч хоязева поля, слева Мазику пробовал прострелить в штрафную, мяч оттуда был довольно спокойно выбит.
  • Фол, нарушение
    4'
     Энрике завалили белорусы на своей половине поля, до ворот около 28 метров. Стандарт в польщу ЦСКА.
  • 3'
    С мячом у нас пока игроки ЦСКА. Слышно всех очень хорошо, матч по понятным причинам проходит без зрителей. БАТЭ играет вторым номером, без мяча. 
  • 2'
    Хозяевам пришлось после стартовой атаки вернуть мяч назад на  Бузатто, причём сделать это пришлось даже дважды. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Игроки ЦСКА начали матч с центра поля! Поехали!
  • До матча
  • Команды вышли на поле. Считанные минуты до начала матча. 
  • Ох, красиво! Вечер, облака ещё видны на чернеющем небе, ветра нет, лесок небольшой вокруг. Сам бы побежал играть на поле, но нельзя. 
  • Игорь Стасевич и Станислав Драгун не смогут помочь сегодня БАТЭ из-за травм. Они не прилетели даже в Болгарию, но все остальные в строю и готовы играть не только за себя, но и тех парней.
  • Добрый вечер, дорогие наши посетители и болельщики. Вспоминается фраза одна, из далёкого советского времени: курица - не птица, Болгария - не заграница. А это значит только одно, мы болеем за БАТЭ и верим в их победу и выход в третий раунд квалифайна. Комментировать для вас будет легенда LiveResult.Ru, которая не нуждается в представлении.
Прогнозы 157
ЦСКА София 51.6% (81)
X 22.3% (35)
БАТЭ 26.1% (41)
Все прогнозы
2.45 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА София
Ничья
БАТЭ
2.25
3.35
4.60
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч ЦСКА София 0:0 БАТЭ

Исход игры
ЦСКА София
51.6% (81)
Ничья
22.3% (35)
БАТЭ
26.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (99)
Меньше
35.71% (55)
Обе команды забьют
Да
79.87% (123)
Нет
20.13% (31)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА София
35% (55)
1:2 БАТЭ
19.7% (31)
1:1 Ничья
15.9% (25)
1:0 ЦСКА София
10.8% (17)
2:2 Ничья
4.5% (7)
2:0 ЦСКА София
3.8% (6)
0:1 БАТЭ
3.2% (5)
3:1 ЦСКА София
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 2.60 4.30
2.25 2.40 4.60
1.97 3.36 3.70
2.42 2.35 4.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.50 1.27 6.40 1.09 1.62 2.20 2.20 1.68 1.84 1.96 1.17 4.70 1.76 2.07 1.31 3.30 1.03 10.00 1.07 7.20 1.02 11.00 1.01 14.00 1.03 10.00
7.50 1.05 6.20 1.08 2.80 1.38 2.14 1.66 1.67 2.26 1.31 3.26 1.21 3.92 1.06 7.10 1.04 7.80 1.01 10.25
3.37 1.31 2.82 1.43 2.27 1.64 1.78 2.05 1.55 2.45 1.37 3.07 1.43 2.79 1.77 2.06 1.13 5.81 1.43 2.80 1.19 4.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.28 3.45 1.88 2.07 1.13 5.40 1.11 5.90
2.57 1.47 1.70 2.08 1.33 3.14 1.09 6.60 1.05 8.30
1.15 5.36 1.36 3.09 1.12 6.16 1.40 2.91 1.38 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.64 1.51 2.46 1.18 4.60
3.26 1.31 2.22 1.61 1.52 2.43 1.18 4.50 1.14 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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