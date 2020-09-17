ЦСКА София
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Стадион Болгарской Армии
БАТЭ
32' Желтая карточкаБузатто Густаво
21
Яга
Амос
22
Сове
Али
25
Бага
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Яга АмосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сове АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кейта ЖюльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белчев Стамен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бага ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Мукам ЭрвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kirill Alshevskiy
Ход матча
32'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сове Али
|1
|0.5
|2.
|Ахмедов Ахмед
|1
|0.5
|3.
|Санкаре Юнусс
|0
|0
|4.
|Йомов Георгий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санкаре Юнусс
|1
|0
|2.
|Матей Юрген
|1
|0
|3.
|Мазику Брэдли
|1
|0
|4.
|Бузатто Густаво
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА София
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ЦСКА София Последние 20 матчей: + = -Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София
ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:3 Монтана ЦСКА София 5:0 Берое Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Лудогорец ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив Славия София 0:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив ЦСКА София 3:3 Левски София ЦСКА София 1:1 Локомотив Пловдив Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София Витоша Быстрица 0:1 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Ботев Враца ЦСКА София 2:0 Берое ЦСКА София 2:1 Ботев Враца
БАТЭ Последние 20 матчей: + = -БАТЭ 5:2 Смолевичи-СТИ Неман 0:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ
БАТЭ 6:0 Минск Рух Брест 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:1 Славия Мозырь БАТЭ 0:1 Энергетик-БГУ БАТЭ 0:2 Динамо Минск Белшина 0:2 БАТЭ БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Витебск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Ислочь БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ БАТЭ 3:0 Слуцк Смолевичи-СТИ 3:5 БАТЭ БАТЭ 3:1 Неман БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Городея 0:2 БАТЭ
Последние игры между собой
ЦСКА София: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
БАТЭ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 0:4 БАТЭ Лига Европы БАТЭ 0:1 ЦСКА София Лига Европы
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ЦСКА София 0:0 БАТЭ
Исход игры
ЦСКА София
51.6% (81)
Ничья
22.3% (35)
БАТЭ
26.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (99)
Меньше
35.71% (55)
Обе команды забьют
Да
79.87% (123)
Нет
20.13% (31)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА София
35% (55)
1:2 БАТЭ
19.7% (31)
1:1 Ничья
15.9% (25)
1:0 ЦСКА София
10.8% (17)
2:2 Ничья
4.5% (7)
2:0 ЦСКА София
3.8% (6)
0:1 БАТЭ
3.2% (5)
3:1 ЦСКА София
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.50
|1.27
|—
|—
|6.40
|1.09
|—
|—
|1.62
|2.20
|—
|—
|2.20
|1.68
|1.84
|1.96
|1.17
|4.70
|1.76
|2.07
|1.31
|3.30
|1.03
|10.00
|1.07
|7.20
|1.02
|11.00
|1.01
|14.00
|1.03
|10.00
|7.50
|1.05
|—
|—
|6.20
|1.08
|—
|—
|2.80
|1.38
|—
|—
|2.14
|1.66
|—
|—
|1.67
|2.26
|—
|—
|1.31
|3.26
|1.21
|3.92
|1.06
|7.10
|1.04
|7.80
|1.01
|10.25
|—
|—
|3.37
|1.31
|2.82
|1.43
|2.27
|1.64
|1.78
|2.05
|1.55
|2.45
|1.37
|3.07
|1.43
|2.79
|1.77
|2.06
|1.13
|5.81
|1.43
|2.80
|—
|—
|1.19
|4.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—