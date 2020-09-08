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ЦСКА София
 
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Стадион:
БАТЭ

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА София
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сове Али 1 1
2. Ахмедов Ахмед 1 1
3. Санкаре Юнусс 0 0
4. Йомов Георгий 0 0
БАТЭ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ЦСКА София
# Игрок      
1. Санкаре Юнусс 1 0
2. Матей Юрген 1 0
3. Мазику Брэдли 1 0
БАТЭ
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА София 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 БАТЭ 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ЦСКА София Последние 20 матчей: + = -
Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София
ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:3 Монтана ЦСКА София 5:0 Берое Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Лудогорец ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив Славия София 0:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив ЦСКА София 3:3 Левски София ЦСКА София 1:1 Локомотив Пловдив Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София Витоша Быстрица 0:1 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Ботев Враца ЦСКА София 2:0 Берое ЦСКА София 2:1 Ботев Враца
БАТЭ Последние 20 матчей: + = -
БАТЭ 5:2 Смолевичи-СТИ Неман 0:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ
БАТЭ 6:0 Минск Рух Брест 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:1 Славия Мозырь БАТЭ 0:1 Энергетик-БГУ БАТЭ 0:2 Динамо Минск Белшина 0:2 БАТЭ БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Витебск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Ислочь БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ БАТЭ 3:0 Слуцк Смолевичи-СТИ 3:5 БАТЭ БАТЭ 3:1 Неман БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Городея 0:2 БАТЭ

Последние игры между собой

ЦСКА София: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
БАТЭ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 0:4 БАТЭ Лига Европы БАТЭ 0:1 ЦСКА София Лига Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА София - БАТЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2020, осталось 2 дня 18 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 55
    ЦСКА София 47.3% (26)
    X 29.1% (16)
    БАТЭ 23.6% (13)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч ЦСКА София - БАТЭ

    Исход игры
    ЦСКА София
    47.3% (26)
    Ничья
    29.1% (16)
    БАТЭ
    23.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (32)
    Меньше
    40.74% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (44)
    Нет
    18.52% (10)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА София
    30.9% (17)
    1:1 Ничья
    21.8% (12)
    1:2 БАТЭ
    18.2% (10)
    1:0 ЦСКА София
    10.9% (6)
    2:2 Ничья
    5.5% (3)
    2:0 ЦСКА София
    3.6% (2)
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