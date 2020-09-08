ЦСКА София
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Стадион: Стадион Болгарской Армии
БАТЭ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сове Али
|1
|1
|2.
|Ахмедов Ахмед
|1
|1
|3.
|Санкаре Юнусс
|0
|0
|4.
|Йомов Георгий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санкаре Юнусс
|1
|0
|2.
|Матей Юрген
|1
|0
|3.
|Мазику Брэдли
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА София
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ЦСКА София Последние 20 матчей: + = -Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София
ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:3 Монтана ЦСКА София 5:0 Берое Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Лудогорец ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив Славия София 0:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив ЦСКА София 3:3 Левски София ЦСКА София 1:1 Локомотив Пловдив Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София Витоша Быстрица 0:1 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Ботев Враца ЦСКА София 2:0 Берое ЦСКА София 2:1 Ботев Враца
БАТЭ Последние 20 матчей: + = -БАТЭ 5:2 Смолевичи-СТИ Неман 0:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ
БАТЭ 6:0 Минск Рух Брест 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:1 Славия Мозырь БАТЭ 0:1 Энергетик-БГУ БАТЭ 0:2 Динамо Минск Белшина 0:2 БАТЭ БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Витебск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Ислочь БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ БАТЭ 3:0 Слуцк Смолевичи-СТИ 3:5 БАТЭ БАТЭ 3:1 Неман БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Городея 0:2 БАТЭ
Последние игры между собой
ЦСКА София: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
БАТЭ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 0:4 БАТЭ Лига Европы БАТЭ 0:1 ЦСКА София Лига Европы
Прогнозы на матч ЦСКА София - БАТЭ
Исход игры
ЦСКА София
47.3% (26)
Ничья
29.1% (16)
БАТЭ
23.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
59.26% (32)
Меньше
40.74% (22)
Обе команды забьют
Да
81.48% (44)
Нет
18.52% (10)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА София
30.9% (17)
1:1 Ничья
21.8% (12)
1:2 БАТЭ
18.2% (10)
1:0 ЦСКА София
10.9% (6)
2:2 Ничья
5.5% (3)
2:0 ЦСКА София
3.6% (2)
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