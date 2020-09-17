Гётеборг
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Гамла Уллеви
Копенгаген
2' Желтая карточкаYahya Kalley
27
Yahya
Kalley
89
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Yahya KalleyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Emil Holm
-
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Нильссон Роланд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
23 Винд ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винд Жонас
|2 (1)
|0.67
|2.
|Фальк Расмус
|1
|0.33
|3.
|Варела Гильермо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|1
|0
|2.
|Бартолец Карло
|1
|0
|3.
|Стаге Йенс
|1
|0
|4.
|Кауфманн Миккель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гётеборг
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Копенгаген
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг
Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг
Копенгаген Последние 20 матчей: + = -Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген
Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Копенгаген: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Прогнозы на матч Гётеборг 0:0 Копенгаген
Исход игры
Гётеборг
22.6% (35)
Ничья
19.4% (30)
Копенгаген
58.1% (90)
Тотал 2.5
Больше
56.67% (85)
Меньше
43.33% (65)
Обе команды забьют
Да
72.67% (109)
Нет
27.33% (41)
Популярный счёт
1:2 Копенгаген
32.9% (51)
1:1 Ничья
16.8% (26)
2:1 Гётеборг
12.9% (20)
0:1 Копенгаген
12.9% (20)
1:0 Гётеборг
5.2% (8)
1:3 Копенгаген
3.9% (6)
0:2 Копенгаген
3.9% (6)
2:0 Гётеборг
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.05
|7.50
|1.07
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.48
|1.53
|2.03
|1.79
|1.78
|2.03
|—
|—
|1.40
|2.85
|1.27
|3.50
|1.07
|6.00
|1.06
|6.70
|1.02
|14.50
|—
|—
|9.00
|1.05
|7.60
|1.07
|2.86
|1.40
|—
|—
|2.36
|1.56
|—
|—
|1.77
|2.10
|—
|—
|1.38
|2.94
|1.22
|4.10
|1.10
|6.55
|1.08
|7.40
|1.01
|15.75
|—
|—
|8.16
|1.05
|6.35
|1.06
|3.23
|1.31
|—
|—
|2.55
|1.50
|—
|—
|1.82
|2.01
|—
|—
|1.43
|2.75
|1.29
|3.32
|1.10
|4.79
|1.08
|5.17
|1.03
|9.60
|1.02
|11.02
|—
|—
|—
|—
|3.24
|1.33
|2.84
|1.42
|2.43
|1.56
|1.99
|1.84
|1.74
|2.10
|1.55
|2.44
|—
|—
|1.25
|3.86
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.36
|3.05
|—
|—
|1.10
|6.50
|—
|—
|—
|—
|2.60
|1.46
|—
|—
|1.81
|1.93
|—
|—
|1.37
|2.94
|—
|—
|1.08
|6.95
|1.06
|8.20
|—
|—
|2.82
|1.41
|—
|—
|1.89
|1.93
|—
|—
|1.39
|2.89
|—
|—
|1.09
|4.96
|1.07
|5.56
|1.01
|13.74
|2.77
|1.44
|2.28
|1.63
|1.77
|2.06
|1.48
|2.63
|1.34
|3.19
|1.21
|4.27
|—
|—
|—
|—
|—
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