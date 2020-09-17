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Гётеборг
1:2
Конец матча

Стадион:
Копенгаген
0'
2' Желтая карточка
Yahya Kalley
40' Желтая карточка
Зека Карлос
62' Желтая карточка
Вернблум Понтус
68' Желтая карточка
Фальк Расмус
1:0
73' Гол
Сана Тобиас
1:1
83' Гол
Мудражия Роберт
1:2
85' Гол
Винд Жонас
90'+3
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
26
Калисир
Андре
30
Бьярсмюр
Маттиас
27
Yahya
Kalley
28
Alhassan
Yusuf
19
Эрлингмарк
Огюст
15
Юханссон
Якоб
89
Сана
Тобиас
86
Вернблум
Понтус
17
Фарнеруд
Александер
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
4
Нельссон
Виктор
5
Бьеллан
Андреас
3
Бенгтссон
Пьер
10
Зека
Карлос
6
Стаге
Йенс
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
7
Фишер
Виктор
9
Вильчек
Камиль
Гётеборг
4-4-2
Копенгаген
4-2-3-1

Ход матча

2'
Yahya Kalley
 
40'
 
Зека Карлос
62'
Вернблум Понтус
 
64'
Sargon Abraham
Фарнеруд Александер
 
68'
 
Фальк Расмус
69'
Emil Holm
Yahya Kalley
 
73'
Сана Тобиас
(Alhassan Yusuf)
1:0
78'
 
Кауфманн Миккель
Фишер Виктор
78'
 
Пеп Мас
Стаге Йенс
78'
 
Мудражия Роберт
Бьеллан Андреас
83'
1:1
Мудражия Роберт
(Пеп Мас)
85'
1:2
Винд Жонас
(Мудражия Роберт)
87'
Айеш Хосам
Яллоу Александр
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сана Тобиас 1 1
2. Alhassan Yusuf 0 0
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винд Жонас 3 (1) 1
2. Мудражия Роберт 1 0.33
3. Фальк Расмус 1 0.33
4. Варела Гильермо 0 0
5. Пеп Мас 0 0

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. Вернблум Понтус 1 0
2. Yahya Kalley 1 0
Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 2 0
2. Фальк Расмус 1 0
3. Бартолец Карло 1 0
4. Стаге Йенс 1 0
5. Кауфманн Миккель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 0 0 0 0 100% (1) 0
 Копенгаген 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг
Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг
Копенгаген Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген
Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Копенгаген: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Копенгаген 1:1 Гётеборг Товарищеские матчи Копенгаген 1:1 Гётеборг Товарищеские матчи Копенгаген 1:1 Гётеборг Товарищеские матчи

Будет доступно позже.

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Прогнозы 155
Гётеборг 22.6% (35)
X 19.4% (30)
Копенгаген 58.1% (90)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Гётеборг 1:2 Копенгаген

Исход игры
Гётеборг
22.6% (35)
Ничья
19.4% (30)
Копенгаген
58.1% (90)
Тотал 2.5
Больше
56.67% (85)
Меньше
43.33% (65)
Обе команды забьют
Да
72.67% (109)
Нет
27.33% (41)
Популярный счёт
1:2 Копенгаген
32.9% (51)
1:1 Ничья
16.8% (26)
0:1 Копенгаген
12.9% (20)
2:1 Гётеборг
12.9% (20)
1:0 Гётеборг
5.2% (8)
0:2 Копенгаген
3.9% (6)
1:3 Копенгаген
3.9% (6)
2:0 Гётеборг
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.37 2.05 15.00
5.40 3.78 1.61
3.74 3.55 1.92
8.57 1.35 4.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.42 1.52 7.50 1.07 1.30 3.30 2.48 1.53 2.03 1.79 1.07 7.50 1.40 2.85 1.03 10.00 1.07 6.00 1.04 9.00 1.02 14.50
9.00 1.05 7.60 1.07 2.86 1.40 2.36 1.56 1.77 2.10 1.38 2.94 1.22 4.10 1.10 6.55 1.08 7.40 1.01 15.75
8.16 1.05 6.35 1.06 3.23 1.31 2.55 1.50 1.82 2.01 1.43 2.75 1.29 3.32 1.10 4.79 1.08 5.17 1.03 9.60 1.02 11.02
2.14 1.71 1.78 2.05 1.41 2.89 1.28 3.60 1.21 4.29 1.46 2.70 1.37 3.03 1.58 2.39 1.41 2.89 1.23 4.08 1.13 5.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
1.40 2.80 1.73 2.11 1.02 11.00 1.10 6.50
2.60 1.46 1.81 1.93 1.37 2.94 1.08 6.95 1.06 8.20
2.82 1.41 1.89 1.93 1.39 2.89 1.09 4.96 1.07 5.56 1.01 13.74
1.18 4.73 1.51 2.56 1.20 4.48 1.14 5.54 1.34 3.19 1.21 4.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
3.26 1.31 2.38 1.54 1.58 2.29 1.18 4.35 1.12 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
1.77 1.96
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
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