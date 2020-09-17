Локомотив Тбилиси
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Стадион имени Михаила Месхи
Динамо Москва
7' Желтая карточкаСамуркасов Давит
21' Желтая карточкаСкопинцев Дмитрий
33' Желтая карточкаСандохадзе Ника
14
Омар
Имран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Омар ИмранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Чиабришвили Георгий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
Ход матча
33'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сихарулидзе Ираклий
|1
|0.5
|2.
|Омар Имран
|1
|0.5
|3.
|Киркитадзе Торнике
|0
|0
|4.
|Дарцмелия Бека
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сандохадзе Ника
|1
|0
|2.
|Убилава Давит
|1
|0
|3.
|Самуркасов Давит
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Тбилиси
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Локомотив Тбилиси Последние 20 матчей: + = -Локомотив Тбилиси 4:1 Чихура Локомотив Тбилиси 2:1 Университатя Крайова Самтредия 0:0 Локомотив Тбилиси Дила 0:1 Локомотив Тбилиси
Локомотив Тбилиси 1:2 Торпедо Кутаиси Локомотив Тбилиси 1:1 FC Telavi Сабуртало 0:0 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 1:4 Динамо Батуми Динамо Тбилиси 4:0 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 1:1 Мерани Чихура 1:3 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 3:1 Самтредия Сабуртало 3:1 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Батуми Сиони 1:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 0:2 Чихура ВИТ-Джорджия 0:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 1:0 Дила Динамо Тбилиси 0:1 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 2:0 Торпедо Кутаиси
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Локомотив Тбилиси 0:0 Динамо Москва
Исход игры
Локомотив Тбилиси
2.5% (4)
Ничья
6.7% (11)
Динамо Москва
90.8% (148)
Тотал 2.5
Больше
58.13% (93)
Меньше
41.88% (67)
Обе команды забьют
Да
62.5% (100)
Нет
37.5% (60)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
46.6% (76)
0:2 Динамо Москва
20.9% (34)
0:1 Динамо Москва
14.1% (23)
1:1 Ничья
5.5% (9)
1:3 Динамо Москва
4.3% (7)
2:1 Локомотив Тбилиси
1.8% (3)
2:3 Динамо Москва
1.8% (3)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.00
|1.22
|7.80
|1.07
|1.68
|2.11
|2.55
|1.50
|2.05
|1.74
|1.18
|4.50
|1.70
|2.15
|1.42
|2.70
|1.03
|10.00
|1.12
|5.70
|1.02
|11.00
|1.01
|11.50
|1.04
|10.50
|9.40
|1.04
|7.90
|1.07
|3.20
|1.33
|2.44
|1.53
|—
|—
|1.81
|2.04
|—
|—
|1.40
|2.86
|1.28
|3.54
|1.11
|6.20
|1.08
|7.00
|1.01
|13.25
|—
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