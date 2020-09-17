Убилава не решился слева идти вперёд и сделал передачу на свою половину поля.

Убилава в чужой штрафной площади подыграл себе рукой.

Габадзе на фланге схватил рукой Нжи и получил жёлтую картчоку.

Шиманьски слева со штрафного навесил к воротам. Защитники "Локомотива" мяч из штрафной площади выбили.

Киркитадзе в центре поля толкнул в спину Каборе.

38' Комличенко с семнадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.

36' "Динамо" комбинирует на чужой половине поля.

35' Филиппа от углового флага навесил на Комличенко, который пробил головой в сторону от ворот.

34' Комличенко со штрафного пробил под стенкой. Мамардашвили отбил мяч на Филиппа, которому не позволил сыграть кто-то из защитников "Локомотива".

33' Сандохадзе сыграл рукой у линии штрафной площади. Жёлтая карточка защитнику "Локомотива", а мяч установлен в сантиметрах от линии.

33' Удар Нжи с двенадцати метров грузины блокируют. Мяч отскакивает к Шиманьски, который с линии штрафной площади бьёт выше ворот.

32' Филипп исполнил подачу от углового флага. Грузинские защитники мяч из штрафной площади вынесли.

31' Удар Комличенко справа из пределов штрафной площади заблокировал Сандохадзе.

30' В центре поля переместилась игра, где команды по очереди владеют мячом.

29' Обмениваются пока команды только дальними ударами, точности которым не достаёт.

27' Убилава слева прошёл вперёд и выкатил мяч в центр на Омара, который с двадцати двух метров низом пробил рядом с левой штангой.

26' Удар Филиппа слева от угла штрафной площади соперники заблокироовали.

25' Вторая подача Дарцмелия последовала немного дальше от ворот. Москвичи выбили мяч на этот раз вперёд.

24' Дарцмелия от углового флага навесил к ближней штанге слабо. Гости снова выбили мяч за пределы поля.

23' Дарцмелия справа со штрафного решил пробить по воротам. Скопинцев оказался на пути мяча.

22' Скопинцев на фланге у линии штрафной площади сбил Киркитадзе и получил жёлтую карточку.

21' Скопинцеву слева не удалось пройти вперёд.

20' Нжи на левом фланге атаки сбил Габадзе.

19' Нжи слева прорвался в штрафную площадь, но Габадзе не позволил динамовцу нанести удар по воротам.

18' Паршивлюк откликнулся на правом фланге на длинный заброс вперёд, но упустил мяч за пределы поля.

17' Два угловых удара подряд исполнили москвичи. Хозяева нанести удар по воротам соперникам не позволили.

16' Комличенко слева с восемнадцати метров пробил в дальний угол. Мяч от перчаток Мамардашвили угодил в штангу.

15' По левому флангу атака у "Динамо" не получилась. После сильного заброса вперёд мяч улетел за пределы поля.

14' Сихарулидзе в центральном круге ударил по ногам Ордеца.

13' Паршивлюк справа сделал заброс к воротам, где Комличенко не смог побороться с защитниками "локомотива" за мяч.

12' Комличенко у чужой штрафной площади сбил в подкате Габадзе.

11' Паршивлюк справа забросил мяч в штрафную площадь на Комличенко. Николаю скидку оказалось делать некому.

10' Самуркасов у центрального круга прыгнул в ноги Каборе и получил первую жёлтую карточку в матче.

9' Шиманьски справа со штрафного навесил к воротам. Хозяева спокойно выбили мяч из штрафной площади.

8' Шония на фланге сбил Филиппа.

7' Сихарулидзе слева с двадцати метров пробил рядом с ближней штангой.

6' Игра проходит с небольшим количеством зрителей, что неудивительно во время разразившейся пандемии.

5' Фомин в центре поля сбил Самуркасова.

4' Шиманьски справа с двадцати трёх метров пробил рядом с дальней штангой.

3' Киркитадза на правом фланге побежал прессинговавть Скопинцева и ударил Дмитрия сзади по ногам.

2' "Локомотив" играет в белых футболках с серой горизонтальной полосой на груди и серых трусах, "Динамо" - в синей форме.