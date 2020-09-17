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Локомотив Тбилиси
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Динамо Москва
0'
7' Желтая карточка
Самуркасов Давит
21' Желтая карточка
Скопинцев Дмитрий
33' Желтая карточка
Сандохадзе Ника
37'
25
Мамардашвили
Георгий
27
Габадзе
Георгий
24
Сандохадзе
Ника
3
Гурешидзе
Александр
40
Убилава
Давит
8
Самуркасов
Давит
7
Шония
Теймураз
6
Дарцмелия
Бека
22
Киркитадзе
Торнике
10
Сихарулидзе
Ираклий
14
Омар
Имран
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
24
Евгеньев
Роман
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
74
Фомин
Даниил
77
Каборе
Шарль
53
Шиманьски
Себастиан
5
Филипп
Максимилиан
9
Нжи
Клинтон
Муа
11
Комличенко
Николай
Локомотив Тбилиси
4-3-3
Динамо Москва
4-2-3-1

Ход матча

7'
Самуркасов Давит
 
21'
 
Скопинцев Дмитрий
33'
Сандохадзе Ника
 

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Тбилиси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сихарулидзе Ираклий 1 0.5
2. Омар Имран 1 0.5
3. Киркитадзе Торнике 0 0
4. Дарцмелия Бека 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Локомотив Тбилиси
# Игрок      
1. Сандохадзе Ника 1 0
2. Убилава Давит 1 0
3. Самуркасов Давит 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Скопинцев Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Тбилиси 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Динамо Москва 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Локомотив Тбилиси Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Тбилиси 4:1 Чихура Локомотив Тбилиси 2:1 Университатя Крайова Самтредия 0:0 Локомотив Тбилиси Дила 0:1 Локомотив Тбилиси
Локомотив Тбилиси 1:2 Торпедо Кутаиси Локомотив Тбилиси 1:1 FC Telavi Сабуртало 0:0 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 1:4 Динамо Батуми Динамо Тбилиси 4:0 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 1:1 Мерани Чихура 1:3 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 3:1 Самтредия Сабуртало 3:1 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Батуми Сиони 1:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 0:2 Чихура ВИТ-Джорджия 0:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 1:0 Дила Динамо Тбилиси 0:1 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 2:0 Торпедо Кутаиси
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    43'
    Киркитадзе в центре поля толкнул в спину Каборе.
  • 42'
    Шиманьски слева со штрафного навесил к воротам. Защитники "Локомотива" мяч из штрафной площади выбили.
  • Желтая карточка
    41'
    Габадзе на фланге схватил рукой Нжи и получил жёлтую картчоку.
  • Фол, нарушение
    40'
    Убилава в чужой штрафной площади подыграл себе рукой.
  • 39'
    Убилава не решился слева идти вперёд и сделал передачу на свою половину поля.
  • Опасный момент
    38'
    Комличенко с семнадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.
  • 36'
    "Динамо" комбинирует на чужой половине поля.
  • Угловой
    35'
    Филиппа от углового флага навесил на Комличенко, который пробил головой в сторону от ворот.
  • Опасный момент
    34'
    Комличенко со штрафного пробил под стенкой. Мамардашвили отбил мяч на Филиппа, которому не позволил сыграть кто-то из защитников "Локомотива".
  • Желтая карточка
    33'
    Сандохадзе сыграл рукой у линии штрафной площади. Жёлтая карточка защитнику "Локомотива", а мяч установлен в сантиметрах от линии.
  • 33'
    Удар Нжи с двенадцати метров грузины блокируют. Мяч отскакивает к Шиманьски, который с линии штрафной площади бьёт выше ворот.
  • Угловой
    32'
    Филипп исполнил подачу от углового флага. Грузинские защитники мяч из штрафной площади вынесли.
  • 31'
    Удар Комличенко справа из пределов штрафной площади заблокировал Сандохадзе.
  • 30'
    В центре поля переместилась игра, где команды по очереди владеют мячом.
  • 29'
    Обмениваются пока команды только дальними ударами, точности которым не достаёт.
  • Опасный момент
    27'
    Убилава слева прошёл вперёд и выкатил мяч в центр на Омара, который с двадцати двух метров низом пробил рядом с левой штангой.
  • 26'
    Удар Филиппа слева от угла штрафной площади соперники заблокироовали.
  • Угловой
    25'
    Вторая подача Дарцмелия последовала немного дальше от ворот. Москвичи выбили мяч на этот раз вперёд.
  • Угловой
    24'
    Дарцмелия от углового флага навесил к ближней штанге слабо. Гости снова выбили мяч за пределы поля.
  • 23'
    Дарцмелия справа со штрафного решил пробить по воротам. Скопинцев оказался на пути мяча.
  • Желтая карточка
    22'
    Скопинцев на фланге у линии штрафной площади сбил Киркитадзе и получил жёлтую карточку.
  • 21'
    Скопинцеву слева не удалось пройти вперёд.
  • Фол, нарушение
    20'
    Нжи на левом фланге атаки сбил Габадзе.
  • 19'
    Нжи слева прорвался в штрафную площадь, но Габадзе не позволил динамовцу нанести удар по воротам.
  • 18'
    Паршивлюк откликнулся на правом фланге на длинный заброс вперёд, но упустил мяч за пределы поля.
  • Угловой
    17'
    Два угловых удара подряд исполнили москвичи. Хозяева нанести удар по воротам соперникам не позволили.
  • Штанга
    16'
    Комличенко слева с восемнадцати метров пробил в дальний угол. Мяч от перчаток Мамардашвили угодил в штангу.
  • 15'
    По левому флангу атака у "Динамо" не получилась. После сильного заброса вперёд мяч улетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    14'
    Сихарулидзе в центральном круге ударил по ногам Ордеца.
  • 13'
    Паршивлюк справа сделал заброс к воротам, где Комличенко не смог побороться с защитниками "локомотива" за мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Комличенко у чужой штрафной площади сбил в подкате Габадзе.
  • 11'
    Паршивлюк справа забросил мяч в штрафную площадь на Комличенко. Николаю скидку оказалось делать некому.
  • Желтая карточка
    10'
    Самуркасов у центрального круга прыгнул в ноги Каборе и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 9'
    Шиманьски справа со штрафного навесил к воротам. Хозяева спокойно выбили мяч из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    8'
    Шония на фланге сбил Филиппа.
  • 7'
    Сихарулидзе слева с двадцати метров пробил рядом с ближней штангой.
  • 6'
    Игра проходит с небольшим количеством зрителей, что неудивительно во время разразившейся пандемии.
  • Фол, нарушение
    5'
    Фомин в центре поля сбил Самуркасова.
  • 4'
    Шиманьски справа с двадцати трёх метров пробил рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    3'
    Киркитадза на правом фланге побежал прессинговавть Скопинцева и ударил Дмитрия сзади по ногам.
  • 2'
    "Локомотив" играет в белых футболках с серой горизонтальной полосой на груди и серых трусах, "Динамо" - в синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на запасном поле стадиона имени Михаила Месхи!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют грузинский «Локомотив» из Тбилиси и московское «Динамо». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 163
Локомотив Тбилиси 2.5% (4)
X 6.7% (11)
Динамо Москва 90.8% (148)
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1.69 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Тбилиси
Ничья
Динамо Москва
8.90
4.55
1.75
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Прогнозы на матч Локомотив Тбилиси 0:0 Динамо Москва

Исход игры
Локомотив Тбилиси
2.5% (4)
Ничья
6.7% (11)
Динамо Москва
90.8% (148)
Тотал 2.5
Больше
58.13% (93)
Меньше
41.88% (67)
Обе команды забьют
Да
62.5% (100)
Нет
37.5% (60)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
46.6% (76)
0:2 Динамо Москва
20.9% (34)
0:1 Динамо Москва
14.1% (23)
1:1 Ничья
5.5% (9)
1:3 Динамо Москва
4.3% (7)
2:1 Локомотив Тбилиси
1.8% (3)
2:3 Динамо Москва
1.8% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.80 3.30 1.75
8.90 2.85 1.70
8.50 4.55 1.36

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.00 1.22 7.80 1.07 1.68 2.11 2.55 1.50 2.05 1.74 1.18 4.50 1.70 2.15 1.42 2.70 1.03 10.00 1.12 5.70 1.02 11.00 1.01 11.50 1.04 10.50
9.40 1.04 7.90 1.07 3.20 1.33 2.44 1.53 1.81 2.04 1.40 2.86 1.28 3.54 1.11 6.20 1.08 7.00 1.01 13.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 1.91 1.92 1.02 11.00 1.11 5.80
2.81 1.40 1.85 1.89 1.38 2.90 1.10 6.10 1.07 7.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.63 2.20 1.25 3.85
3.54 1.27 2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90 1.15 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
5.70 1.12
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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