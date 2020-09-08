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Локомотив Тбилиси
 
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Стадион:
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Тбилиси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сихарулидзе Ираклий 1 1
2. Омар Имран 1 1
3. Киркитадзе Торнике 0 0
4. Дарцмелия Бека 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Локомотив Тбилиси
# Игрок      
1. Убилава Давит 1 0
Динамо Москва
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Тбилиси 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Динамо Москва 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Локомотив Тбилиси Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Тбилиси 4:1 Чихура Локомотив Тбилиси 2:1 Университатя Крайова Самтредия 0:0 Локомотив Тбилиси Дила 0:1 Локомотив Тбилиси
Локомотив Тбилиси 1:2 Торпедо Кутаиси Локомотив Тбилиси 1:1 FC Telavi Сабуртало 0:0 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 1:4 Динамо Батуми Динамо Тбилиси 4:0 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 1:1 Мерани Чихура 1:3 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 3:1 Самтредия Сабуртало 3:1 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Батуми Сиони 1:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 0:2 Чихура ВИТ-Джорджия 0:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 1:0 Дила Динамо Тбилиси 0:1 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 2:0 Торпедо Кутаиси
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Тбилиси - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2020, осталось 2 дня 18 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 59
    Локомотив Тбилиси 5.1% (3)
    X 11.9% (7)
    Динамо Москва 83.1% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Тбилиси
    Ничья
    Динамо Москва
    7.50
    4.60
    1.44
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Локомотив Тбилиси - Динамо Москва

    Исход игры
    Локомотив Тбилиси
    5.1% (3)
    Ничья
    11.9% (7)
    Динамо Москва
    83.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.62% (34)
    Меньше
    41.38% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    68.97% (40)
    Нет
    31.03% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    47.5% (28)
    0:2 Динамо Москва
    18.6% (11)
    1:1 Ничья
    11.9% (7)
    0:1 Динамо Москва
    8.5% (5)
    1:3 Динамо Москва
    5.1% (3)
    2:1 Локомотив Тбилиси
    3.4% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    7.50 4.50 1.43
    7.20 4.60 1.44
    6.75 4.40 1.44

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    12.50 1.01 8.80 1.05 3.60 1.27 2.80 1.40 1.96 1.85 1.75 2.08 1.55 2.48 1.35 3.05 1.15 4.90 1.12 5.60 1.03 10.00
    10.75 1.03 9.40 1.04 3.78 1.25 2.82 1.41 1.96 1.88 1.52 2.46 1.35 3.10 1.15 5.10 1.12 5.85 1.03 10.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.01 1.80 1.44 2.70 1.14 5.30
    3.10 1.34 2.01 1.75 1.44 2.65 1.14 5.30 1.09 6.45
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
    3.90 1.23 2.73 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40 1.19 4.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.07 1.70
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
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