Локомотив Тбилиси
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Стадион: Стадион имени Михаила Месхи
Динамо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сихарулидзе Ираклий
|1
|1
|2.
|Омар Имран
|1
|1
|3.
|Киркитадзе Торнике
|0
|0
|4.
|Дарцмелия Бека
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Убилава Давит
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Тбилиси
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Локомотив Тбилиси Последние 20 матчей: + = -Локомотив Тбилиси 4:1 Чихура Локомотив Тбилиси 2:1 Университатя Крайова Самтредия 0:0 Локомотив Тбилиси Дила 0:1 Локомотив Тбилиси
Локомотив Тбилиси 1:2 Торпедо Кутаиси Локомотив Тбилиси 1:1 FC Telavi Сабуртало 0:0 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 1:4 Динамо Батуми Динамо Тбилиси 4:0 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 1:1 Мерани Чихура 1:3 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 3:1 Самтредия Сабуртало 3:1 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Батуми Сиони 1:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 0:2 Чихура ВИТ-Джорджия 0:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 1:0 Дила Динамо Тбилиси 0:1 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 2:0 Торпедо Кутаиси
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва
Прогнозы на матч Локомотив Тбилиси - Динамо Москва
Исход игры
Локомотив Тбилиси
5.1% (3)
Ничья
11.9% (7)
Динамо Москва
83.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (34)
Меньше
41.38% (24)
Обе команды забьют
Да
68.97% (40)
Нет
31.03% (18)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
47.5% (28)
0:2 Динамо Москва
18.6% (11)
1:1 Ничья
11.9% (7)
0:1 Динамо Москва
8.5% (5)
1:3 Динамо Москва
5.1% (3)
2:1 Локомотив Тбилиси
3.4% (2)
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