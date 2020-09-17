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Локомотив Пловдив
 
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Стадион:
Тоттенхэм
71
Луков
Мартин
20
Петрович
Милош
25
Масоэро
Лукас
61
Алмейда
Диниш
9
Карагерен
Бирсент
34
Витанов
Петар
10
Умарбаев
Парвизджон
7
Цветанов
Момчил
16
Салинас
Лукас
77
Аралица
Анте
14
Илиев
Димитар
1
Льорис
Уго
2
Доэрти
Мэтт
15
Дайер
Эрик
6
Санчес
Давинсон
33
Дэвис
Бен
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
17
Сиссоко
Мусса
18
Ло
Чельсо
Джовани
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
23
Бергвейн
Стевен
Локомотив Пловдив
3-4-1-2
Тоттенхэм
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Пловдив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Илиев Димитар 1 (1) 1
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Локомотив Пловдив
# Игрок      
Тоттенхэм
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Пловдив 0 0 0 0 100% (1) 0
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Локомотив Пловдив Последние 20 матчей: + = -
Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:1 Черно Море Искра Даниловград 0:1 Локомотив Пловдив Славия София 0:2 Локомотив Пловдив
Локомотив Пловдив 2:1 Ботев Враца Ботев Пловдив 2:0 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:1 Локомотив Горна Левски София 1:2 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София Локомотив Пловдив 0:2 Берое ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив Лудогорец 6:1 Локомотив Пловдив Левски София 0:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 0:1 Славия София ЦСКА София 1:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:0 Левски София Локомотив Пловдив 2:0 Этар Локомотив Пловдив 2:0 Царско Село Локомотив Пловдив 1:1 Витоша Быстрица
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг
Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! В рамках второго раунда квалификации Лиги Европы "Тоттенхэм" отправился в гости к "Локомотиву". Игра состоится на одноименном стадионе в Пловдиве и явно порадовала бы местных болельщиков, если бы не карантин. А так, при пустых трибунах непростое испытание ждет местную команду. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 154
Локомотив Пловдив 1.3% (2)
X 3.2% (5)
Тоттенхэм 95.5% (147)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Пловдив
Ничья
Тоттенхэм
16.00
6.86
1.22
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Локомотив Пловдив - Тоттенхэм

Исход игры
Локомотив Пловдив
1.3% (2)
Ничья
3.2% (5)
Тоттенхэм
95.5% (147)
Тотал 2.5
Больше
54.36% (81)
Меньше
45.64% (68)
Обе команды забьют
Да
34.23% (51)
Нет
65.77% (98)
Популярный счёт
0:2 Тоттенхэм
34.4% (53)
1:2 Тоттенхэм
16.9% (26)
0:3 Тоттенхэм
16.2% (25)
1:3 Тоттенхэм
12.3% (19)
0:1 Тоттенхэм
7.1% (11)
0:4 Тоттенхэм
3.2% (5)
1:1 Ничья
1.9% (3)
0:5 Тоттенхэм
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
12.50 6.20 1.21
16.00 6.20 1.18
14.50 6.75 1.19
11.21 6.48 1.21
15.74 6.04 1.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.01 4.50 1.18 3.65 1.23 2.31 1.61 2.08 1.75 1.83 1.97 1.70 2.15 1.51 2.45 1.27 3.65 1.20 4.30 1.09 7.20 1.06 7.90 1.01 12.00
14.00 1.00 13.75 1.01 4.80 1.17 3.70 1.26 2.34 1.61 1.92 1.92 1.53 2.32 1.26 3.70 1.20 4.40 1.09 7.40 1.06 8.00 1.01 13.25
13.45 1.01 12.66 1.01 4.81 1.10 4.27 1.15 2.76 1.43 2.21 1.67 1.74 2.10 1.41 2.82 1.29 3.33 1.12 4.54 1.09 4.96 1.04 8.81 1.03 9.60
5.05 1.17 2.75 1.44 2.46 1.56 2.19 1.69 1.93 1.91 1.70 2.17 1.57 2.43 1.48 2.61 1.22 4.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.35 1.52 1.59 2.37 1.22 3.95
3.46 1.28 2.36 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10 1.14 5.25
3.73 1.22 2.79 1.42 1.74 2.10 1.29 3.33 1.18 4.02 1.05 8.16 1.04 8.81
3.27 1.35 2.64 1.50 1.96 1.87 1.67 2.23 1.46 2.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75 1.30 3.35
4.90 1.16 3.32 1.30 1.94 1.79 1.42 2.62 1.28 3.42

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.17 1.57
1.96 1.77
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.00 1.19
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