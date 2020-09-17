Локомотив Пловдив

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Добрый вечер, уважаемые болельщики! В рамках второго раунда квалификации Лиги Европы "Тоттенхэм" отправился в гости к "Локомотиву". Игра состоится на одноименном стадионе в Пловдиве и явно порадовала бы местных болельщиков, если бы не карантин. А так, при пустых трибунах непростое испытание ждет местную команду. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!