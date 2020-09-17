Локомотив Пловдив
Позже
Стадион: Локомотив, Пловдив
Тоттенхэм
71
Луков
Мартин
77
Аралица
Анте
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
-
71 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аралица АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Акрапович Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Илиев Димитар
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Пловдив
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Локомотив Пловдив Последние 20 матчей: + = -Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:1 Черно Море Искра Даниловград 0:1 Локомотив Пловдив Славия София 0:2 Локомотив Пловдив
Локомотив Пловдив 2:1 Ботев Враца Ботев Пловдив 2:0 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:1 Локомотив Горна Левски София 1:2 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София Локомотив Пловдив 0:2 Берое ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив Лудогорец 6:1 Локомотив Пловдив Левски София 0:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 0:1 Славия София ЦСКА София 1:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:0 Левски София Локомотив Пловдив 2:0 Этар Локомотив Пловдив 2:0 Царско Село Локомотив Пловдив 1:1 Витоша Быстрица
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг
Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг
Прогнозы на матч Локомотив Пловдив - Тоттенхэм
Исход игры
Локомотив Пловдив
1.3% (2)
Ничья
3.2% (5)
Тоттенхэм
95.5% (147)
Тотал 2.5
Больше
54.36% (81)
Меньше
45.64% (68)
Обе команды забьют
Да
34.23% (51)
Нет
65.77% (98)
Популярный счёт
0:2 Тоттенхэм
34.4% (53)
1:2 Тоттенхэм
16.9% (26)
0:3 Тоттенхэм
16.2% (25)
1:3 Тоттенхэм
12.3% (19)
0:1 Тоттенхэм
7.1% (11)
0:4 Тоттенхэм
3.2% (5)
1:1 Ничья
1.9% (3)
0:5 Тоттенхэм
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.01
|4.50
|1.18
|3.65
|1.23
|—
|—
|2.31
|1.61
|2.08
|1.75
|1.83
|1.97
|1.70
|2.15
|1.51
|2.45
|—
|—
|1.27
|3.65
|1.20
|4.30
|1.09
|7.20
|1.06
|7.90
|1.01
|12.00
|—
|—
|14.00
|1.00
|13.75
|1.01
|4.80
|1.17
|3.70
|1.26
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.92
|1.92
|—
|—
|1.53
|2.32
|—
|—
|1.26
|3.70
|1.20
|4.40
|1.09
|7.40
|1.06
|8.00
|1.01
|13.25
|—
|—
|13.45
|1.01
|12.66
|1.01
|4.81
|1.10
|4.27
|1.15
|—
|—
|2.76
|1.43
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.74
|2.10
|—
|—
|1.41
|2.82
|1.29
|3.33
|1.12
|4.54
|1.09
|4.96
|1.04
|8.81
|1.03
|9.60
|—
|—
|—
|—
|5.05
|1.17
|—
|—
|2.75
|1.44
|2.46
|1.56
|2.19
|1.69
|1.93
|1.91
|1.70
|2.17
|1.57
|2.43
|1.48
|2.61
|—
|—
|1.22
|4.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.35
|1.52
|—
|—
|1.59
|2.37
|—
|—
|1.22
|3.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.46
|1.28
|—
|—
|2.36
|1.55
|—
|—
|1.57
|2.31
|—
|—
|1.21
|4.10
|1.14
|5.25
|—
|—
|—
|—
|3.73
|1.22
|—
|—
|2.79
|1.42
|—
|—
|1.74
|2.10
|—
|—
|1.29
|3.33
|1.18
|4.02
|1.05
|8.16
|1.04
|8.81
|—
|—
|3.27
|1.35
|2.64
|1.50
|1.96
|1.87
|1.67
|2.23
|1.46
|2.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—