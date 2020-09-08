Локомотив Пловдив
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Стадион: Локомотив, Пловдив
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Илиев Димитар
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Пловдив
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Локомотив Пловдив Последние 20 матчей: + = -Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:1 Черно Море Искра Даниловград 0:1 Локомотив Пловдив Славия София 0:2 Локомотив Пловдив
Локомотив Пловдив 2:1 Ботев Враца Ботев Пловдив 2:0 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:1 Локомотив Горна Левски София 1:2 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София Локомотив Пловдив 0:2 Берое ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив Лудогорец 6:1 Локомотив Пловдив Левски София 0:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 0:1 Славия София ЦСКА София 1:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:0 Левски София Локомотив Пловдив 2:0 Этар Локомотив Пловдив 2:0 Царско Село Локомотив Пловдив 1:1 Витоша Быстрица
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг
Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг
Прогнозы на матч Локомотив Пловдив - Тоттенхэм
Исход игры
Локомотив Пловдив
1.7% (1)
Ничья
3.4% (2)
Тоттенхэм
94.9% (56)
Тотал 2.5
Больше
64.91% (37)
Меньше
35.09% (20)
Обе команды забьют
Да
42.11% (24)
Нет
57.89% (33)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
27.1% (16)
0:2 Тоттенхэм
27.1% (16)
0:3 Тоттенхэм
15.3% (9)
1:3 Тоттенхэм
8.5% (5)
0:4 Тоттенхэм
6.8% (4)
0:1 Тоттенхэм
5.1% (3)
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