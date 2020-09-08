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Локомотив Пловдив
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Пловдив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Илиев Димитар 1 (1) 1
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Локомотив Пловдив
# Игрок      
Тоттенхэм
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Пловдив 0 0 0 0 100% (1) 0
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Локомотив Пловдив Последние 20 матчей: + = -
Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:1 Черно Море Искра Даниловград 0:1 Локомотив Пловдив Славия София 0:2 Локомотив Пловдив
Локомотив Пловдив 2:1 Ботев Враца Ботев Пловдив 2:0 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:1 Локомотив Горна Левски София 1:2 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София Локомотив Пловдив 0:2 Берое ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив Лудогорец 6:1 Локомотив Пловдив Левски София 0:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 0:1 Славия София ЦСКА София 1:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:0 Левски София Локомотив Пловдив 2:0 Этар Локомотив Пловдив 2:0 Царско Село Локомотив Пловдив 1:1 Витоша Быстрица
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг
Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Пловдив - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 59
    Локомотив Пловдив 1.7% (1)
    X 3.4% (2)
    Тоттенхэм 94.9% (56)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Локомотив Пловдив - Тоттенхэм

    Исход игры
    Локомотив Пловдив
    1.7% (1)
    Ничья
    3.4% (2)
    Тоттенхэм
    94.9% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.91% (37)
    Меньше
    35.09% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    42.11% (24)
    Нет
    57.89% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    27.1% (16)
    0:2 Тоттенхэм
    27.1% (16)
    0:3 Тоттенхэм
    15.3% (9)
    1:3 Тоттенхэм
    8.5% (5)
    0:4 Тоттенхэм
    6.8% (4)
    0:1 Тоттенхэм
    5.1% (3)
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