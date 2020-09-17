Арарат-Армения
1:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Республиканский стадион
Фола
1:0
17' ГолМартинес Хейссон
1:1
19' ГолПиментель Диого
23' Желтая карточкаДельгадо Гилсон
25
Чупич
Стефан
2
Алемао
1
Им
Томас
28
Клейн
Жюльен
11
Диалло
Жюль
12
Фрейре
Бруно
14
Сакра
Седрик
27
Хаджи
Закари
- Основной состав
-
25 Чупич СтефанВратарь
-
2 АлемаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 ОганаНападающий
-
94 Лима МаилсонНападающий
-
Главный тренер: Кампана Давид
- Основной состав
-
1 Им ТомасВратарь
-
28 Клейн ЖюльенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диалло ЖюльПолузащитник
-
12 Фрейре БруноПолузащитник
-
14 Сакра СедрикПолузащитник
-
27 Хаджи ЗакариНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Мура ГийомЗащитник
- Защитник
-
24 Симон БобПолузащитник
-
20 Коррея ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дриф АшрафНападающий
-
Главный тренер: Гранжан Себастьян
Ход матча
17'
19'
1:1
23'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Хейссон
|1
|1
|2.
|Менезеш Анжелу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиментель Диого
|1
|1
|2.
|Диалло Жюль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Дельгадо Гилсон
|1
|0
Предыдущие игры
Арарат-Армения Последние 20 матчей: + = -Арарат-Армения 1:2 Лори Арарат-Армения 1:1 Гандзасар Арарат-Армения 0:1 Омония Алашкерт 0:0 Арарат-Армения
Ноа 2:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:0 Ноа Арарат 0:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 0:0 Алашкерт Лори 2:1 Арарат-Армения Гандзасар 0:2 Арарат-Армения Ширак 1:0 Арарат-Армения Ноа 1:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 4:2 Арарат Алашкерт 1:2 Арарат-Армения Арарат-Армения 0:0 Лори Арарат-Армения 1:1 Ширак Пюник 0:3 Арарат-Армения Арарат-Армения 4:1 Локомотив Ереван Алашкерт 2:2 Арарат-Армения Арарат-Армения 1:0 Гандзасар
Фола Последние 20 матчей: + = -Фола 4:1 Страссен Расинг Юнион 1:3 Фола Фола 1:1 Женесс Шериф 2:0 Фола
Дифферданж 4:2 Фола Шарлеруа 2:1 Фола Унион Титус 0:1 Фола Фола 4:2 FC Muhlenbach Blue Boys Этцелла 0:1 Фола Фола 2:1 Страссен Мондорф-ле-Бен 2:2 Фола Хостерт 1:1 Фола Фола 5:0 Роданге-91 Виктория Роспорт 0:4 Фола Фола 2:1 Дюделанж Расинг Юнион 2:2 Фола Фола 2:0 Прогрес Женесс 0:3 Фола Фола 2:0 Унион Титус FC Muhlenbach Blue Boys 3:2 Фола
Прогнозы на матч Арарат-Армения 1:1 Фола
Исход игры
Арарат-Армения
88.3% (136)
Ничья
11% (17)
Фола
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.42% (55)
Меньше
63.58% (96)
Обе команды забьют
Да
47.02% (71)
Нет
52.98% (80)
Популярный счёт
2:1 Арарат-Армения
31.8% (49)
1:0 Арарат-Армения
26.6% (41)
2:0 Арарат-Армения
24.7% (38)
1:1 Ничья
11% (17)
3:1 Арарат-Армения
2.6% (4)
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