Слишком много вопросов оставляет пока игра. "Арарат-Армения" уже сильно не нагнетает. "Фола" робко владеет мячом и не слишком понимает, как действовать впереди.

Диалло подыграл себе рукой в штрафной хозяев, судья всё видел и зафиксировал нарушение правил в атаке со стороны 11 номера гостей.

Пока больше похоже на то, что только чужие ошибки помогут командам ещё забить. Своими усилиями выходит старательно, но больно пугливо и незатейливо.

Хорошую атаку задумала "Фола" после ошибки Саного, однако пас на линию штрафной не прошел.

Совсем в нашей игре стало много брака и хаоса. Однозначно, перерыв пойдет на пользу обоим командам.

31' Прессингуют игроки "Фолы", заставляя хозяев ошибаться в простых, казалось бы, ситуациях. Давид Кампана выражает недовольство.

30' Отодвинули гости игру от своих ворот, держат мяч на чужой половине поля и ждут, когда соперник начнет уже раскрываться.

29' Слегка сбивает темп "Фола", успокаивает игру, но в любой момент готова взорваться мощной атакой.

28' Угловой у ворот "Фолы", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.

27' Ещё один момент у ворот "Фолы", с первым ударом Отубаньо Томас Им справляется, а вот на добивании уже сам Отубаньо отправил снаряд выше цели. Такие надо моменты решать в свою пользу.

26' А вот и ошибка в обороне гостей. Она приводит к выходу на ворота Саного, тот бить по ним не стал, а сделал передачу на партнера, который подскользнулся у самой линии штрафной.

25' Осторожная пошла игра. Хозяева вроде как более активны, но вся борьба проходит в центре поля.

24' Дельгадо сбил в середине поля Гуффрана, изначально судья показывать карточку не стал. А потом всё-таки передумал и показал.

23' Падение в штрафной хозяев вызывает негодование игроков "Фолы", требуют они пенальти.

22' Саного подарил сейчас мяч сопернику, отправив его из глубины поля за лицевую линию.

21' Гуффран набрал приличную скорость и не справился с мячом, упущен тот за боковую линию.

20' Фолят гости при каждом удобном случае. Высокий прессинг получается не очень качественным.

19' ГОЛ!!! 1:1!!! Пиментель!!!

Затяжная атака гостей приводит к удару с линии штрафной Пиментеля. Такой выстрел не таил в себе опасности, но Чупич не справился.

19' Себастьян Гранжан, главный тренер гостей, на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Разобрано выглядит его команда в эти минуты.

18' Поведя в счете, "Арарат-Армения" не садится в оборону и продолжает удерживать территориальное преимущество.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Мартинес!!!

Очередное наступление "Арарата-Армения" заканчивается угловым ударом. К мячу подходит Алемао, следует подача в штрафную, где соперник не справляется со скидкой на Мартинеса, который с линии вратарской открывает счет.

17' Саного отправил снаряд точно на голову защитнику соперника. Выбит мяч из штрафной "Фолы".

16' Угловой заработали хозяева. Подача в штрафную ничего опасного не принесла. Защита справляется, но сейчас будет ещё один корнер.

15' Алемао пострадал. Получил он удар по голове, опасно сыграл Уассьеро. До ворот около 28 метров.

14' Алемао часто подключается к атаке в этой игре. Попытался сейчас 2 номер армянского клуба пробить по воротам с 27 метров, однако этот выстрел заблокировал защитник "Фолы".

13' Растерянными выглядят гости в эти минуты. Вроде и не выглядят они намного хуже соперника, но ничего в атаке не получается.

12' Алемао толкнули у центральной линии поля, игра остановлена.

11' "Арарат-Армения" забрал инициативу себе, буквально обступив штрафную соперника, но забить гол не получается.

10' Хозяева все чаще оказываются на подступах к штрафной соперника, хотя на этом пока все и заканчивается.

9' Наступление "Арарата-Армения" по правому флангу завершилось подачей в штрафную, но эту атаку легко отбили защитники гостей.

8' Пиментель чуть не оторвал ноги Алемао, Энеа Йорги фиксирует фол.

7' Вновь оказались с мячом перед чужой штрафной футболисты "Арарата-Армения". Быстрая перепасовка, однако, на этот раз завершилась потерей. Но и "Фоле" не удалось ответить своим наступлением.

6' Сакра отметился дальним ударом по воротам соперника, Чупич всё контролировал, да и мяч летит мимо.

5' Гуффран навесил точно в центр штрафной, но там никого из своих, только головы защитников "Фолы".

4' "Арарат-Армения" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно. Хотя будет сейчас ещё один.

3' Начало осторожное, к быстрому голу ни одна из команд не стремится.

2' Отмечу, что это противостояние состоит всего из одного матча. И в случае ничьей будет назначено дополнительное время, после которого возможна серия пенальти.

1' Первую массированную атаку проводят хозяева, навешивают к воротам, где борьбу за мяч выигрывают защитники "Фолы".