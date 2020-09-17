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Арарат-Армения
1:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Фола
0'
1:0
17' Гол
Мартинес Хейссон
1:1
19' Гол
Пиментель Диого
23' Желтая карточка
Дельгадо Гилсон
36'
25
Чупич
Стефан
2
Алемао
3
Менезеш
Анжелу
79
Вакуленко
Сергей
93
Кристиан
Алекс
27
Нарсинх
Фюрдьел
8
Гуффран
Йоан
63
Альфонс
Коджо
17
Саного
Закария
Мартинес
Хейссон
24
Отубаньо
Юсуф
1
Им
Томас
28
Клейн
Жюльен
4
Дикаба
Родриге
7
Дельгадо
Гилсон
21
Уассьеро
Жан-Сильвио
3
Пиментель
Диого
11
Диалло
Жюль
12
Фрейре
Бруно
14
Сакра
Седрик
27
Хаджи
Закари
10
Бенси
Стефано
Арарат-Армения
4-4-1-1
Фола
3-5-2

Ход матча

17'
Мартинес Хейссон
(Менезеш Анжелу)
1:0
19'
1:1
Пиментель Диого
(Диалло Жюль)
23'
 
Дельгадо Гилсон

Бомбардиры внутри турнира

Арарат-Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Хейссон 1 1
2. Менезеш Анжелу 0 0
Фола
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиментель Диого 1 1
2. Диалло Жюль 0 0

Карточки

Арарат-Армения
# Игрок      
Фола
# Игрок      
1. Дельгадо Гилсон 1 0

Предыдущие игры

Арарат-Армения Последние 20 матчей: + = -
Арарат-Армения 1:2 Лори Арарат-Армения 1:1 Гандзасар Арарат-Армения 0:1 Омония Алашкерт 0:0 Арарат-Армения
Ноа 2:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:0 Ноа Арарат 0:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 0:0 Алашкерт Лори 2:1 Арарат-Армения Гандзасар 0:2 Арарат-Армения Ширак 1:0 Арарат-Армения Ноа 1:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 4:2 Арарат Алашкерт 1:2 Арарат-Армения Арарат-Армения 0:0 Лори Арарат-Армения 1:1 Ширак Пюник 0:3 Арарат-Армения Арарат-Армения 4:1 Локомотив Ереван Алашкерт 2:2 Арарат-Армения Арарат-Армения 1:0 Гандзасар
Фола Последние 20 матчей: + = -
Фола 4:1 Страссен Расинг Юнион 1:3 Фола Фола 1:1 Женесс Шериф 2:0 Фола
Дифферданж 4:2 Фола Шарлеруа 2:1 Фола Унион Титус 0:1 Фола Фола 4:2 FC Muhlenbach Blue Boys Этцелла 0:1 Фола Фола 2:1 Страссен Мондорф-ле-Бен 2:2 Фола Хостерт 1:1 Фола Фола 5:0 Роданге-91 Виктория Роспорт 0:4 Фола Фола 2:1 Дюделанж Расинг Юнион 2:2 Фола Фола 2:0 Прогрес Женесс 0:3 Фола Фола 2:0 Унион Титус FC Muhlenbach Blue Boys 3:2 Фола
  • Первый тайм
  • 36'
    Совсем в нашей игре стало много брака и хаоса. Однозначно, перерыв пойдет на пользу обоим командам.
  • 35'
    Хорошую атаку задумала "Фола" после ошибки Саного, однако пас на линию штрафной не прошел.
  • 34'
    Пока больше похоже на то, что только чужие ошибки помогут командам ещё забить. Своими усилиями выходит старательно, но больно пугливо и незатейливо.
  • Фол, нарушение
    33'
    Диалло подыграл себе рукой в штрафной хозяев, судья всё видел и зафиксировал нарушение правил в атаке со стороны 11 номера гостей.
  • 32'
    Слишком много вопросов оставляет пока игра. "Арарат-Армения" уже сильно не нагнетает. "Фола" робко владеет мячом и не слишком понимает, как действовать впереди.
  • 31'
    Прессингуют игроки "Фолы", заставляя хозяев ошибаться в простых, казалось бы, ситуациях. Давид Кампана выражает недовольство.
  • 30'
    Отодвинули гости игру от своих ворот, держат мяч на чужой половине поля и ждут, когда соперник начнет уже раскрываться.
  • 29'
    Слегка сбивает темп "Фола", успокаивает игру, но в любой момент готова взорваться мощной атакой.
  • Угловой
    28'
    Угловой у ворот "Фолы", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.
  • Опасный момент
    27'
    Ещё один момент у ворот "Фолы", с первым ударом Отубаньо Томас Им справляется, а вот на добивании уже сам Отубаньо отправил снаряд выше цели. Такие надо моменты решать в свою пользу.
  • Опасный момент
    26'
    А вот и ошибка в обороне гостей. Она приводит к выходу на ворота Саного, тот бить по ним не стал, а сделал передачу на партнера, который подскользнулся у самой линии штрафной.
  • 25'
    Осторожная пошла игра. Хозяева вроде как более активны, но вся борьба проходит в центре поля.
  • Желтая карточка
    24'
    Дельгадо сбил в середине поля Гуффрана, изначально судья показывать карточку не стал. А потом всё-таки передумал и показал.
  • Судья
    23'
    Падение в штрафной хозяев вызывает негодование игроков "Фолы", требуют они пенальти.
  • 22'
    Саного подарил сейчас мяч сопернику, отправив его из глубины поля за лицевую линию.
  • 21'
    Гуффран набрал приличную скорость и не справился с мячом, упущен тот за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    20'
    Фолят гости при каждом удобном случае. Высокий прессинг получается не очень качественным.
  • Описание гола
    19'
    ГОЛ!!! 1:1!!! Пиментель!!!
    Затяжная атака гостей приводит к удару с линии штрафной Пиментеля. Такой выстрел не таил в себе опасности, но Чупич не справился.
  • 19'
    Себастьян Гранжан, главный тренер гостей, на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Разобрано выглядит его команда в эти минуты.
  • 18'
    Поведя в счете, "Арарат-Армения" не садится в оборону и продолжает удерживать территориальное преимущество.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Мартинес!!!
    Очередное наступление "Арарата-Армения" заканчивается угловым ударом. К мячу подходит Алемао, следует подача в штрафную, где соперник не справляется со скидкой на Мартинеса, который с линии вратарской открывает счет.
  • Угловой
    17'
    Саного отправил снаряд точно на голову защитнику соперника. Выбит мяч из штрафной "Фолы".
  • Угловой
    16'
    Угловой заработали хозяева. Подача в штрафную ничего опасного не принесла. Защита справляется, но сейчас будет ещё один корнер.
  • Фол, нарушение
    15'
    Алемао пострадал. Получил он удар по голове, опасно сыграл Уассьеро. До ворот около 28 метров.
  • 14'
    Алемао часто подключается к атаке в этой игре. Попытался сейчас 2 номер армянского клуба пробить по воротам с 27 метров, однако этот выстрел заблокировал защитник "Фолы".
  • 13'
    Растерянными выглядят гости в эти минуты. Вроде и не выглядят они намного хуже соперника, но ничего в атаке не получается.
  • Фол, нарушение
    12'
    Алемао толкнули у центральной линии поля, игра остановлена.
  • 11'
    "Арарат-Армения" забрал инициативу себе, буквально обступив штрафную соперника, но забить гол не получается.
  • 10'
    Хозяева все чаще оказываются на подступах к штрафной соперника, хотя на этом пока все и заканчивается.
  • 9'
    Наступление "Арарата-Армения" по правому флангу завершилось подачей в штрафную, но эту атаку легко отбили защитники гостей.
  • Фол, нарушение
    8'
    Пиментель чуть не оторвал ноги Алемао, Энеа Йорги фиксирует фол.
  • 7'
    Вновь оказались с мячом перед чужой штрафной футболисты "Арарата-Армения". Быстрая перепасовка, однако, на этот раз завершилась потерей. Но и "Фоле" не удалось ответить своим наступлением.
  • 6'
    Сакра отметился дальним ударом по воротам соперника, Чупич всё контролировал, да и мяч летит мимо.
  • Угловой
    5'
    Гуффран навесил точно в центр штрафной, но там никого из своих, только головы защитников "Фолы".
  • Угловой
    4'
    "Арарат-Армения" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно. Хотя будет сейчас ещё один.
  • 3'
    Начало осторожное, к быстрому голу ни одна из команд не стремится.
  • 2'
    Отмечу, что это противостояние состоит всего из одного матча. И в случае ничьей будет назначено дополнительное время, после которого возможна серия пенальти.
  • 1'
    Первую массированную атаку проводят хозяева, навешивают к воротам, где борьбу за мяч выигрывают защитники "Фолы".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы, в котором "Арарат-Армения" встретится с "Фолой" из Люксембурга.
    Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 154
Арарат-Армения 88.3% (136)
X 11% (17)
Фола 0.6% (1)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арарат-Армения
Ничья
Фола
1.98
3.56
3.78
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Арарат-Армения 1:1 Фола

Исход игры
Арарат-Армения
88.3% (136)
Ничья
11% (17)
Фола
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.42% (55)
Меньше
63.58% (96)
Обе команды забьют
Да
47.02% (71)
Нет
52.98% (80)
Популярный счёт
2:1 Арарат-Армения
31.8% (49)
1:0 Арарат-Армения
26.6% (41)
2:0 Арарат-Армения
24.7% (38)
1:1 Ничья
11% (17)
3:1 Арарат-Армения
2.6% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.98 3.45 3.60
1.91 3.56 3.78

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.25 1.04 8.70 1.05 3.46 1.29 2.64 1.46 1.90 1.94 1.47 2.60 1.32 3.26 1.13 5.60 1.10 6.35 1.02 11.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.92 1.82 1.42 2.73 1.12 5.60 1.08 6.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.60 1.46 1.66 2.14 1.26 3.62 1.17 4.70
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