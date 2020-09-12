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  3. Испания
Эйбар
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Сельта
0'
13' Желтая карточка
Бигас Педро
14'
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
4
Паулу
Оливейра
6
Альварес
Серхио
3
Бигас
Педро
21
Педро
Леон
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
14
Инуи
Такаси
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
1
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
5
Йокушлу
Окай
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
12
Мор
Эмре
10
Аспас
Яго
9
Нолито
Агудо
Эйбар
4-4-2
Сельта
4-3-3

Ход матча

13'
Бигас Педро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Бигас Педро 1 0
Сельта
# Игрок      

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар
Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар
Сельта Последние 20 матчей: + = -
Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте
Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Сельта 0:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 2:0 Сельта Ла Лига Эйбар 1:0 Сельта Примера Сельта 4:0 Эйбар Примера
Сельта 2:0 Эйбар Примера Сельта 1:0 Эйбар Кубок Короля Эйбар 1:2 Сельта Кубок Короля Эйбар 0:4 Сельта Примера Сельта 0:2 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Сельта Примера Сельта 3:2 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Сельта Примера Эйбар 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Эйбар Примера Сельта 1:2 Эйбар Сегунда Эйбар 0:0 Сельта Сегунда Эйбар 2:1 Сельта Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Эйбар 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Сельта 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Уэска 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Гранада 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
Прогнозы 155
Эйбар 45.8% (71)
X 32.9% (51)
Сельта 21.3% (33)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эйбар
Ничья
Сельта
2.86
3.20
3.05
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Сельта

Исход игры
Эйбар
45.8% (71)
Ничья
32.9% (51)
Сельта
21.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
30.2% (45)
Меньше
69.8% (104)
Обе команды забьют
Да
61.07% (91)
Нет
38.93% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (46)
1:0 Эйбар
26.5% (41)
2:1 Эйбар
16.1% (25)
1:2 Сельта
11% (17)
0:1 Сельта
3.9% (6)
0:2 Сельта
2.6% (4)
2:0 Эйбар
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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Где смотреть матч Эйбар 0:0 Сельта онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.55 3.20 2.90
2.75 3.05 3.05
2.86 3.20 2.93
2.44 3.20 3.05
2.65 3.15 3.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.40 1.07 5.70 1.14 2.60 1.49 1.98 1.88 1.71 2.21 1.55 2.55 1.25 4.00 1.18 4.90 1.05 8.70 1.04 9.40 1.01 16.50
6.45 1.07 5.25 1.13 2.49 1.51 1.89 1.91 1.57 2.74 1.23 4.20 1.16 5.00 1.03 9.40 1.02 9.90
5.82 1.09 5.15 1.12 2.87 1.42 2.20 1.70 1.67 2.25 1.32 3.32 1.23 3.90 1.08 6.25 1.07 7.08
7.54 1.11 2.67 1.53 2.32 1.67 1.97 1.93 1.70 2.27 1.55 2.61 1.45 2.93 1.18 5.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.46 1.27 3.75 1.06 9.20
2.40 1.57 1.58 2.38 1.28 3.64 1.06 9.00 1.04 10.50
2.62 1.50 1.73 2.15 1.35 3.16 1.08 6.16 1.06 7.73
2.52 1.58 2.06 1.85 1.59 2.50 1.39 3.22 1.33 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.69 1.48 2.55 1.16 4.90
3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.15 5.30 1.11 6.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.76
1.97 1.81
Букмекер Да Нет
6.10 1.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
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