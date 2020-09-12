Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Кике Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Олаза Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Удар от ворот произведет Сельта

85' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Эйбар

83' Аспас Яго из команды Сельта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

82' Нолито Агудо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Папа Диоп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Нолито Агудо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Йокушлу Окай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Мор Эмре из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

78' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Браис Мендес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

74' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Рефери не любит споров - именно за это Жунка Давид сейчас получил желтую

73' Судье надоело, что Олаза Лукас тянет время и он наказал его горчичником

73' Кадзиор Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Отличные скиллы показывает Мор Эмре , обводя своих соперников

70' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Эйбар

68' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Сельта

68' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

67' Нолито Агудо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Олаза Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Сельта

65' Эспозито Эду не смог попасть в створ ударом издали

65' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Сельта

63' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Нолито Агудо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Удар от ворот произведет Эйбар

60' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

56' Удар от ворот произведет Сельта

56' Бигас Педро не смог попасть в створ ударом издали

56' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Сельта

51' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Эйбар

51' ШАНС! Айду Джозеф нанес удар с лета, но не попал по воротам!

50' Альварес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля