13' Желтая карточкаБигас Педро
37' Желтая карточкаНолито Агудо
41' Желтая карточкаАльварес Серхио
73' Желтая карточкаОлаза Лукас
73' Желтая карточкаЖунка Давид
78' Желтая карточкаЙокушлу Окай
81' Желтая карточкаПапа Диоп
87' Вторая желтая карточкаПапа Диоп
20
Корреа
Робер
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
11
Мор
Эмре
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Enaut Mendia
-
-
29 Unai Dufur
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
11 Мор ЭмреНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
-
17 Жунка ДавидЗащитник
-
29 Фонтан ХосеПолузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Санти МинаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
37'
41'
73'
73'
78'
81'
85'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|1
|1
|2.
|Альварес Серхио
|1
|0
|3.
|Бигас Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокушлу Окай
|1
|0
|2.
|Нолито Агудо
|1
|0
|3.
|Жунка Давид
|1
|0
|4.
|Олаза Лукас
|1
|0
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар
Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар
Сельта Последние 20 матчей: + = -Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте
Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Сельта 2:0 Эйбар Примера Сельта 1:0 Эйбар Кубок Короля Эйбар 1:2 Сельта Кубок Короля Эйбар 0:4 Сельта Примера Сельта 0:2 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Сельта Примера Сельта 3:2 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Сельта Примера Эйбар 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Эйбар Примера Сельта 1:2 Эйбар Сегунда Эйбар 0:0 Сельта Сегунда Эйбар 2:1 Сельта Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Эйбар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Уэска
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетик Б
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Сельта
Исход игры
Эйбар
45.8% (71)
Ничья
32.9% (51)
Сельта
21.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
30.2% (45)
Меньше
69.8% (104)
Обе команды забьют
Да
61.07% (91)
Нет
38.93% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (46)
1:0 Эйбар
26.5% (41)
2:1 Эйбар
16.1% (25)
1:2 Сельта
11% (17)
0:1 Сельта
3.9% (6)
0:2 Сельта
2.6% (4)
2:0 Эйбар
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.47
|2.65
|—
|—
|5.70
|1.14
|—
|—
|1.05
|9.50
|—
|—
|1.98
|1.88
|1.71
|2.21
|1.02
|13.00
|—
|—
|1.25
|4.00
|1.04
|10.00
|1.05
|8.70
|1.02
|13.00
|1.01
|16.50
|6.45
|1.07
|—
|—
|5.25
|1.13
|—
|—
|2.49
|1.51
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.57
|2.74
|—
|—
|1.23
|4.20
|1.16
|5.00
|1.03
|9.40
|1.02
|9.90
|—
|—
|5.82
|1.09
|—
|—
|5.15
|1.12
|—
|—
|2.87
|1.42
|—
|—
|2.20
|1.70
|—
|—
|1.67
|2.25
|—
|—
|1.32
|3.32
|1.23
|3.90
|1.08
|6.25
|1.07
|7.08
|—
|—
|1.30
|3.78
|1.16
|5.83
|1.84
|2.06
|1.53
|2.63
|1.65
|2.36
|1.45
|2.92
|1.49
|2.75
|1.70
|2.27
|1.17
|5.47
|1.45
|2.93
|—
|—
|1.18
|5.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—