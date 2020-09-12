  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Эйбар
0:0
Конец матча

Стадион:
Сельта
0'
13' Желтая карточка
Бигас Педро
37' Желтая карточка
Нолито Агудо
41' Желтая карточка
Альварес Серхио
73' Желтая карточка
Олаза Лукас
73' Желтая карточка
Жунка Давид
78' Желтая карточка
Йокушлу Окай
81' Желтая карточка
Папа Диоп
87' Вторая желтая карточка
Папа Диоп
90'+4
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
4
Паулу
Оливейра
6
Альварес
Серхио
3
Бигас
Педро
21
Педро
Леон
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
14
Инуи
Такаси
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
1
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
5
Йокушлу
Окай
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
11
Мор
Эмре
10
Аспас
Яго
9
Нолито
Агудо
Эйбар
4-4-2
Сельта
4-3-3

Ход матча

13'
Бигас Педро
 
37'
 
Нолито Агудо
41'
Альварес Серхио
 
61'
Кадзиор Дамиан
Инуи Такаси
 
68'
Ресио Хосе
Энрич Серхи
 
73'
 
Олаза Лукас
73'
 
Жунка Давид
77'
 
Баэса Мигель
Браис Мендес
78'
 
Йокушлу Окай
81'
Папа Диоп
 
84'
Луиш Рафаэл
Педро Леон
 
85'
 
Санти Мина
Мор Эмре
87'
Папа Диоп
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 1 1
2. Альварес Серхио 1 0
3. Бигас Педро 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Йокушлу Окай 1 0
2. Нолито Агудо 1 0
3. Жунка Давид 1 0
4. Олаза Лукас 1 0

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар
Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар
Сельта Последние 20 матчей: + = -
Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте
Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Сельта 0:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 2:0 Сельта Ла Лига Эйбар 1:0 Сельта Примера Сельта 4:0 Эйбар Примера
Сельта 2:0 Эйбар Примера Сельта 1:0 Эйбар Кубок Короля Эйбар 1:2 Сельта Кубок Короля Эйбар 0:4 Сельта Примера Сельта 0:2 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Сельта Примера Сельта 3:2 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Сельта Примера Эйбар 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Эйбар Примера Сельта 1:2 Эйбар Сегунда Эйбар 0:0 Сельта Сегунда Эйбар 2:1 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Эйбар 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Сельта 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уэска 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетик Б 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Эйбар: 53%, Сельта: 47%.
  • 44'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    43'
    Йокушлу Окай из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Папа Диоп пострадал.
  • 42'
    Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Йокушлу Окай из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 42'
    Нолито Агудо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    41'
    Альварес Серхио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Альварес Серхио из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Мор Эмре
  • 41'
    Контроль мяча: Эйбар: 53%, Сельта: 47%.
  • 40'
    Эйбар контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    40'
    Инуи Такаси наказан за толчок Олаза Лукас
  • 40'
    Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 39'
    Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
  • 38'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Инуи Такаси из команды Эйбар в офсайде
  • Желтая карточка
    37'
    Нолито Агудо получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    37'
    Нолито Агудо из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Корреа Робер пострадал.
  • 36'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Сельта контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Эйбар: 54%, Сельта: 46%.
  • 34'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 34'
    Браис Мендес из команды Сельта попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 33'
    Айду Джозеф делает длинную передачу вперед
  • 33'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Альварес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Сельта пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    32'
    Эспозито Эду нарушает правила. Мор Эмре пострадал
  • 31'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 31'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 30'
    Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Инуи Такаси из команды Эйбар навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 30'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Эйбар: 53%, Сельта: 47%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Энрич Серхи
  • 29'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 28'
    Шанс! Кике Гарсия из команды Эйбар пробил головой, но мимо
  • 28'
    Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 27'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Кике Гарсия задерживает мяч рукой
  • 26'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 26'
    Эспозито Эду мяч отрикошетил от ворот
  • 26'
    Плохо сыграл Олаза Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 26'
    Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 25'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Эйбар: 53%, Сельта: 47%.
  • 25'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Бигас Педро из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 23'
    Сельта контролирует мяч.
  • 23'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 21'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 21'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 20'
    Инуи Такаси из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 20'
    Контроль мяча: Эйбар: 56%, Сельта: 44%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Энрич Серхи
  • 19'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 19'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 17'
    Вильяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
  • 17'
    Инуи Такаси из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Офсайд
    16'
    Мор Эмре из команды Сельта в офсайде
  • 16'
    Олаза Лукас из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Контроль мяча: Эйбар: 55%, Сельта: 45%.
  • Офсайд
    15'
    Мор Эмре из команды Сельта в офсайде
  • 14'
    Педро Леон бьет со штрафного в створ, но Вильяр Иван держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Кике Гарсия
  • 13'
    Сельта пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    13'
    Бигас Педро получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    13'
    Бигас Педро из команды Эйбар толкнул локтем оппонента. Это Браис Мендес заработал фол
  • 12'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 12'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 11'
    Аспас Яго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Нолито Агудо из команды Сельта подал угловой справа.
  • 11'
    Кике Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    11'
    Нолито Агудо из команды Сельта подал угловой справа.
  • 10'
    Контроль мяча: Эйбар: 54%, Сельта: 46%.
  • 10'
    Дмитрович Марко отбил мяч на угловой после удара Нолито Агудо из штрафной площади.
  • 10'
    Олаза Лукас из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Олаза Лукас и Аспас Яго из команды Сельта.
  • 10'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 9'
    Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 9'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    8'
    Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
  • 8'
    Мальо Уго из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    7'
    Энрич Серхи задерживает мяч рукой
  • 7'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 6'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Эйбар: 55%, Сельта: 45%.
  • 4'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Эспозито Эду нарушает правила. Аспас Яго пострадал
  • 4'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 3'
    Педро Леон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 3'
    Энрич Серхи из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
  • 3'
    Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Кике Гарсия
  • Фол, нарушение
    2'
    Бигас Педро из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Браис Мендес пострадал.
  • 2'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Эйбар начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
Прогнозы 155
Эйбар 45.8% (71)
X 32.9% (51)
Сельта 21.3% (33)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Сельта

Исход игры
Эйбар
45.8% (71)
Ничья
32.9% (51)
Сельта
21.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
30.2% (45)
Меньше
69.8% (104)
Обе команды забьют
Да
61.07% (91)
Нет
38.93% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (46)
1:0 Эйбар
26.5% (41)
2:1 Эйбар
16.1% (25)
1:2 Сельта
11% (17)
0:1 Сельта
3.9% (6)
0:2 Сельта
2.6% (4)
2:0 Эйбар
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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Где смотреть матч Эйбар 0:0 Сельта онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.20 1.40 5.40
6.00 1.40 5.70
2.86 3.20 2.93
2.44 3.20 3.05
8.93 1.27 6.88

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.47 2.65 5.70 1.14 1.05 9.50 1.98 1.88 1.71 2.21 1.02 13.00 1.25 4.00 1.04 10.00 1.05 8.70 1.02 13.00 1.01 16.50
6.45 1.07 5.25 1.13 2.49 1.51 1.89 1.91 1.57 2.74 1.23 4.20 1.16 5.00 1.03 9.40 1.02 9.90
5.82 1.09 5.15 1.12 2.87 1.42 2.20 1.70 1.67 2.25 1.32 3.32 1.23 3.90 1.08 6.25 1.07 7.08
1.30 3.78 1.16 5.83 1.84 2.06 1.53 2.63 1.65 2.36 1.45 2.92 1.49 2.75 1.70 2.27 1.17 5.47 1.45 2.93 1.18 5.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.55 2.46 1.02 13.00 1.06 9.20
2.40 1.57 1.58 2.38 1.28 3.64 1.06 9.00 1.04 10.50
2.62 1.50 1.73 2.15 1.35 3.16 1.08 6.16 1.06 7.73
1.19 5.01 1.40 3.07 1.14 6.10 1.39 3.22 1.33 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.69 1.48 2.55 1.16 4.90
3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.15 5.30 1.11 6.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
1.97 1.81
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
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