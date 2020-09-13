Вильярреал
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Уэска
20
Пенья
Рубен
11
Чуквезе
Саму
23
Гомес
Мойсес
14
Пулидо
Хорхе
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
9
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Раба ДаниэльНападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе
Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте
Уэска Последние 20 матчей: + = -Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска
Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада Уэска 2:2 Экстремадура Райо Вальекано 2:0 Уэска Уэска 3:2 Альмерия Жирона 1:0 Уэска
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Уэска: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Уэска
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Вильярреал
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Реал Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Вальядолид
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эйбар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Атлетик Б
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кадис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Уэска
Исход игры
Вильярреал
92.9% (144)
Ничья
5.2% (8)
Уэска
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.58% (56)
Меньше
62.42% (93)
Обе команды забьют
Да
35.57% (53)
Нет
64.43% (96)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
37.4% (58)
2:1 Вильярреал
20% (31)
1:0 Вильярреал
19.4% (30)
3:1 Вильярреал
7.7% (12)
3:0 Вильярреал
5.2% (8)
1:1 Ничья
3.2% (5)
1:2 Уэска
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.10
|1.04
|3.70
|1.30
|3.00
|1.45
|—
|—
|2.03
|1.86
|1.81
|2.06
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.36
|3.25
|1.19
|5.55
|1.14
|6.50
|1.04
|9.60
|1.03
|9.80
|13.00
|1.03
|11.50
|1.05
|3.94
|1.26
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.12
|1.88
|—
|—
|1.55
|2.49
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.17
|5.30
|1.13
|6.10
|1.04
|10.75
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.11
|1.07
|3.49
|1.29
|2.80
|1.44
|—
|—
|1.95
|1.90
|—
|—
|1.53
|2.54
|—
|—
|1.35
|3.17
|1.14
|4.84
|1.11
|5.32
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|3.99
|1.28
|3.06
|1.42
|2.36
|1.65
|2.02
|1.88
|1.79
|2.13
|1.56
|2.57
|1.48
|2.83
|1.37
|3.28
|—
|—
|1.13
|6.75
|—
|—
|—
|—