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Вильярреал
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Уэска
0' 23'
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
19
Коклен
Франсис
5
Парехо
Даниэль
23
Гомес
Мойсес
17
Алькасер
Пако
7
Морено
Херард
25
Андрес
Фернандес
3
Маффео
Пабло
14
Пулидо
Хорхе
4
Инсуа
Пабло
11
Галан
Хави
5
Москера
Педро
17
Рико
Микель
21
Карлос
Хуан
Реал
7
Феррейро
Давид
12
Окадзаки
Синджи
9
Мир
Рафа
Вильярреал
4-4-2
Уэска
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе
Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте
Уэска Последние 20 матчей: + = -
Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска
Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада Уэска 2:2 Экстремадура Райо Вальекано 2:0 Уэска Уэска 3:2 Альмерия Жирона 1:0 Уэска

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Уэска: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Вильярреал 1:1 Уэска Примера Уэска 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Уэска Кубок Короля Уэска 3:2 Вильярреал Кубок Короля
Уэска 0:1 Вильярреал Сегунда Вильярреал 1:1 Уэска Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Осасуна 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бетис 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Уэска 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Вильярреал 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вальядолид 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Эйбар 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сельта 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Алавес 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Атлетик Б 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кадис 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Вильярреал 92.9% (144)
X 5.2% (8)
Уэска 1.9% (3)
Все прогнозы
1.57 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Уэска
1.60
4.55
6.90
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Уэска

Исход игры
Вильярреал
92.9% (144)
Ничья
5.2% (8)
Уэска
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.58% (56)
Меньше
62.42% (93)
Обе команды забьют
Да
35.57% (53)
Нет
64.43% (96)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
37.4% (58)
2:1 Вильярреал
20% (31)
1:0 Вильярреал
19.4% (30)
3:1 Вильярреал
7.7% (12)
3:0 Вильярреал
5.2% (8)
1:1 Ничья
3.2% (5)
1:2 Уэска
1.9% (3)
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Где смотреть матч Вильярреал 0:0 Уэска онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.55 4.15 6.20
1.55 4.30 5.55
1.57 4.55 6.90
1.60 4.06 5.60
1.56 4.31 6.54

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.10 1.04 3.70 1.30 3.00 1.45 2.03 1.86 1.81 2.06 1.48 2.63 1.36 3.25 1.19 5.55 1.14 6.50 1.04 9.60 1.03 9.80
13.00 1.03 11.50 1.05 3.94 1.26 3.10 1.38 2.12 1.88 1.55 2.49 1.40 3.00 1.17 5.30 1.13 6.10 1.04 10.75
9.29 1.05 7.11 1.07 3.49 1.29 2.80 1.44 1.95 1.90 1.53 2.54 1.35 3.17 1.14 4.84 1.11 5.32 1.04 10.16 1.03 11.22
3.99 1.28 3.06 1.42 2.36 1.65 2.02 1.88 1.79 2.13 1.56 2.57 1.48 2.83 1.37 3.28 1.13 6.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.97 1.83 1.48 2.85 1.16 5.70
3.32 1.33 2.17 1.73 1.50 2.59 1.17 5.15 1.12 6.35
2.95 1.40 1.98 1.87 1.44 2.80 1.12 5.16 1.09 5.82
3.12 1.41 2.56 1.56 2.00 1.91 1.61 2.44 1.44 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 3.00 1.44 1.79 2.15 1.35 3.05
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
1.96 1.82
Букмекер Да Нет
5.10 1.19
Букмекер Да Нет
3.70 1.31
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