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Вильярреал
1:1
Конец матча

Стадион:
Уэска
0'
36' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
0:1
42' Гол
Маффео Пабло
1:1
68' Пенальти
Морено Херард
88' Желтая карточка
Москера Педро
90'+7
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
19
Коклен
Франсис
5
Парехо
Даниэль
23
Гомес
Мойсес
17
Алькасер
Пако
7
Морено
Херард
25
Андрес
Фернандес
3
Маффео
Пабло
14
Пулидо
Хорхе
4
Инсуа
Пабло
11
Галан
Хави
5
Москера
Педро
17
Рико
Микель
21
Карлос
Хуан
Реал
7
Феррейро
Давид
12
Окадзаки
Синджи
9
Мир
Рафа
Вильярреал
4-4-2
Уэска
4-3-3

Ход матча

36'
Педраса Альфонсо
 
42'
0:1
Маффео Пабло
(Карлос Хуан Реал)
62'
 
Нвакали Келечи
Карлос Хуан Реал
62'
 
Вальдеррама Евгени
Феррейро Давид
68'
Морено Херард
1:1
77'
Марио Гаспар
Пенья Рубен
 
77'
Кубо Такефуса
Алькасер Пако
 
77'
Иборра Висенте
Коклен Франсис
 
78'
 
Сеоане Хайме
Рико Микель
88'
 
Москера Педро
89'
 
Муньос Хоакин
Мир Рафа
89'
 
Луизинью Коррейя
Маффео Пабло
90'
Ниньо Фер
Гомес Мойсес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 4 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 24
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 1 (1) 1
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маффео Пабло 1 1
2. Карлос Хуан Реал 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Москера Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 0 0 0 0 100% (1) 0
 Уэска 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе
Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте
Уэска Последние 20 матчей: + = -
Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска
Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада Уэска 2:2 Экстремадура Райо Вальекано 2:0 Уэска Уэска 3:2 Альмерия Жирона 1:0 Уэска

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Уэска: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Вильярреал 1:1 Уэска Примера Уэска 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Уэска Кубок Короля Уэска 3:2 Вильярреал Кубок Короля
Уэска 0:1 Вильярреал Сегунда Вильярреал 1:1 Уэска Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Осасуна 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бетис 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Валенсия 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Леванте 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Уэска 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вильярреал 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вальядолид 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эйбар 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сельта 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Алавес 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Атлетик Б 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кадис 1 0 0 1 0 - 2 0
Новости матча
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Вильярреал 92.9% (144)
X 5.2% (8)
Уэска 1.9% (3)
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1.57 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Уэска

Исход игры
Вильярреал
92.9% (144)
Ничья
5.2% (8)
Уэска
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.58% (56)
Меньше
62.42% (93)
Обе команды забьют
Да
35.57% (53)
Нет
64.43% (96)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
37.4% (58)
2:1 Вильярреал
20% (31)
1:0 Вильярреал
19.4% (30)
3:1 Вильярреал
7.7% (12)
3:0 Вильярреал
5.2% (8)
1:1 Ничья
3.2% (5)
1:2 Уэска
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.55 4.15 6.20
4.20 1.37 13.00
1.57 4.55 6.90
1.60 4.06 5.60
1.56 4.31 6.54

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.10 5.30 1.15 2.70 1.45 1.77 2.04 1.37 3.05 1.81 2.06 1.04 10.00 1.02 13.00 1.09 7.20 1.07 8.40 1.04 9.60 1.03 9.80
13.00 1.03 11.50 1.05 3.94 1.26 3.10 1.38 2.12 1.88 1.55 2.49 1.40 3.00 1.17 5.30 1.13 6.10 1.04 10.75
9.29 1.05 7.11 1.07 3.49 1.29 2.80 1.44 1.95 1.90 1.53 2.54 1.35 3.17 1.14 4.84 1.11 5.32 1.04 10.16 1.03 11.22
3.99 1.28 3.06 1.42 2.36 1.65 2.02 1.88 1.79 2.13 1.56 2.57 1.48 2.83 1.37 3.28 1.13 6.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.85 1.95 1.24 4.00 1.03 12.00 1.16 5.70
3.32 1.33 2.17 1.73 1.50 2.59 1.17 5.15 1.12 6.35
2.95 1.40 1.98 1.87 1.44 2.80 1.12 5.16 1.09 5.82
3.12 1.41 2.56 1.56 2.00 1.91 1.61 2.44 1.44 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 3.00 1.45 1.68 2.18 1.35 3.05
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.04
1.96 1.82
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.70 1.31
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