Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Хорошую попытку сделал Мир Рафа . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Парехо Даниэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе

46' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

42' Г О О О О Л - Маффео Пабло изменил счет на табло!

42' Отличные скиллы показывает Маффео Пабло , обводя своих соперников

42' Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе

41' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Вильярреал

38' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Асенхо Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Маффео Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Удар от ворот произведет Вильярреал

37' Феррейро Давид из команды Уэска навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

36' Педраса Альфонсо получил желтую карточку от судьи

35' Маффео Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Окадзаки Синджи из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Коклен Франсис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Уэска

27' Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Галан Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Андрес Фернандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Гомес Мойсес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Ох, нехорошо это выглядит. Коклен Франсис получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Чуквезе Саму нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

20' Гомес Мойсес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе

13' Морено Херард разрезает оборону соперника отличным пасом

12' Инсуа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Гомес Мойсес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

9' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

8' Пулидо Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Отличные скиллы показывает Морено Херард , обводя своих соперников

5' Удар от ворот произведет Вильярреал

5' Феррейро Давид из команды Уэска навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

5' Алькасер Пако выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вильярреал начинает с центра поля