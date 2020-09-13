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Вальядолид
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Реал Сосьедад
0' 4'
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
20
Сан
Эметерио
Феде
21
Мичел
Мигель
10
Оскар
Плано
12
Орельяна
Фабиан
23
Рубио
Вальдо
7
Гвардиола
Серхи
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
3
Льоренте
Диего
12
Муньос
Айхен
7
Порту
Кристиан
5
Субельдия
Игор
8
Мерино
Микель
28
Лопес
Роберто
III
22
Барренечеа
Андер
19
Исак
Александр
Вальядолид
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид
Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска
Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Ла Лига Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Примера
Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 1:3 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Осасуна 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бетис 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Эйбар 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Сельта 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уэска 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Алавес 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Атлетик Б 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кадис 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 153
Вальядолид 19% (29)
X 46.4% (71)
Реал Сосьедад 34.6% (53)
Все прогнозы
3.21 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Реал Сосьедад
3.38
3.23
2.80
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Вальядолид
19% (29)
Ничья
46.4% (71)
Реал Сосьедад
34.6% (53)
Тотал 2.5
Больше
32.21% (48)
Меньше
67.79% (101)
Обе команды забьют
Да
73.83% (110)
Нет
26.17% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (62)
1:2 Реал Сосьедад
16.3% (25)
0:1 Реал Сосьедад
11.8% (18)
2:1 Вальядолид
9.8% (15)
1:0 Вальядолид
7.8% (12)
0:2 Реал Сосьедад
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.95 3.00 2.60
3.05 2.85 2.80
3.38 3.12 2.78
2.98 3.23 2.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.20 1.10 4.80 1.18 2.39 1.62 2.07 1.81 1.76 2.14 1.81 2.07 1.44 2.80 1.18 4.90 1.14 5.80 1.03 10.50 1.02 11.50 1.01 19.00
6.50 1.12 5.15 1.17 2.43 1.69 1.82 1.99 1.43 2.88 1.18 5.10 1.13 6.05 1.05 11.00 1.04 11.50 1.00 20.50
6.16 1.08 5.33 1.11 2.95 1.40 2.28 1.65 1.71 2.18 1.35 3.17 1.24 3.84 1.08 6.14 1.07 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.47 2.70 1.23 4.10 1.04 10.50
2.26 1.64 1.55 2.38 1.25 3.95 1.08 7.90 1.05 10.50
2.68 1.48 1.77 2.10 1.36 3.12 1.09 5.81 1.07 6.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 1.39 2.85 1.11 5.80
2.79 1.44 2.00 1.70 1.44 2.79 1.18 4.95 1.12 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.21 1.66
1.94 1.84
Букмекер Да Нет
6.60 1.11
Букмекер Да Нет
4.60 1.20
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