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Вальядолид
1:1
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
1:0
39' Гол
Мичел Мигель
44' Желтая карточка
Мичел Мигель
51' Желтая карточка
Начо Мартинес
1:1
60' Гол
Лопес Роберто III
62' Желтая карточка
Ариц Элустондо
64' Желтая карточка
Рубио Вальдо
69' Желтая карточка
Хоакин Фернандес
90'+5
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
21
Мичел
Мигель
20
Сан
Эметерио
Феде
10
Оскар
Плано
12
Орельяна
Фабиан
23
Рубио
Вальдо
7
Гвардиола
Серхи
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
3
Льоренте
Диего
12
Муньос
Айхен
28
Лопес
Роберто
III
5
Субельдия
Игор
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
22
Барренечеа
Андер
19
Исак
Александр
Вальядолид
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-3-2-1

Ход матча

39'
Мичел Мигель
(Гвардиола Серхи)
1:0
44'
Мичел Мигель
 
51'
Начо Мартинес
 
60'
1:1
Лопес Роберто III
62'
 
Ариц Элустондо
64'
Рубио Вальдо
 
69'
Хоакин Фернандес
 
70'
Перес Кике
Мичел Мигель
 
70'
Эрвиас Пабло
Оскар Плано
 
78'
 
Янузай Аднан
Барренечеа Андер
78'
 
Оярсабаль Микель
Лопес Роберто III
78'
 
Баутиста Хон
Исак Александр
80'
Вайссман Шон
Рубио Вальдо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мичел Мигель 1 1
2. Гвардиола Серхи 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Роберто III 1 1

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Мичел Мигель 1 0
2. Начо Мартинес 1 0
3. Хоакин Фернандес 1 0
4. Рубио Вальдо 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ариц Элустондо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 0 0 100% (1) 0 0 0
 Реал Сосьедад 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид
Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска
Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Ла Лига Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Примера
Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 1:3 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Осасуна 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бетис 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Уэска 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Вильярреал 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вальядолид 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Эйбар 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сельта 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Алавес 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Атлетик Б 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кадис 1 0 0 1 0 - 2 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 153
Вальядолид 19% (29)
X 46.4% (71)
Реал Сосьедад 34.6% (53)
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3.21 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Вальядолид
19% (29)
Ничья
46.4% (71)
Реал Сосьедад
34.6% (53)
Тотал 2.5
Больше
32.21% (48)
Меньше
67.79% (101)
Обе команды забьют
Да
73.83% (110)
Нет
26.17% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (62)
1:2 Реал Сосьедад
16.3% (25)
0:1 Реал Сосьедад
11.8% (18)
2:1 Вальядолид
9.8% (15)
1:0 Вальядолид
7.8% (12)
0:2 Реал Сосьедад
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.60 1.45 4.60
6.00 1.55 4.20
3.38 3.12 2.78
2.98 3.23 2.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.20 1.22 3.05 1.37 2.52 1.52 2.07 1.81 1.62 2.27 1.81 2.07 1.23 2.27 1.13 5.80 1.07 8.40 1.03 10.50 1.02 11.50 1.01 19.00
6.50 1.12 5.15 1.17 2.43 1.69 1.82 1.99 1.43 2.88 1.18 5.10 1.13 6.05 1.05 11.00 1.04 11.50 1.00 20.50
6.16 1.08 5.33 1.11 2.95 1.40 2.28 1.65 1.71 2.18 1.35 3.17 1.24 3.84 1.08 6.14 1.07 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.15 1.03 12.00 1.11 6.50 1.04 10.50
2.26 1.64 1.55 2.38 1.25 3.95 1.08 7.90 1.05 10.50
2.68 1.48 1.77 2.10 1.36 3.12 1.09 5.81 1.07 6.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.08 1.72 1.48 2.63 1.11 5.80
2.79 1.44 2.00 1.70 1.44 2.79 1.18 4.95 1.12 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
1.94 1.84
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.05 1.19
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