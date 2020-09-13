Вальядолид
1:1
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья
Реал Сосьедад
1:0
39' ГолМичел Мигель
44' Желтая карточкаМичел Мигель
51' Желтая карточкаНачо Мартинес
1:1
60' ГолЛопес Роберто III
62' Желтая карточкаАриц Элустондо
64' Желтая карточкаРубио Вальдо
69' Желтая карточкаХоакин Фернандес
17
Мойано
Хави
21
Мичел
Мигель
10
Оскар
Плано
23
Рубио
Вальдо
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Oriol Rey
-
27 Куки Хосе
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
39'
1:0
44'
51'
60'
62'
64'
69'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мичел Мигель
|1
|1
|2.
|Гвардиола Серхи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Роберто III
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мичел Мигель
|1
|0
|2.
|Начо Мартинес
|1
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|4.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ариц Элустондо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид
Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска
Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Уэска
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Вильярреал
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Реал Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Вальядолид
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эйбар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Атлетик Б
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кадис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Вальядолид
19% (29)
Ничья
46.4% (71)
Реал Сосьедад
34.6% (53)
Тотал 2.5
Больше
32.21% (48)
Меньше
67.79% (101)
Обе команды забьют
Да
73.83% (110)
Нет
26.17% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (62)
1:2 Реал Сосьедад
16.3% (25)
0:1 Реал Сосьедад
11.8% (18)
2:1 Вальядолид
9.8% (15)
1:0 Вальядолид
7.8% (12)
0:2 Реал Сосьедад
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.20
|1.22
|3.05
|1.37
|2.52
|1.52
|2.07
|1.81
|1.62
|2.27
|1.81
|2.07
|1.23
|2.27
|1.13
|5.80
|1.07
|8.40
|1.03
|10.50
|1.02
|11.50
|1.01
|19.00
|6.50
|1.12
|5.15
|1.17
|2.43
|1.69
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.18
|5.10
|1.13
|6.05
|1.05
|11.00
|1.04
|11.50
|1.00
|20.50
|6.16
|1.08
|5.33
|1.11
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.28
|1.65
|—
|—
|1.71
|2.18
|1.35
|3.17
|1.24
|3.84
|1.08
|6.14
|1.07
|6.80
|—
|—