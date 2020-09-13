Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Вальядолид играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Мерино Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Мичел Мигель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Вальядолид

39' Фантастический гол, где все сам сделал Гвардиола Серхи

39' Г О О О О Л - Мичел Мигель изменил счет на табло!

39' Вальядолид имеет хороший шанс забить.

39' Отличные скиллы показывает Гвардиола Серхи , обводя своих соперников

37' Удар от ворот произведет Вальядолид

36' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

36' Удар от ворот произведет Вальядолид

35' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Игрок из команды Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Вальядолид

23' Барренечеа Андер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Гвардиола Серхи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Игрок из команды Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' ШТАНГА! Так было близко к голу - Рубио Вальдо нанес удар в каркас ворот!

19' Вальядолид имеет хороший шанс забить.

18' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

17' Отличные скиллы показывает Порту Кристиан , обводя своих соперников

17' Удар от ворот произведет Вальядолид

16' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Рубио Вальдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Ремиро Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Мичел Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Мичел Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Мойано Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Удар от ворот произведет Вальядолид

4' Порту Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

3' Оскар Плано из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

3' Мичел Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Удар от ворот произведет Вальядолид

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.