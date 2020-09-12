Кадис
0:2
Конец матча
Стадион: Рамон де Карранса
Осасуна
0:1
10' ГолАдриан Лопес
35' Желтая карточкаГарсия Давид III
58' Желтая карточкаМалбашич Филип
65' Желтая карточкаКруз Хуан
0:2
80' ГолГарсия Рубен
90' Желтая карточкаАлехо Иван
13
Хиль
Давид
16
Кала
Хуан
12
Бодиже
Янн
11
Помбо
Хорхе
21
Перес
Иньиго
20
Адриан
Лопес
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
-
11 Помбо ХорхеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
-
27 Баро МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Juan Flere
-
Главный тренер: Roberto Perera
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
20 Адриан ЛопесНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
29 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кардона МаркНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
10'
0:1
35'
58'
65'
80'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рубен
|1
|1
|2.
|Адриан Лопес
|1
|1
|3.
|Торро Лукас
|0
|0
|4.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малбашич Филип
|1
|0
|2.
|Алехо Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Круз Хуан
|1
|0
|2.
|Гарсия Давид III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Осасуна
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +7 =6 -7Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис
Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис Кадис 1:1 Алькоркон Нумансия 1:2 Кадис Кадис 1:1 Райо Вальекано Луго 1:1 Кадис Кадис 2:1 Альмерия Спортинг Хихон 1:0 Кадис
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =4 -7Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна
Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Кадис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Осасуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Эйбар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Уэска
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетик Б
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кадис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Кадис 0:2 Осасуна
Исход игры
Кадис
17.8% (28)
Ничья
36.9% (58)
Осасуна
45.2% (71)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (40)
Меньше
73.68% (112)
Обе команды забьют
Да
52.63% (80)
Нет
47.37% (72)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.4% (43)
0:1 Осасуна
20.4% (32)
1:2 Осасуна
16.6% (26)
1:0 Кадис
12.1% (19)
0:0 Ничья
8.9% (14)
2:1 Кадис
4.5% (7)
0:2 Осасуна
2.5% (4)
0:4 Осасуна
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.30
|1.15
|4.00
|1.24
|—
|—
|1.52
|2.52
|1.93
|1.93
|1.09
|7.20
|—
|—
|1.05
|9.50
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|1.06
|13.00
|1.05
|13.00
|0.00
|21.00
|5.65
|1.15
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.23
|1.80
|—
|—
|1.59
|2.39
|—
|—
|1.36
|3.05
|—
|—
|1.14
|6.00
|1.10
|6.50
|1.02
|15.00
|1.02
|15.75
|1.00
|20.00
|5.15
|1.12
|4.26
|1.19
|—
|—
|2.47
|1.56
|—
|—
|1.86
|1.99
|—
|—
|1.50
|2.62
|—
|—
|1.21
|4.07
|1.15
|4.70
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|5.53
|1.17
|—
|—
|2.63
|1.53
|1.48
|2.76
|1.28
|3.92
|1.29
|3.78
|1.52
|2.66
|1.37
|3.23
|1.35
|3.35
|1.36
|3.31
|1.13
|6.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.38
|2.90
|—
|—
|1.30
|3.50
|—
|—
|1.16
|5.10
|1.09
|7.20
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.41
|2.91
|—
|—
|1.22
|4.30
|—
|—
|1.03
|11.75
|1.02
|13.25
|2.38
|1.60
|—
|—
|1.55
|2.49
|—
|—
|1.27
|3.62
|—
|—
|1.06
|8.20
|1.05
|9.29
|2.11
|1.78
|1.73
|2.18
|1.35
|3.33
|1.30
|3.86
|1.22
|4.52
|1.11
|7.21
|1.12
|6.75
|—
|—