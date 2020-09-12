Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Удар от ворот произведет Осасуна

95' Кала Хуан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

94' Осасуна имеет хороший шанс забить.

93' Удар от ворот произведет Осасуна

92' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Осасуна

91' Удар от ворот произведет Кадис

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Иван Алехо получил желтую карточку от судьи

89' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Кадис

85' Удар от ворот произведет Осасуна

84' Алекс Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Г О О О О Л - Гарсия Рубен изменил счет на табло!

80' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

79' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Кадис

78' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Тактическая замена. Санчес Сальвадор уходит с поля и его заменяет Иван Алехо

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

73' Кадис имеет хороший шанс забить.

69' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Негредо Альваро из команды Кадис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

66' Адриан Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Санчес Сальвадор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Круз Хуан получил желтую карточку от судьи

64' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Монкайола Хон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Удар от ворот произведет Кадис

61' Удар от ворот произведет Осасуна

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Круз Хуан получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Круз Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Малбашич Филип получил желтую карточку от судьи

58' Перес Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

56' Удар от ворот произведет Кадис

56' Торрес Роберто решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

55' Удар от ворот произведет Осасуна

54' Торрес Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Кадис имеет хороший шанс забить.

53' Ойер Санхурхо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

53' Перес Иньиго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Альфонсо Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Осасуна имеет хороший шанс забить.

47' Удар от ворот произведет Кадис