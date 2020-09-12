  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Кадис
0:2
Конец матча

Стадион:
Осасуна
0'
0:1
10' Гол
Адриан Лопес
35' Желтая карточка
Гарсия Давид III
58' Желтая карточка
Малбашич Филип
65' Желтая карточка
Круз Хуан
0:2
80' Гол
Гарсия Рубен
90' Желтая карточка
Алехо Иван
90'+6
13
Хиль
Давид
20
Карселен
Исаак
16
Кала
Хуан
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
6
Мари
Хосе
23
Гонсалес
Серхио
II
12
Бодиже
Янн
11
Помбо
Хорхе
18
Негредо
Альваро
1
Эррера
Серхио
II
2
Видаль
Начо
23
Умпьерез
Эридейн
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
27
Монкайола
Хон
21
Перес
Иньиго
20
Адриан
Лопес
14
Гарсия
Рубен
Кадис
4-4-2
Осасуна
4-4-2

Ход матча

10'
0:1
Адриан Лопес
(Ойер Санхурхо)
35'
 
Гарсия Давид III
46'
Малбашич Филип
Бодиже Янн
 
58'
Малбашич Филип
 
64'
Алекс Фернандес
Мари Хосе
 
64'
Йонссон Йенс
Мауро Маркос
 
65'
 
Круз Хуан
71'
 
Торро Лукас
Перес Иньиго
75'
 
Кардона Марк
Адриан Лопес
77'
Алехо Иван
Санчес Сальвадор
 
78'
Лосано Энтони
Негредо Альваро
 
80'
0:2
Гарсия Рубен
(Торро Лукас)
85'
 
Барха Энрике
Гарсия Рубен
90'
Алехо Иван
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 1 1
2. Адриан Лопес 1 1
3. Торро Лукас 0 0
4. Ойер Санхурхо 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Малбашич Филип 1 0
2. Алехо Иван 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Круз Хуан 1 0
2. Гарсия Давид III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 0 0 0 0 0 0
 Осасуна 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис
Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис Кадис 1:1 Алькоркон Нумансия 1:2 Кадис Кадис 1:1 Райо Вальекано Луго 1:1 Кадис Кадис 2:1 Альмерия Спортинг Хихон 1:0 Кадис
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна
Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Кадис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Осасуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Кадис 0:0 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Кадис Сегунда Осасуна 1:0 Кадис Сегунда Кадис 0:2 Осасуна Сегунда
Кадис 1:0 Осасуна Кубок Короля Кадис 2:1 Осасуна Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Осасуна 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Эйбар 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Сельта 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Уэска 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетик Б 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кадис 1 0 0 1 0 - 2 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
Прогнозы 157
Кадис 17.8% (28)
X 36.9% (58)
Осасуна 45.2% (71)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кадис 0:2 Осасуна

Исход игры
Кадис
17.8% (28)
Ничья
36.9% (58)
Осасуна
45.2% (71)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (40)
Меньше
73.68% (112)
Обе команды забьют
Да
52.63% (80)
Нет
47.37% (72)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.4% (43)
0:1 Осасуна
20.4% (32)
1:2 Осасуна
16.6% (26)
1:0 Кадис
12.1% (19)
0:0 Ничья
8.9% (14)
2:1 Кадис
4.5% (7)
0:2 Осасуна
2.5% (4)
0:4 Осасуна
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
30.00 5.55 1.18
3.42 2.97 2.68
2.71 3.09 2.80
32.15 5.13 1.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.30 1.15 4.00 1.24 1.52 2.52 1.93 1.93 1.09 7.20 1.05 9.50 1.03 12.00 1.02 13.00 1.06 13.00 1.05 13.00 0.00 21.00
5.65 1.15 4.15 1.24 2.23 1.80 1.59 2.39 1.36 3.05 1.14 6.00 1.10 6.50 1.02 15.00 1.02 15.75 1.00 20.00
5.15 1.12 4.26 1.19 2.47 1.56 1.86 1.99 1.50 2.62 1.21 4.07 1.15 4.70 1.05 9.29 1.04 10.16
5.53 1.17 2.63 1.53 1.48 2.76 1.28 3.92 1.29 3.78 1.52 2.66 1.37 3.23 1.35 3.35 1.36 3.31 1.13 6.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.38 2.90 1.30 3.50 1.16 5.10 1.09 7.20
2.15 1.70 1.41 2.91 1.22 4.30 1.03 11.75 1.02 13.25
2.38 1.60 1.55 2.49 1.27 3.62 1.06 8.20 1.05 9.29
2.11 1.78 1.73 2.18 1.35 3.33 1.30 3.86 1.22 4.52 1.11 7.21 1.12 6.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.70 2.15 1.31 3.35 1.09 6.70
2.62 1.49 1.71 2.05 1.33 3.30 1.10 6.80 1.07 8.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
2.20 1.65
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
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