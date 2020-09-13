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Валенсия
 
Позже

Стадион:
Леванте
1
Хауме
Доменек
18
Васс
Даниэль
5
Габриэль
Паулиста
4
Мангала
Эльяким
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
6
Кондогбия
Жоффрей
26
Эскьердо
Висенте
7
Гуэдеш
Гонсалу
20
Ли
Кан
Ин
22
Макси
Гомес
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
6
Дуарте
Оскар
4
Робер
Пьер
19
Клерк
Карлос
24
Кампанья
Хосе
22
Мелеро
Гонсало
5
Радоя
Неманья
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
7
Леон
Серхио
Валенсия
4-4-2
Леванте
4-4-2

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон
Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия
Леванте Последние 20 матчей: + = -
Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия
Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Леванте 0:0 Валенсия Товарищеские матчи Валенсия 1:1 Леванте Ла Лига Леванте 2:4 Валенсия Ла Лига Валенсия 3:1 Леванте Примера
Леванте 2:2 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Валенсия Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Валенсия Примера Леванте 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Леванте Примера Валенсия 2:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Леванте Примера Леванте 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:1 Леванте Кубок Короля Леванте 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Леванте Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Осасуна 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бетис 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Уэска 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Вильярреал 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вальядолид 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Эйбар 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сельта 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Алавес 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Атлетик Б 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кадис 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Леванте от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2020, осталось 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 155
    Валенсия 87.1% (135)
    X 11.6% (18)
    Леванте 1.3% (2)
    Все прогнозы
    1.78 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Леванте
    2.51
    3.62
    3.42
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Валенсия - Леванте

    Исход игры
    Валенсия
    87.1% (135)
    Ничья
    11.6% (18)
    Леванте
    1.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (66)
    Меньше
    56% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    52.67% (79)
    Нет
    47.33% (71)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    35.5% (55)
    1:0 Валенсия
    24.5% (38)
    2:0 Валенсия
    19.4% (30)
    1:1 Ничья
    8.4% (13)
    3:1 Валенсия
    4.5% (7)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.35 3.30 3.10
    2.46 3.30 3.05
    2.45 3.48 3.25
    1.93 3.74 3.78
    2.51 3.35 3.08

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 7.50 1.07 3.30 1.33 2.55 1.55 2.07 1.81 1.82 2.06 1.73 2.18 1.42 2.90 1.29 3.60 1.12 6.30 1.09 6.70 1.01 12.00 1.04 10.00
    9.00 1.02 8.00 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.93 2.06 1.45 2.75 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.30 1.00 10.75
    9.29 1.05 7.97 1.06 3.76 1.25 3.03 1.38 2.07 1.79 1.63 2.32 1.41 2.91 1.18 4.37 1.14 4.83 1.05 9.29 1.05 9.29
    3.57 1.33 2.67 1.53 2.12 1.79 1.84 2.07 1.65 2.37 1.46 2.91 1.32 3.62 1.11 7.57
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.40
    2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
    3.07 1.37 2.11 1.76 1.50 2.62 1.15 4.72 1.10 5.54 1.02 13.10
    2.95 1.45 2.42 1.62 1.89 2.02 1.56 2.58 1.41 3.14
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 2.02
    1.72 2.09
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.31
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