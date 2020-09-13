18
Васс
Даниэль
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
20
Ли
Кан
Ин
22
Макси
Гомес
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ли Кан ИнНападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Вальехо МануПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
2 СонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон
Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия
Леванте Последние 20 матчей: + = -Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия
Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Леванте 2:2 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Валенсия Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Валенсия Примера Леванте 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Леванте Примера Валенсия 2:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Леванте Примера Леванте 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:1 Леванте Кубок Короля Леванте 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Леванте Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Уэска
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Вильярреал
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Реал Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Вальядолид
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эйбар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Атлетик Б
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кадис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Валенсия - Леванте
Исход игры
Валенсия
87.1% (135)
Ничья
11.6% (18)
Леванте
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
44% (66)
Меньше
56% (84)
Обе команды забьют
Да
52.67% (79)
Нет
47.33% (71)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
35.5% (55)
1:0 Валенсия
24.5% (38)
2:0 Валенсия
19.4% (30)
1:1 Ничья
8.4% (13)
3:1 Валенсия
4.5% (7)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.03
|7.50
|1.07
|3.30
|1.33
|2.55
|1.55
|2.07
|1.81
|1.82
|2.06
|1.73
|2.18
|1.42
|2.90
|1.29
|3.60
|1.12
|6.30
|1.09
|6.70
|1.01
|12.00
|1.04
|10.00
|9.00
|1.02
|8.00
|1.05
|3.32
|1.31
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.93
|2.06
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.30
|3.40
|1.11
|5.70
|1.08
|6.30
|1.00
|10.75
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.97
|1.06
|3.76
|1.25
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.07
|1.79
|—
|—
|1.63
|2.32
|1.41
|2.91
|1.18
|4.37
|1.14
|4.83
|1.05
|9.29
|1.05
|9.29
|—
|—
|—
|—
|3.57
|1.33
|2.67
|1.53
|2.12
|1.79
|1.84
|2.07
|1.65
|2.37
|1.46
|2.91
|1.32
|3.62
|—
|—
|1.11
|7.57
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|1.84
|1.96
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.11
|6.40
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.13
|6.05
|1.09
|7.40
|—
|—
|3.07
|1.37
|—
|—
|2.11
|1.76
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.15
|4.72
|1.10
|5.54
|1.02
|13.10
|2.95
|1.45
|2.42
|1.62
|1.89
|2.02
|1.56
|2.58
|1.41
|3.14
|—
|—
|—
|—
|—
|—