Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =4 -9Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон
Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия
Леванте Последние 20 матчей: +9 =6 -5Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия
Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Леванте 2:2 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Валенсия Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Валенсия Примера Леванте 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Леванте Примера Валенсия 2:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Леванте Примера Леванте 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:1 Леванте Кубок Короля Леванте 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Леванте Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Уэска
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эйбар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Валенсия - Леванте
Исход игры
Валенсия
91% (61)
Ничья
7.5% (5)
Леванте
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (26)
Меньше
60% (39)
Обе команды забьют
Да
46.15% (30)
Нет
53.85% (35)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
32.8% (22)
1:0 Валенсия
25.4% (17)
2:0 Валенсия
23.9% (16)
1:1 Ничья
6% (4)
3:1 Валенсия
6% (4)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.10
|1.04
|3.70
|1.27
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.00
|1.84
|1.79
|2.06
|1.59
|2.45
|1.37
|3.05
|1.17
|4.90
|1.13
|5.40
|1.04
|9.60
|1.04
|10.00
|10.00
|1.01
|9.40
|1.03
|3.70
|1.26
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.10
|1.90
|—
|—
|1.58
|2.38
|1.36
|3.04
|1.16
|4.75
|1.11
|5.35
|1.02
|9.40
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.97
|1.06
|3.76
|1.25
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.07
|1.79
|—
|—
|1.63
|2.32
|1.41
|2.91
|1.18
|4.37
|1.14
|4.83
|1.05
|9.29
|1.05
|9.29
|—
|—
|—
|—
|4.18
|1.27
|3.18
|1.40
|2.42
|1.62
|2.05
|1.85
|1.83
|2.08
|1.60
|2.47
|1.40
|3.15
|—
|—
|1.15
|6.38
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.47
|2.70
|1.14
|5.40
|—
|—
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.09
|1.74
|—
|—
|1.47
|2.68
|1.16
|5.25
|1.11
|6.50
|—
|—
|3.07
|1.37
|—
|—
|2.11
|1.76
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.15
|4.72
|1.10
|5.54
|1.02
|13.10
|3.27
|1.38
|2.69
|1.52
|2.10
|1.81
|1.67
|2.33
|1.48
|2.84
|—
|—
|—
|—
|—
|—