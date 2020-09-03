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Валенсия
 
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Стадион:
Леванте

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон
Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия
Леванте Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия
Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Леванте 0:0 Валенсия Товарищеские матчи Валенсия 1:1 Леванте Ла Лига Леванте 2:4 Валенсия Ла Лига Валенсия 3:1 Леванте Примера
Леванте 2:2 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Валенсия Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Валенсия Примера Леванте 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Леванте Примера Валенсия 2:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Леванте Примера Леванте 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:1 Леванте Кубок Короля Леванте 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Леванте Примера
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Уэска 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эйбар 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Гранада 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Леванте от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 67
    Валенсия 91% (61)
    X 7.5% (5)
    Леванте 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Леванте
    2.14
    3.76
    3.82
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Валенсия - Леванте

    Исход игры
    Валенсия
    91% (61)
    Ничья
    7.5% (5)
    Леванте
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (26)
    Меньше
    60% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (30)
    Нет
    53.85% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    32.8% (22)
    1:0 Валенсия
    25.4% (17)
    2:0 Валенсия
    23.9% (16)
    1:1 Ничья
    6% (4)
    3:1 Валенсия
    6% (4)
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    Где смотреть матч Валенсия - Леванте онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.95 3.65 3.80
    2.12 3.65 3.55
    2.14 3.76 3.82
    1.93 3.74 3.78
    2.14 3.48 3.66

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.10 1.04 3.70 1.27 2.90 1.39 2.00 1.84 1.79 2.06 1.59 2.45 1.37 3.05 1.17 4.90 1.13 5.40 1.04 9.60 1.04 10.00
    10.00 1.01 9.40 1.03 3.70 1.26 3.00 1.39 2.10 1.90 1.58 2.38 1.36 3.04 1.16 4.75 1.11 5.35 1.02 9.40
    9.29 1.05 7.97 1.06 3.76 1.25 3.03 1.38 2.07 1.79 1.63 2.32 1.41 2.91 1.18 4.37 1.14 4.83 1.05 9.29 1.05 9.29
    4.18 1.27 3.18 1.40 2.42 1.62 2.05 1.85 1.83 2.08 1.60 2.47 1.40 3.15 1.15 6.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.04 1.78 1.47 2.70 1.14 5.40
    3.12 1.36 2.09 1.74 1.47 2.68 1.16 5.25 1.11 6.50
    3.07 1.37 2.11 1.76 1.50 2.62 1.15 4.72 1.10 5.54 1.02 13.10
    3.27 1.38 2.69 1.52 2.10 1.81 1.67 2.33 1.48 2.84
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.75 2.00 1.32 3.20
    4.05 1.24 2.83 1.43 1.76 2.06 1.31 3.45 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.20
    1.72 2.09
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.36
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