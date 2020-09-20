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Реал Сосьедад
 
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Стадион:
Реал Мадрид
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
24
Ле
Норман
Робен
6
Ариц
Элустондо
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
10
Оярсабаль
Микель
22
Барренечеа
Андер
19
Исак
Александр
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
8
Кроос
Тони
21
Эдегор
Мартин
27
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Роберто III 1 1
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ариц Элустондо 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 0 100% (1) 0 0
 Реал Мадрид 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал
Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:3 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Хетафе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Валенсия Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Уэска Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • 1'
    "Реал Сосьедад" проводит матч в комплекте формы бело-синего цвета, в чёрной футболисты из Мадрида. 
  • Первый тайм начался
    Матч в Сан-Себастьяне начался! Первыми с центра поля встречу начали подопечные Иманоля Альгуасиля.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.

Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид

Исход игры
Реал Сосьедад
0.6% (1)
Ничья
5.1% (8)
Реал Мадрид
94.3% (148)
Тотал 2.5
Больше
75.32% (116)
Меньше
24.68% (38)
Обе команды забьют
Да
78.57% (121)
Нет
21.43% (33)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
52.9% (83)
1:3 Реал Мадрид
16.6% (26)
0:2 Реал Мадрид
12.7% (20)
0:1 Реал Мадрид
8.3% (13)
1:1 Ничья
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:4 Реал Мадрид
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.75 3.90 1.74
5.00 3.70 1.88
4.55 3.92 1.82
4.13 3.77 1.84
4.63 3.83 1.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 8.60 1.05 3.55 1.30 2.75 1.45 1.96 1.90 1.75 2.15 1.52 2.70 1.33 3.20 1.15 5.60 1.11 5.80 1.02 11.00 1.03 9.90
10.75 1.03 9.30 1.06 3.60 1.30 2.76 1.46 2.02 1.97 1.50 2.60 1.36 3.18 1.15 5.65 1.13 6.00 1.03 12.50
10.16 1.04 9.29 1.05 4.28 1.21 3.51 1.29 2.26 1.62 1.78 2.01 1.50 2.54 1.25 3.85 1.20 4.41 1.08 7.46 1.07 7.97 1.02 14.03 1.02 14.43
3.81 1.30 2.88 1.47 2.24 1.71 1.93 1.98 1.72 2.24 1.51 2.70 1.50 2.77 1.35 3.39 1.13 6.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.97 1.84 1.42 2.85 1.13 6.00
3.00 1.39 2.04 1.78 1.44 2.79 1.16 5.20 1.11 6.35
3.31 1.32 2.26 1.62 1.56 2.39 1.21 4.28 1.14 5.47 1.03 11.22 1.03 12.34
3.11 1.41 2.55 1.57 1.99 1.91 1.61 2.45 1.44 2.99 1.36 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.69 2.10 1.28 3.45
3.95 1.25 2.68 1.47 1.74 2.06 1.28 3.68 1.20 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 2.00
1.64 2.22
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
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