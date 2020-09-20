Реал Сосьедад
Позже
Стадион: Reale Seguros Stadium
Реал Мадрид
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
27
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Йович ЛукаНападающий
-
-
28 _Marvin
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Роберто III
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ариц Элустондо
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал
Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:3 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Хетафе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Уэска
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Исход игры
Реал Сосьедад
0.6% (1)
Ничья
5.1% (8)
Реал Мадрид
94.3% (148)
Тотал 2.5
Больше
75.32% (116)
Меньше
24.68% (38)
Обе команды забьют
Да
78.57% (121)
Нет
21.43% (33)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
52.9% (83)
1:3 Реал Мадрид
16.6% (26)
0:2 Реал Мадрид
12.7% (20)
0:1 Реал Мадрид
8.3% (13)
1:1 Ничья
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:4 Реал Мадрид
1.3% (2)
Ваш прогноз
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|8.60
|1.05
|3.55
|1.30
|2.75
|1.45
|—
|—
|1.96
|1.90
|1.75
|2.15
|1.52
|2.70
|—
|—
|1.33
|3.20
|1.15
|5.60
|1.11
|5.80
|1.02
|11.00
|1.03
|9.90
|—
|—
|—
|—
|10.75
|1.03
|9.30
|1.06
|3.60
|1.30
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.02
|1.97
|—
|—
|1.50
|2.60
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.15
|5.65
|1.13
|6.00
|1.03
|12.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|4.28
|1.21
|3.51
|1.29
|—
|—
|2.26
|1.62
|—
|—
|1.78
|2.01
|—
|—
|1.50
|2.54
|1.25
|3.85
|1.20
|4.41
|1.08
|7.46
|1.07
|7.97
|1.02
|14.03
|1.02
|14.43
|—
|—
|—
|—
|3.81
|1.30
|2.88
|1.47
|2.24
|1.71
|1.93
|1.98
|1.72
|2.24
|1.51
|2.70
|1.50
|2.77
|1.35
|3.39
|—
|—
|1.13
|6.81
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.97
|1.84
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.13
|6.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.44
|2.79
|—
|—
|1.16
|5.20
|1.11
|6.35
|—
|—
|—
|—
|3.31
|1.32
|—
|—
|2.26
|1.62
|—
|—
|1.56
|2.39
|—
|—
|1.21
|4.28
|1.14
|5.47
|1.03
|11.22
|1.03
|12.34
|3.11
|1.41
|2.55
|1.57
|1.99
|1.91
|1.61
|2.45
|1.44
|2.99
|1.36
|3.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—