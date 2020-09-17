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Реал Сосьедад
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Роберто III 1 1
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ариц Элустондо 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 0 100% (1) 0 0
 Реал Мадрид 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал
Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:3 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Валенсия Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Бетис Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Уэска Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эйбар Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 60
    Реал Сосьедад 1.7% (1)
    X 5% (3)
    Реал Мадрид 93.3% (56)
    Все прогнозы
    1.76 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Реал Мадрид
    5.20
    4.00
    1.78
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    1.7% (1)
    Ничья
    5% (3)
    Реал Мадрид
    93.3% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.36% (48)
    Меньше
    18.64% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    84.75% (50)
    Нет
    15.25% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    58.3% (35)
    1:3 Реал Мадрид
    15% (9)
    0:2 Реал Мадрид
    11.7% (7)
    0:1 Реал Мадрид
    3.3% (2)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.75 3.90 1.74
    4.70 4.00 1.77
    5.20 3.95 1.78
    4.13 3.77 1.84
    4.89 3.89 1.75

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    10.00 1.03 3.95 1.23 3.25 1.35 2.14 1.76 1.93 1.96 1.67 2.23 1.42 2.80 1.19 4.40 1.15 4.90 1.05 8.50 1.04 9.10
    12.50 1.03 11.00 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.20 1.82 1.67 2.24 1.44 2.83 1.22 4.40 1.17 5.30 1.06 9.70
    10.16 1.04 9.29 1.05 4.28 1.21 3.51 1.29 2.26 1.62 1.78 2.01 1.50 2.54 1.25 3.85 1.20 4.41 1.08 7.46 1.07 7.97 1.02 14.03 1.02 14.43
    4.40 1.24 2.55 1.56 2.15 1.77 1.93 1.98 1.68 2.29 1.54 2.60 1.45 2.91 1.17 5.68
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.17 1.69 1.48 2.60 1.16 5.00
    3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.10
    3.31 1.32 2.26 1.62 1.56 2.39 1.21 4.28 1.14 5.47 1.03 11.22 1.03 12.34
    2.81 1.48 2.21 1.72 1.74 2.20 1.52 2.66 1.35 3.42
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.33 1.81 1.92 1.36 3.00
    4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.97 1.37 3.10 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.72 2.12
    1.64 2.22
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.35
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