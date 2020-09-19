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Вильярреал
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Эйбар
0'
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Морено Херард
24' Желтая карточка
Ресио Хосе
35'
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
5
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
23
Гомес
Мойсес
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
4
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
11
Луиш
Рафаэл
18
Ресио
Хосе
6
Альварес
Серхио
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
17
Кике
Гарсия
14
Инуи
Такаси
Вильярреал
4-4-2
Эйбар
4-3-3

Ход матча

9'
Морено Херард
 
24'
 
Ресио Хосе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 4 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 1 (1) 0.5
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 1 1
2. Альварес Серхио 1 0
3. Ресио Хосе 1 0
4. Бигас Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 0 0 0 0 100% (1) 0
 Эйбар 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал
Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал
Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар
Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Эйбар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Вильярреал 4:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 2:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 1:0 Эйбар Примера Эйбар 0:0 Вильярреал Примера
Эйбар 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Эйбар Примера Вильярреал 2:3 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Вильярреал Примера Эйбар 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Эйбар Примера Вильярреал 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Валенсия Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Бетис Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вильярреал 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Эйбар 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Уэска Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Прогнозы 150
Вильярреал 90% (135)
X 8% (12)
Эйбар 2% (3)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Эйбар
1.74
3.82
6.54
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Эйбар

Исход игры
Вильярреал
90% (135)
Ничья
8% (12)
Эйбар
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (66)
Меньше
55.1% (81)
Обе команды забьют
Да
48.98% (72)
Нет
51.02% (75)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
37.3% (56)
2:0 Вильярреал
25.3% (38)
1:0 Вильярреал
22.7% (34)
1:1 Ничья
4.7% (7)
2:2 Ничья
2% (3)
1:2 Эйбар
1.3% (2)
3:1 Вильярреал
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.60 4.10 5.70
1.71 3.40 6.50
1.74 3.82 5.95
1.70 3.87 4.88
1.64 3.63 6.54

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.10 1.12 6.90 1.10 2.27 1.62 2.28 1.68 1.90 1.96 1.42 2.85 1.72 2.20 1.33 3.30 1.12 6.10 1.08 7.00 1.03 12.00 1.01 14.00 1.03 10.50
8.80 1.07 7.50 1.09 2.91 1.42 2.20 1.69 1.80 2.22 1.35 3.20 1.23 4.30 1.11 6.90 1.12 6.50 1.02 15.25
10.16 1.04 9.29 1.05 4.16 1.22 3.37 1.31 2.17 1.67 1.71 2.10 1.47 2.63 1.23 4.05 1.18 4.70 1.07 7.97 1.06 8.58 1.01 14.91 1.01 15.30
7.51 1.11 2.55 1.55 2.22 1.71 1.88 2.01 1.63 2.37 1.50 2.73 1.55 2.61 1.50 2.74 1.16 5.74 1.13 7.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.53 2.50 1.72 2.12 1.04 10.00 1.09 7.30 1.02 13.00
2.75 1.44 1.91 1.89 1.40 2.88 1.14 5.20 1.10 6.80
3.25 1.33 2.19 1.66 1.53 2.46 1.19 4.55 1.13 5.71 1.03 12.17 1.02 12.92
1.88 1.99 1.56 2.52 1.24 4.27 1.17 5.32 1.37 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30
3.45 1.31 2.38 1.57 1.64 2.17 1.24 3.95 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
1.72 2.09
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
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