Первый тайм

34' Морено Херард из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Отличные скиллы показывает Чуквезе Саму , обводя своих соперников

30' Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Марио Гаспар разрезает оборону соперника отличным пасом

28' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ресио Хосе получил желтую карточку от судьи

22' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Паулу Оливейра из команды Эйбар

22' Парехо Даниэль разрезает оборону соперника отличным пасом

22' ШАНС! Инуи Такаси вышел один на один с голкипером...

21' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

21' Паулу Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ох, нехорошо это выглядит. Торрес Пау II получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Эйбар

13' Чуквезе Саму оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Опасность! Морено Херард из команды Вильярреал отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

12' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Вильярреал , отменен из-за офсайда.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Вильярреал

8' Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Чуквезе Саму разрезает оборону соперника отличным пасом

3' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

2' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

2' Плохо сыграл Эспозито Эду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Вильярреал начинает с центра поля