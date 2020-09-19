Вильярреал
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Эйбар
9' Undefined phrase: football_event_Морено Херард
24' Желтая карточкаРесио Хосе
11
Чуквезе
Саму
23
Гомес
Мойсес
20
Корреа
Робер
11
Луиш
Рафаэл
18
Ресио
Хосе
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
17
Кике
Гарсия
14
Инуи
Такаси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
21 Педро ЛеонНападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
14 Инуи ТакасиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
4 Офсайды 3
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|1
|1
|2.
|Альварес Серхио
|1
|0
|3.
|Ресио Хосе
|1
|0
|4.
|Бигас Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Эйбар
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал
Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар
Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Эйбар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Уэска
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Эйбар
Исход игры
Вильярреал
90% (135)
Ничья
8% (12)
Эйбар
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (66)
Меньше
55.1% (81)
Обе команды забьют
Да
48.98% (72)
Нет
51.02% (75)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
37.3% (56)
2:0 Вильярреал
25.3% (38)
1:0 Вильярреал
22.7% (34)
1:1 Ничья
4.7% (7)
2:2 Ничья
2% (3)
1:2 Эйбар
1.3% (2)
3:1 Вильярреал
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.10
|1.12
|6.90
|1.10
|2.27
|1.62
|—
|—
|2.28
|1.68
|1.90
|1.96
|1.42
|2.85
|1.72
|2.20
|1.33
|3.30
|1.12
|6.10
|1.08
|7.00
|1.03
|12.00
|1.01
|14.00
|1.03
|10.50
|—
|—
|—
|—
|8.80
|1.07
|7.50
|1.09
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.20
|1.69
|—
|—
|1.80
|2.22
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.23
|4.30
|1.11
|6.90
|1.12
|6.50
|1.02
|15.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|4.16
|1.22
|—
|—
|3.37
|1.31
|—
|—
|2.17
|1.67
|—
|—
|1.71
|2.10
|1.47
|2.63
|1.23
|4.05
|1.18
|4.70
|1.07
|7.97
|1.06
|8.58
|1.01
|14.91
|1.01
|15.30
|7.51
|1.11
|—
|—
|2.55
|1.55
|2.22
|1.71
|1.88
|2.01
|1.63
|2.37
|1.50
|2.73
|1.55
|2.61
|1.50
|2.74
|1.16
|5.74
|—
|—
|1.13
|7.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.72
|2.12
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.09
|7.30
|1.02
|13.00
|—
|—
|—
|—
|2.75
|1.44
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.40
|2.88
|1.14
|5.20
|1.10
|6.80
|—
|—
|—
|—
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.66
|—
|—
|1.53
|2.46
|1.19
|4.55
|1.13
|5.71
|1.03
|12.17
|1.02
|12.92
|1.88
|1.99
|1.56
|2.52
|1.24
|4.27
|1.17
|5.32
|1.37
|3.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—