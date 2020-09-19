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Вильярреал
2:1
Конец матча

Стадион:
Эйбар
0'
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Морено Херард
24' Желтая карточка
Ресио Хосе
39' Желтая карточка
Коклен Франсис
0:1
50' Гол
Кике Гарсия
1:1
63' Гол
Морено Херард
2:1
71' Гол
Алькасер Пако
90'+6
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
5
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
23
Гомес
Мойсес
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
4
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
11
Луиш
Рафаэл
18
Ресио
Хосе
6
Альварес
Серхио
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
17
Кике
Гарсия
14
Инуи
Такаси
Вильярреал
4-4-2
Эйбар
4-3-3

Ход матча

9'
Морено Херард
 
24'
 
Ресио Хосе
39'
Коклен Франсис
 
50'
0:1
Кике Гарсия
(Эспозито Эду)
58'
Иборра Висенте
Коклен Франсис
 
58'
Эступиньян Первис
Педраса Альфонсо
 
63'
Морено Херард
(Чуквезе Саму)
1:1
69'
 
Атьенса Мигель
Педро Леон
71'
Алькасер Пако
(Морено Херард)
2:1
78'
Шакла Софьян
Альбиоль Рауль
 
84'
 
Кевин Родригес
Луиш Рафаэл
84'
 
Кадзиор Дамиан
Ресио Хосе
84'
 
Энрич Серхи
Кике Гарсия
85'
Тригерос Мануэль
Чуквезе Саму
 
85'
Кубо Такефуса
Алькасер Пако
 
89'
 
Кике Гонсалес
Альварес Серхио

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 9 Офсайды 5
  • 5 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 2 (1) 1
2. Алькасер Пако 1 0.5
3. Чуквезе Саму 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 1 0.5
2. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 1 0
2. Коклен Франсис 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 1 1
2. Альварес Серхио 1 0
3. Ресио Хосе 1 0
4. Бигас Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 0 0 0 0 100% (3) 0
 Эйбар 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал
Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал
Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар
Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Эйбар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Вильярреал 4:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 2:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 1:0 Эйбар Примера Эйбар 0:0 Вильярреал Примера
Эйбар 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Эйбар Примера Вильярреал 2:3 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Вильярреал Примера Эйбар 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Эйбар Примера Вильярреал 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Гранада Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Бетис Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Уэска Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Новости матча
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Прогнозы
Прогнозы 150
Вильярреал 90% (135)
X 8% (12)
Эйбар 2% (3)
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2.03 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вильярреал 2:1 Эйбар

Исход игры
Вильярреал
90% (135)
Ничья
8% (12)
Эйбар
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (66)
Меньше
55.1% (81)
Обе команды забьют
Да
48.98% (72)
Нет
51.02% (75)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
37.3% (56)
2:0 Вильярреал
25.3% (38)
1:0 Вильярреал
22.7% (34)
1:1 Ничья
4.7% (7)
2:2 Ничья
2% (3)
3:1 Вильярреал
1.3% (2)
1:2 Эйбар
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.60 4.10 5.70
1.11 7.77 47.00
1.74 3.82 5.95
1.70 3.87 4.88
5.28 2.90 2.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.44 1.20 6.90 1.10 1.85 1.95 2.28 1.68 1.90 1.96 1.65 2.22 1.72 2.20 1.33 3.30 1.95 1.85 1.08 7.00 1.02 13.00 1.01 14.00 1.01 15.00
8.80 1.07 7.50 1.09 2.91 1.42 2.20 1.69 1.80 2.22 1.35 3.20 1.23 4.30 1.11 6.90 1.12 6.50 1.02 15.25
10.16 1.04 9.29 1.05 4.16 1.22 3.37 1.31 2.17 1.67 1.71 2.10 1.47 2.63 1.23 4.05 1.18 4.70 1.07 7.97 1.06 8.58 1.01 14.91 1.01 15.30
4.49 1.23 3.12 1.40 2.22 1.72 3.63 1.31 2.96 1.43 2.28 1.68 1.74 2.19 1.51 2.69 1.34 3.40 1.50 2.74 1.13 6.44 1.13 7.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.53 2.50 1.72 2.12 1.04 10.00 1.09 7.30 1.02 13.00
2.75 1.44 1.91 1.89 1.40 2.88 1.14 5.20 1.10 6.80
3.25 1.33 2.19 1.66 1.53 2.46 1.19 4.55 1.13 5.71 1.03 12.17 1.02 12.92
1.42 3.00 1.23 4.36 1.24 4.27 1.17 5.32 1.37 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30
3.45 1.31 2.38 1.57 1.64 2.17 1.24 3.95 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.70
1.72 2.09
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
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