Вильярреал
2:1
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Эйбар
9' Undefined phrase: football_event_Морено Херард
24' Желтая карточкаРесио Хосе
39' Желтая карточкаКоклен Франсис
0:1
50' ГолКике Гарсия
1:1
63' ГолМорено Херард
2:1
71' ГолАлькасер Пако
11
Чуквезе
Саму
23
Гомес
Мойсес
20
Корреа
Робер
11
Луиш
Рафаэл
18
Ресио
Хосе
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
17
Кике
Гарсия
14
Инуи
Такаси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
21 Педро ЛеонНападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
14 Инуи ТакасиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
24'
39'
50'
0:1
63'
1:1
71'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
9 Офсайды 5
-
5 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|2 (1)
|1
|2.
|Алькасер Пако
|1
|0.5
|3.
|Чуквезе Саму
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|1
|0.5
|2.
|Эспозито Эду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|2.
|Коклен Франсис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|1
|1
|2.
|Альварес Серхио
|1
|0
|3.
|Ресио Хосе
|1
|0
|4.
|Бигас Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|0
|Эйбар
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал
Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар
Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Эйбар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Гранада
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Уэска
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Вильярреал 2:1 Эйбар
Исход игры
Вильярреал
90% (135)
Ничья
8% (12)
Эйбар
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (66)
Меньше
55.1% (81)
Обе команды забьют
Да
48.98% (72)
Нет
51.02% (75)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
37.3% (56)
2:0 Вильярреал
25.3% (38)
1:0 Вильярреал
22.7% (34)
1:1 Ничья
4.7% (7)
2:2 Ничья
2% (3)
3:1 Вильярреал
1.3% (2)
1:2 Эйбар
1.3% (2)
Ваш прогноз
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|4.44
|1.20
|6.90
|1.10
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|2.28
|1.68
|1.90
|1.96
|1.65
|2.22
|1.72
|2.20
|1.33
|3.30
|1.95
|1.85
|1.08
|7.00
|1.02
|13.00
|1.01
|14.00
|1.01
|15.00
|—
|—
|—
|—
|8.80
|1.07
|7.50
|1.09
|—
|—
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.20
|1.69
|—
|—
|1.80
|2.22
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.23
|4.30
|1.11
|6.90
|1.12
|6.50
|1.02
|15.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|—
|—
|4.16
|1.22
|—
|—
|3.37
|1.31
|—
|—
|2.17
|1.67
|—
|—
|1.71
|2.10
|1.47
|2.63
|1.23
|4.05
|1.18
|4.70
|1.07
|7.97
|1.06
|8.58
|1.01
|14.91
|1.01
|15.30
|4.49
|1.23
|3.12
|1.40
|2.22
|1.72
|3.63
|1.31
|2.96
|1.43
|2.28
|1.68
|1.74
|2.19
|1.51
|2.69
|1.34
|3.40
|1.50
|2.74
|1.13
|6.44
|—
|—
|1.13
|7.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.72
|2.12
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.09
|7.30
|1.02
|13.00
|—
|—
|—
|—
|2.75
|1.44
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.40
|2.88
|1.14
|5.20
|1.10
|6.80
|—
|—
|—
|—
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.66
|—
|—
|1.53
|2.46
|1.19
|4.55
|1.13
|5.71
|1.03
|12.17
|1.02
|12.92
|1.42
|3.00
|1.23
|4.36
|1.24
|4.27
|1.17
|5.32
|1.37
|3.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—