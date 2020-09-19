  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Сельта
1:0
Перерыв

Стадион:
Валенсия
0'
1:0
13' Гол
Аспас Яго
25' Желтая карточка
Тапия Ренато
1
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
21
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
8
Пейнадо
Франсиско
14
Тапия
Ренато
6
Денис
Суарес
11
Мор
Эмре
10
Аспас
Яго
9
Нолито
Агудо
1
Хауме
Доменек
18
Васс
Даниэль
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
26
Эскьердо
Висенте
6
Кондогбия
Жоффрей
7
Гуэдеш
Гонсалу
20
Ли
Кан
Ин
22
Макси
Гомес
Сельта
4-3-3
Валенсия
4-4-2

Ход матча

13'
Аспас Яго
(Нолито Агудо)
1:0
25'
Тапия Ренато
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 1 0.5
2. Нолито Агудо 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вальехо Ману 2 1
2. Габриэль Паулиста 1 0.5
3. Макси Гомес 1 0.5
4. Ли Кан Ин 0 0
5. Черышев Денис 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Йокушлу Окай 1 0
2. Нолито Агудо 1 0
3. Жунка Давид 1 0
4. Олаза Лукас 1 0
5. Тапия Ренато 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Рачич Урош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 0 0 0 0 0 0
 Валенсия 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта
Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта
Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия

Последние игры между собой

Сельта: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Валенсия: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Валенсия 1:0 Сельта Ла Лига Сельта 1:0 Валенсия Ла Лига Сельта 1:2 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Сельта Примера
Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Валенсия 3:2 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:4 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Сельта Примера Сельта 1:5 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Примера Сельта 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Сельта 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Гранада Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Бетис Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хетафе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Валенсия 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Уэска Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    48'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Макси Гомес! Убежал на скорости по правой бровке Васс и прострелил низом в штрафную, куда ворвался в Гомес и в касание пробил. Сфера полетела точно в ближнюю девятку, без шансов для голкипера.
  • Замена
    47'
    Замена двойная произошла в перерыве в составе "Валенсии". Вместо Гуэдеша и Ли Кан Ина на второй тайм вышли Вальехо и Джейсон.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев после первого тайма!
  • 45'
    Столкнулись жестко в центре поля Васс и Олаза. Без помощи медиков в этом эпизоде не обойтись.
  • 45'
    Мягко забросил Нолито в штрафную, куда врывался Аспас, но проиграл он борьбу за мяч Габриэлю и не смог пробить.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    С левого фланга Гайя навесил в район вратарской, куда врывался Гомес, но здесь пробить ему не позволил в верховой борьбе Мурильо.
  • 43'
    Муса мягко забросил в штрафную на Ли Кан Ина, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 42'
    Сместился с фланга в центр Нолито и решил пробить по воротам метров с двадцати семи. Мяч полетел в дальний угол, но стал легкой добычей Доменека.
  • 41'
    Мог выскакивать на ворота Гомес после заброса от Васса, но вышел из ворот Вильяр и оказался первым на мяче.
  • 40'
    Оказался с мячом в чужой штрафной Суарес после паса от Аспаса и пробил с острого угла, но сфера угодила в сетку с внешней стороны ворот.
  • 39'
    Обыгрался в стеночку Нолито в чужой штрафной с Аспасом, после чего упал в борьбе с защитником, но арбитр проигнорировал этот эпизод.
  • 38'
    С левого фланга Гуэдеш подал в район вратарской, но на выходе грамотно сыграл Вильяр и забрал мяч в свои руки.
  • 37'
    На повторах нам показали неприятный эпизод, который случился перед штрафным. Не могли поделить мяч Ли Кан Ин и Гайя, дошло даже до рукоприкладства, но партнеры быстро разняли футболистов.
  • 36'
    Со штрафного попытался закрутить в ближнюю девятку Гуэдеш, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • 35'
    Грамотно подставился Гуэдеш перед чужой штрафной и вынудил нарушить правила Нолито. Опасный стандарт будет исполнять "Валенсия".
  • 34'
    Получил по ногам Ли Кан Ин на чужой половине поля от Тапии. Очередной стандарт назначил судья.
  • 33'
    Догнал мяч у лицевой линии Аспас и отдал назад под удар Суаресу, который готов был забивать в касание, но не позволил ему это сделать Дьякаби.
  • 32'
    Убежал по правому флангу Муса и прострелил вдоль ворот на Гомеса, но тому пробить в последний момент не позволил Айду.
  • 31'
    С углового навесил Аспас на дальнюю штангу, где вторым касанием пробил по воротам Нолито, но не попал в створ ворот.
  • 30'
    Мор низом покатил с правого фланга в центр под удар Пейнадо, но выстрел последнего принял на себя защитник.
  • 29'
    С правого фланга отличный пас вырезал Пейнадо на дальнюю штангу, но здесь буквально с головы Нолито мяч снял Габриэль.
  • 28'
    По флангу отдавал Мальо на ход Мору, но тот не смог оторваться от Гайя и в итоге потерял сферу.
  • 26'
    Со штрафного Васс подал в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь пробить головой Гомесу не позволил Мурильо.
  • Желтая карточка
    25'
    В грубом подкате откровенно сбивал Тапия в центре поля Гомеса. Заслуженная желтая карточка была показана нарушителю.
  • 24'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Аспас, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 23'
    Прорывался по флангу Олаза, но получил по ногам от Мусы. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Сельты".
  • 22'
    Сместился с фланга в центр Кондогбия и пробил с дальней дистанции, но мяч свалился с ноги и полетел на трибуны.
  • 21'
    Догнал мяч на левой бровке Гайя и подал в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 20'
    Долго катают мяч в центре поля футболисты "Валенсии", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается. 
  • 19'
    С правого фланга навесил в штрафную Мор. Здесь первым оказался на мяче Дьякаби и головой сбросил мяч в руки Доменеку.
  • 18'
    Со штрафного навесил Олаза на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить по воротам Айду.
  • 17'
    Снова оказался на газоне игрок хозяев после столкновения с соперником. На этот раз помощь понадобиться Суаресу.
  • Описание гола
    15'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Яго Аспас! Вот это да, после просмотра видеопотора судья поменял сове решение и засчитал гол. Удалось Аспасу избежать офсайда в момент передачи.
  • Офсайд
    14'
    Провалилась оборона гостей, позволив выскочить один на один с голкипером Аспасу после паса от Суареса. Форвард отправил мяч в сетку, но арбитр отменил гол из-за офсайда.
  • 13'
    Очередная остановка в нашей игре. Получил небольшое повреждение Нолито в столкновении с защитником. 
  • 12'
    Получил по ногам на фланге Ли Кан Ин от Олазы. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 11'
    Со штрафного навесил Нолито на дальнюю штангу, но прочитал эпизод Доменек и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 10'
    Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Аспас. Потребуется ему помощь медиков.
  • 9'
    С левого фланга навесил Олаза на ближнюю штангу, но здесь пробить Аспасу головой не позволил Габриэль.
  • 8'
    Забросил в штрафную с центра поля Тапия на ход Аспасу, но вышел из ворот Доменек и оказался первым на мяче.
  • 7'
    Отличным разрезным пасом Суарес искал в штрафной соперника Аспаса, но тот не смог обработать мяч и подарил его голкиперу.
  • 6'
    Протащил мяч по флангу Нолито, сместился в штрафную и пробил по воротам, но на пути сферы оказался защитник.
  • 5'
    Со своей половины поля диагональ исполнил на правый фланг Габриэль, но здесь Муса не смог догнать мяч в пределах поля.
  • 4'
    С левого фланга прострелил низом в штрафную Олаза, но на выходе перехватил этот пас Доменек.
  • 3'
    Протащил мяч к штрафной соперника Нолито и отдал назад под удар Суаресу, но выстрел последнего оказался немного неточным.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе оранжево-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

Прогнозы на матч Сельта 1:0 Валенсия

Исход игры
Сельта
24.7% (39)
Ничья
46.2% (73)
Валенсия
29.1% (46)
Тотал 2.5
Больше
40.13% (63)
Меньше
59.87% (94)
Обе команды забьют
Да
78.98% (124)
Нет
21.02% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.2% (62)
1:2 Валенсия
17.7% (28)
2:1 Сельта
13.3% (21)
1:0 Сельта
8.2% (13)
0:1 Валенсия
5.7% (9)
2:2 Ничья
4.4% (7)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:2 Валенсия
2.5% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 3.45 3.20
1.35 4.40 11.00
2.40 3.65 3.24
2.34 3.41 3.03
1.35 4.71 11.84

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.30 1.04 6.80 1.08 3.60 1.28 3.25 1.33 1.95 1.91 1.60 2.33 1.23 4.05 1.16 5.10 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 13.50
8.30 1.03 7.20 1.07 3.04 1.36 2.36 1.59 1.81 2.22 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.60 1.06 7.10 1.03 13.25
7.97 1.07 7.01 1.09 3.31 1.32 2.57 1.49 1.84 1.94 1.46 2.67 1.32 3.31 1.14 5.47 1.11 6.29 1.03 11.22 1.03 11.22
4.01 1.27 3.33 1.36 2.64 1.53 1.95 1.95 1.65 2.35 1.45 2.92 1.37 3.28 1.53 2.63 1.17 5.62 1.10 8.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.75 1.44 1.76 2.07 1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00
2.79 1.44 1.82 1.99 1.38 3.04 1.10 6.75 1.07 8.10
2.85 1.41 1.89 1.88 1.42 2.81 1.13 5.71 1.09 7.01 1.01 14.81 1.01 15.49
2.72 1.49 2.23 1.70 1.72 2.19 1.46 2.81 1.23 4.38 1.12 6.92 1.22 4.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.62 1.53 2.50 1.21 4.10
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
1.79 1.99
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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