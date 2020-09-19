Замена двойная произошла в перерыве в составе "Валенсии". Вместо Гуэдеша и Ли Кан Ина на второй тайм вышли Вальехо и Джейсон.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Макси Гомес! Убежал на скорости по правой бровке Васс и прострелил низом в штрафную, куда ворвался в Гомес и в касание пробил. Сфера полетела точно в ближнюю девятку, без шансов для голкипера.

Столкнулись жестко в центре поля Васс и Олаза. Без помощи медиков в этом эпизоде не обойтись.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев после первого тайма!

45' Мягко забросил Нолито в штрафную, куда врывался Аспас, но проиграл он борьбу за мяч Габриэлю и не смог пробить.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

44' С левого фланга Гайя навесил в район вратарской, куда врывался Гомес, но здесь пробить ему не позволил в верховой борьбе Мурильо.

43' Муса мягко забросил в штрафную на Ли Кан Ина, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

42' Сместился с фланга в центр Нолито и решил пробить по воротам метров с двадцати семи. Мяч полетел в дальний угол, но стал легкой добычей Доменека.

41' Мог выскакивать на ворота Гомес после заброса от Васса, но вышел из ворот Вильяр и оказался первым на мяче.

40' Оказался с мячом в чужой штрафной Суарес после паса от Аспаса и пробил с острого угла, но сфера угодила в сетку с внешней стороны ворот.

39' Обыгрался в стеночку Нолито в чужой штрафной с Аспасом, после чего упал в борьбе с защитником, но арбитр проигнорировал этот эпизод.

38' С левого фланга Гуэдеш подал в район вратарской, но на выходе грамотно сыграл Вильяр и забрал мяч в свои руки.

37' На повторах нам показали неприятный эпизод, который случился перед штрафным. Не могли поделить мяч Ли Кан Ин и Гайя, дошло даже до рукоприкладства, но партнеры быстро разняли футболистов.

36' Со штрафного попытался закрутить в ближнюю девятку Гуэдеш, но мяч полетел немного выше перекладины.

35' Грамотно подставился Гуэдеш перед чужой штрафной и вынудил нарушить правила Нолито. Опасный стандарт будет исполнять "Валенсия".

34' Получил по ногам Ли Кан Ин на чужой половине поля от Тапии. Очередной стандарт назначил судья.

33' Догнал мяч у лицевой линии Аспас и отдал назад под удар Суаресу, который готов был забивать в касание, но не позволил ему это сделать Дьякаби.

32' Убежал по правому флангу Муса и прострелил вдоль ворот на Гомеса, но тому пробить в последний момент не позволил Айду.

31' С углового навесил Аспас на дальнюю штангу, где вторым касанием пробил по воротам Нолито, но не попал в створ ворот.

30' Мор низом покатил с правого фланга в центр под удар Пейнадо, но выстрел последнего принял на себя защитник.

29' С правого фланга отличный пас вырезал Пейнадо на дальнюю штангу, но здесь буквально с головы Нолито мяч снял Габриэль.

28' По флангу отдавал Мальо на ход Мору, но тот не смог оторваться от Гайя и в итоге потерял сферу.

26' Со штрафного Васс подал в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь пробить головой Гомесу не позволил Мурильо.

25' В грубом подкате откровенно сбивал Тапия в центре поля Гомеса. Заслуженная желтая карточка была показана нарушителю.

24' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Аспас, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

23' Прорывался по флангу Олаза, но получил по ногам от Мусы. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Сельты".

22' Сместился с фланга в центр Кондогбия и пробил с дальней дистанции, но мяч свалился с ноги и полетел на трибуны.

21' Догнал мяч на левой бровке Гайя и подал в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

20' Долго катают мяч в центре поля футболисты "Валенсии", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

19' С правого фланга навесил в штрафную Мор. Здесь первым оказался на мяче Дьякаби и головой сбросил мяч в руки Доменеку.

18' Со штрафного навесил Олаза на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить по воротам Айду.

17' Снова оказался на газоне игрок хозяев после столкновения с соперником. На этот раз помощь понадобиться Суаресу.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Яго Аспас! Вот это да, после просмотра видеопотора судья поменял сове решение и засчитал гол. Удалось Аспасу избежать офсайда в момент передачи.

14' Провалилась оборона гостей, позволив выскочить один на один с голкипером Аспасу после паса от Суареса. Форвард отправил мяч в сетку, но арбитр отменил гол из-за офсайда.

13' Очередная остановка в нашей игре. Получил небольшое повреждение Нолито в столкновении с защитником.

12' Получил по ногам на фланге Ли Кан Ин от Олазы. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

11' Со штрафного навесил Нолито на дальнюю штангу, но прочитал эпизод Доменек и спокойно забрал мяч в свои руки.

10' Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Аспас. Потребуется ему помощь медиков.

9' С левого фланга навесил Олаза на ближнюю штангу, но здесь пробить Аспасу головой не позволил Габриэль.

8' Забросил в штрафную с центра поля Тапия на ход Аспасу, но вышел из ворот Доменек и оказался первым на мяче.

7' Отличным разрезным пасом Суарес искал в штрафной соперника Аспаса, но тот не смог обработать мяч и подарил его голкиперу.

6' Протащил мяч по флангу Нолито, сместился в штрафную и пробил по воротам, но на пути сферы оказался защитник.

5' Со своей половины поля диагональ исполнил на правый фланг Габриэль, но здесь Муса не смог догнать мяч в пределах поля.

4' С левого фланга прострелил низом в штрафную Олаза, но на выходе перехватил этот пас Доменек.

3' Протащил мяч к штрафной соперника Нолито и отдал назад под удар Суаресу, но выстрел последнего оказался немного неточным.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе оранжево-черный комплект формы.