1:0
13' ГолАспас Яго
25' Желтая карточкаТапия Ренато
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
11
Мор
Эмре
10
Аспас
Яго
18
Васс
Даниэль
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
20
Ли
Кан
Ин
22
Макси
Гомес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
-
17 Жунка ДавидЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Бланко Рауль
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ли Кан ИнНападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Вальехо МануПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
1:0
25'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|1
|0.5
|2.
|Нолито Агудо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вальехо Ману
|2
|1
|2.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.5
|3.
|Макси Гомес
|1
|0.5
|4.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|5.
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йокушлу Окай
|1
|0
|2.
|Нолито Агудо
|1
|0
|3.
|Жунка Давид
|1
|0
|4.
|Олаза Лукас
|1
|0
|5.
|Тапия Ренато
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рачич Урош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Валенсия
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: + = -Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта
Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия
Последние игры между собой
Сельта: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Валенсия: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Валенсия 3:2 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:4 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Сельта Примера Сельта 1:5 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Примера Сельта 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Сельта
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Гранада
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хетафе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Уэска
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Сельта 1:0 Валенсия
Исход игры
Сельта
24.7% (39)
Ничья
46.2% (73)
Валенсия
29.1% (46)
Тотал 2.5
Больше
40.13% (63)
Меньше
59.87% (94)
Обе команды забьют
Да
78.98% (124)
Нет
21.02% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.2% (62)
1:2 Валенсия
17.7% (28)
2:1 Сельта
13.3% (21)
1:0 Сельта
8.2% (13)
0:1 Валенсия
5.7% (9)
2:2 Ничья
4.4% (7)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:2 Валенсия
2.5% (4)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.30
|1.04
|6.80
|1.08
|3.60
|1.28
|—
|—
|3.25
|1.33
|1.95
|1.91
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.23
|4.05
|—
|—
|1.16
|5.10
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|1.01
|13.50
|—
|—
|8.30
|1.03
|7.20
|1.07
|3.04
|1.36
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.81
|2.22
|—
|—
|1.37
|3.10
|—
|—
|1.25
|3.78
|1.08
|6.60
|1.06
|7.10
|1.03
|13.25
|—
|—
|7.97
|1.07
|7.01
|1.09
|3.31
|1.32
|—
|—
|2.57
|1.49
|—
|—
|1.84
|1.94
|—
|—
|1.46
|2.67
|—
|—
|1.32
|3.31
|1.14
|5.47
|1.11
|6.29
|1.03
|11.22
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|4.01
|1.27
|3.33
|1.36
|2.64
|1.53
|1.95
|1.95
|1.65
|2.35
|1.45
|2.92
|1.37
|3.28
|1.53
|2.63
|1.17
|5.62
|—
|—
|1.10
|8.28
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.75
|1.44
|—
|—
|1.76
|2.07
|—
|—
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.06
|8.80
|1.03
|12.00
|—
|—
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|1.10
|6.75
|1.07
|8.10
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.41
|—
|—
|1.89
|1.88
|—
|—
|1.42
|2.81
|—
|—
|1.13
|5.71
|1.09
|7.01
|1.01
|14.81
|1.01
|15.49
|2.72
|1.49
|2.23
|1.70
|1.72
|2.19
|1.46
|2.81
|1.23
|4.38
|1.12
|6.92
|1.22
|4.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—