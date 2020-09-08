Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вальехо Ману
|2
|2
|2.
|Габриэль Паулиста
|1
|1
|3.
|Макси Гомес
|1
|1
|4.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|5.
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йокушлу Окай
|1
|0
|2.
|Нолито Агудо
|1
|0
|3.
|Жунка Давид
|1
|0
|4.
|Олаза Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рачич Урош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Валенсия
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: + = -Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта
Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия
Последние игры между собой
Сельта: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Валенсия: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Валенсия 3:2 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:4 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Сельта Примера Сельта 1:5 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Примера Сельта 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Уэска
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эйбар
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Сельта - Валенсия
Исход игры
Сельта
32.7% (18)
Ничья
43.6% (24)
Валенсия
23.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (23)
Меньше
57.41% (31)
Обе команды забьют
Да
81.48% (44)
Нет
18.52% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (21)
2:1 Сельта
20% (11)
1:2 Валенсия
12.7% (7)
1:0 Сельта
7.3% (4)
0:1 Валенсия
5.5% (3)
2:2 Ничья
3.6% (2)
0:2 Валенсия
3.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|7.40
|1.07
|3.25
|1.35
|—
|—
|2.55
|1.57
|2.07
|1.83
|1.81
|2.08
|—
|—
|1.38
|2.95
|1.27
|3.65
|1.10
|6.30
|1.08
|6.80
|1.01
|12.50
|—
|—
|8.60
|1.03
|7.50
|1.06
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.83
|2.19
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.26
|3.70
|1.09
|6.40
|1.06
|7.00
|1.03
|13.25
|—
|—
|7.97
|1.07
|7.01
|1.09
|3.31
|1.32
|—
|—
|2.57
|1.49
|—
|—
|1.84
|1.94
|—
|—
|1.46
|2.67
|1.32
|3.31
|1.14
|5.47
|1.11
|6.29
|1.03
|11.22
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|3.37
|1.35
|2.94
|1.44
|2.51
|1.58
|2.04
|1.86
|1.78
|2.13
|1.59
|2.47
|—
|—
|1.28
|3.91
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.78
|2.03
|—
|—
|1.35
|3.10
|1.09
|6.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.11
|6.55
|1.08
|8.00
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.41
|—
|—
|1.89
|1.88
|—
|—
|1.42
|2.81
|1.13
|5.71
|1.09
|7.01
|1.01
|14.81
|1.01
|15.49
|2.81
|1.48
|2.30
|1.67
|1.79
|2.12
|1.50
|2.72
|1.37
|3.31
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—