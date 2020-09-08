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Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вальехо Ману 2 2
2. Габриэль Паулиста 1 1
3. Макси Гомес 1 1
4. Ли Кан Ин 0 0
5. Черышев Денис 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Йокушлу Окай 1 0
2. Нолито Агудо 1 0
3. Жунка Давид 1 0
4. Олаза Лукас 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Рачич Урош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 0 0 0 0 0 0
 Валенсия 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта
Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта
Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия

Последние игры между собой

Сельта: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Валенсия: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Валенсия 1:0 Сельта Ла Лига Сельта 1:0 Валенсия Ла Лига Сельта 1:2 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Сельта Примера
Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Валенсия 3:2 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:4 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Сельта Примера Сельта 1:5 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Примера Сельта 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Валенсия Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Бетис Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Уэска Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эйбар Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 57 минут.


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    • Прогнозы 55
    Сельта 32.7% (18)
    X 43.6% (24)
    Валенсия 23.6% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Валенсия
    2.41
    3.58
    3.30
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Сельта - Валенсия

    Исход игры
    Сельта
    32.7% (18)
    Ничья
    43.6% (24)
    Валенсия
    23.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.59% (23)
    Меньше
    57.41% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (44)
    Нет
    18.52% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.2% (21)
    2:1 Сельта
    20% (11)
    1:2 Валенсия
    12.7% (7)
    1:0 Сельта
    7.3% (4)
    0:1 Валенсия
    5.5% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    0:2 Валенсия
    3.6% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.20 3.45 3.30
    2.26 3.50 3.15
    2.40 3.65 3.24
    2.34 3.41 3.03
    2.28 3.57 3.19

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.00 1.03 7.40 1.07 3.25 1.35 2.55 1.57 2.07 1.83 1.81 2.08 1.38 2.95 1.27 3.65 1.10 6.30 1.08 6.80 1.01 12.50
    8.60 1.03 7.50 1.06 3.10 1.35 2.40 1.57 1.83 2.19 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 7.00 1.03 13.25
    7.97 1.07 7.01 1.09 3.31 1.32 2.57 1.49 1.84 1.94 1.46 2.67 1.32 3.31 1.14 5.47 1.11 6.29 1.03 11.22 1.03 11.22
    3.37 1.35 2.94 1.44 2.51 1.58 2.04 1.86 1.78 2.13 1.59 2.47 1.28 3.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.78 2.03 1.35 3.10 1.09 6.80
    2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 8.00
    2.85 1.41 1.89 1.88 1.42 2.81 1.13 5.71 1.09 7.01 1.01 14.81 1.01 15.49
    2.81 1.48 2.30 1.67 1.79 2.12 1.50 2.72 1.37 3.31
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.63 2.18 1.25 3.70
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.85 1.91
    1.79 1.99
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.30
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