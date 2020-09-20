Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

42' Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Кала Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Мир Рафа из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

38' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Кадис

32' Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе

31' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Кадис

30' Вальдеррама Евгени навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Кала Хуан получил желтую карточку от судьи

28' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Мауро Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Мауро Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Кадис

21' Мари Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Отличные скиллы показывает Галан Хави , обводя своих соперников

20' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Пулидо Хорхе получил желтую карточку от судьи

15' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Мартинес Альберто взял и забрал мяч на выходе

13' Опасность! Помбо Хорхе из команды Кадис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

11' Г О О О О Л - Негредо Альваро первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

11' Голкипер мог бы сыграть и получше

10' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Кадис

8' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе

6' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

6' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Уэска

3' Удар от ворот произведет Кадис

1' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Уэска начинает с центра поля