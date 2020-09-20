  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Уэска
0:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Кадис
0'
0:1
11' Гол
Негредо Альваро
16' Желтая карточка
Пулидо Хорхе
29' Желтая карточка
Кала Хуан
49' Желтая карточка
Феррейро Давид
58' Желтая карточка
Альфонсо Луис
63' Желтая карточка
Помбо Хорхе
72'
25
Андрес
Фернандес
3
Маффео
Пабло
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
8
Вальдеррама
Евгени
5
Москера
Педро
9
Мир
Рафа
21
Карлос
Хуан
Реал
7
Феррейро
Давид
12
Окадзаки
Синджи
1
Мартинес
Альберто
20
Карселен
Исаак
16
Кала
Хуан
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
2
Йонссон
Йенс
6
Мари
Хосе
7
Санчес
Сальвадор
8
Алекс
Фернандес
11
Помбо
Хорхе
18
Негредо
Альваро
Уэска
4-2-3-1
Кадис
4-2-3-1

Ход матча

11'
0:1
Негредо Альваро
16'
Пулидо Хорхе
 
29'
 
Кала Хуан
46'
 
Бодиже Янн
Йонссон Йенс
46'
 
Хименес Фали
Кала Хуан
49'
Феррейро Давид
 
52'
Гарсия Борха I
Карлос Хуан Реал
 
53'
Гомес Серхио
Мир Рафа
 
53'
Муньос Хоакин
Вальдеррама Евгени
 
58'
 
Альфонсо Луис
63'
 
Помбо Хорхе
64'
 
Аугусто Фернандес
Мари Хосе
69'
 
Малбашич Филип
Негредо Альваро

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маффео Пабло 1 0.5
2. Карлос Хуан Реал 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 1 0.5

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Москера Педро 1 0
2. Пулидо Хорхе 1 0
3. Феррейро Давид 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 1 0
2. Малбашич Филип 1 0
3. Альфонсо Луис 1 0
4. Алехо Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 0 0 100% (1) 0 0 0
 Кадис 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска
Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада Уэска 2:2 Экстремадура Райо Вальекано 2:0 Уэска Уэска 3:2 Альмерия
Кадис Последние 20 матчей: + = -
Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис
Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис Кадис 1:1 Алькоркон Нумансия 1:2 Кадис Кадис 1:1 Райо Вальекано Луго 1:1 Кадис Кадис 2:1 Альмерия

Последние игры между собой

Уэска: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Уэска 1:1 Кадис Сегунда Кадис 1:0 Уэска Сегунда Кадис 1:1 Уэска Сегунда Уэска 1:0 Кадис Сегунда
Уэска 1:1 Кадис Сегунда Кадис 1:0 Уэска Сегунда Уэска 2:1 Кадис Сегунда Кадис 0:0 Уэска Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Гранада Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Бетис Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хетафе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Валенсия Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кадис 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Уэска 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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Прогнозы
Прогнозы 149
Уэска 79.2% (118)
X 18.8% (28)
Кадис 2% (3)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэска
Ничья
Кадис
6.20
3.56
4.90
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Уэска 0:1 Кадис

Исход игры
Уэска
79.2% (118)
Ничья
18.8% (28)
Кадис
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
23.65% (35)
Меньше
76.35% (113)
Обе команды забьют
Да
37.84% (56)
Нет
62.16% (92)
Популярный счёт
1:0 Уэска
53% (79)
2:1 Уэска
19.5% (29)
1:1 Ничья
14.1% (21)
2:0 Уэска
4% (6)
0:0 Ничья
3.4% (5)
3:1 Уэска
2% (3)
0:1 Кадис
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.18 3.15 3.75
10.50 3.40 1.50
2.10 3.10 4.90
2.16 3.12 3.76
15.92 3.56 1.45

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.80 1.14 4.40 1.21 2.00 1.80 1.98 1.89 1.68 2.28 1.66 2.21 1.16 5.10 1.16 5.40 1.01 15.00 1.02 11.50 1.06 13.00 0.00 20.00
5.60 1.11 4.30 1.19 2.32 1.75 1.63 2.28 1.36 3.04 1.12 5.55 1.08 6.00 1.00 11.00 1.00 9.70
5.98 1.12 4.87 1.17 2.51 1.51 1.89 1.88 1.52 2.49 1.24 3.94 1.18 4.70 1.06 8.58 1.05 9.29
6.01 1.15 2.80 1.48 1.95 1.95 1.58 2.49 1.23 4.48 1.51 2.71 1.36 3.35 1.57 2.52 1.35 3.37 1.12 7.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.42 2.85 1.27 2.05 1.04 11.00 1.01 15.00
2.19 1.68 1.46 2.72 1.23 4.20 1.04 11.25 1.03 12.75
2.36 1.57 1.56 2.39 1.29 3.51 1.07 7.97 1.05 9.29
2.19 1.72 1.80 2.08 1.40 3.08 1.27 3.92 1.14 6.22 1.33 3.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.78 1.97 1.36 3.00 1.10 6.30
2.68 1.47 1.78 2.04 1.34 3.20 1.11 6.70 1.08 7.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 2.04
2.20 1.65
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
5.20 1.16
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