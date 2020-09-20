Уэска
0:1
Второй тайм: 72'
Стадион: Эль-Алькорас
Кадис
0:1
11' ГолНегредо Альваро
16' Желтая карточкаПулидо Хорхе
29' Желтая карточкаКала Хуан
49' Желтая карточкаФеррейро Давид
58' Желтая карточкаАльфонсо Луис
63' Желтая карточкаПомбо Хорхе
14
Пулидо
Хорхе
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
16
Кала
Хуан
11
Помбо
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
26 Флере ХуанВратарь
- Защитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
-
27 Баро МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Perera
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
0:1
16'
29'
49'
53'
58'
63'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маффео Пабло
|1
|0.5
|2.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Москера Педро
|1
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|1
|0
|3.
|Феррейро Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|1
|0
|2.
|Малбашич Филип
|1
|0
|3.
|Альфонсо Луис
|1
|0
|4.
|Алехо Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска
Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада Уэска 2:2 Экстремадура Райо Вальекано 2:0 Уэска Уэска 3:2 Альмерия
Кадис Последние 20 матчей: + = -Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис
Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис Кадис 1:1 Алькоркон Нумансия 1:2 Кадис Кадис 1:1 Райо Вальекано Луго 1:1 Кадис Кадис 2:1 Альмерия
Последние игры между собой
Уэска: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Гранада
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хетафе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Кадис
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Уэска
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Прогнозы на матч Уэска 0:1 Кадис
Исход игры
Уэска
79.2% (118)
Ничья
18.8% (28)
Кадис
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
23.65% (35)
Меньше
76.35% (113)
Обе команды забьют
Да
37.84% (56)
Нет
62.16% (92)
Популярный счёт
1:0 Уэска
53% (79)
2:1 Уэска
19.5% (29)
1:1 Ничья
14.1% (21)
2:0 Уэска
4% (6)
0:0 Ничья
3.4% (5)
3:1 Уэска
2% (3)
0:1 Кадис
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.80
|1.14
|4.40
|1.21
|—
|—
|2.00
|1.80
|1.98
|1.89
|1.68
|2.28
|1.66
|2.21
|1.16
|5.10
|—
|—
|1.16
|5.40
|1.01
|15.00
|1.02
|11.50
|1.06
|13.00
|0.00
|20.00
|5.60
|1.11
|4.30
|1.19
|—
|—
|2.32
|1.75
|—
|—
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.36
|3.04
|—
|—
|1.12
|5.55
|1.08
|6.00
|1.00
|11.00
|1.00
|9.70
|—
|—
|5.98
|1.12
|4.87
|1.17
|—
|—
|2.51
|1.51
|—
|—
|1.89
|1.88
|—
|—
|1.52
|2.49
|—
|—
|1.24
|3.94
|1.18
|4.70
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|—
|—
|6.01
|1.15
|—
|—
|2.80
|1.48
|1.95
|1.95
|1.58
|2.49
|1.23
|4.48
|1.51
|2.71
|1.36
|3.35
|1.57
|2.52
|1.35
|3.37
|1.12
|7.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|—
|—
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.27
|2.05
|—
|—
|1.04
|11.00
|1.01
|15.00
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.46
|2.72
|—
|—
|1.23
|4.20
|—
|—
|1.04
|11.25
|1.03
|12.75
|2.36
|1.57
|—
|—
|1.56
|2.39
|—
|—
|1.29
|3.51
|—
|—
|1.07
|7.97
|1.05
|9.29
|2.19
|1.72
|1.80
|2.08
|1.40
|3.08
|1.27
|3.92
|1.14
|6.22
|1.33
|3.49
|—
|—
|—
|—