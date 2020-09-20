Гранада
1:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Алавес
1:0
7' ГолСольдадо Роберто
1:1
22' ГолХоселу Санмартин
24' Желтая карточкаЭдгар Мендес
26' Желтая карточкаБатталья Родриго
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
16
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кастро АрицВратарь
- Вратарь
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
-
28 Бланко ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаНападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
7'
1:0
22'
1:1
24'
26'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сольдадо Роберто
|1
|0.5
|2.
|Милья Луис
|1
|0.5
|3.
|Эррера Янгель
|1
|0.5
|4.
|Монторо Анхель
|0
|0
|5.
|Мачис Дарвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|1
|0
|2.
|Санчес Герман
|1
|0
|3.
|Эррера Янгель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хави Лопеc
|1
|0
|2.
|Пина Томас
|1
|0
|3.
|Батталья Родриго
|1
|0
|4.
|Эдгар Мендес
|1
|0
|5.
|Риоха Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: + = -Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада
Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада
Алавес Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес
Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес
Последние игры между собой
Гранада: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гранада
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Хетафе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Алавес
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Уэска
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Вальядолид
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Прогнозы на матч Гранада 1:1 Алавес
Исход игры
Гранада
85.6% (131)
Ничья
13.1% (20)
Алавес
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
31.79% (48)
Меньше
68.21% (103)
Обе команды забьют
Да
41.72% (63)
Нет
58.28% (88)
Популярный счёт
1:0 Гранада
40.5% (62)
2:1 Гранада
25.5% (39)
2:0 Гранада
14.4% (22)
1:1 Ничья
11.1% (17)
3:1 Гранада
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:0 Гранада
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.55
|1.14
|4.50
|1.21
|—
|—
|2.15
|1.70
|1.99
|1.87
|1.69
|2.25
|1.67
|2.21
|4.00
|1.24
|—
|—
|1.16
|5.30
|—
|—
|1.72
|2.10
|—
|—
|1.02
|11.50
|1.20
|4.44
|0.00
|20.00
|1.04
|10.00
|6.20
|1.13
|4.55
|1.21
|—
|—
|2.34
|1.74
|—
|—
|1.68
|2.21
|—
|—
|1.39
|3.05
|—
|—
|1.16
|5.45
|—
|—
|1.15
|5.55
|—
|—
|1.03
|13.50
|1.02
|14.25
|1.00
|20.50
|—
|—
|5.98
|1.12
|4.87
|1.17
|—
|—
|2.51
|1.51
|—
|—
|1.90
|1.87
|—
|—
|1.52
|2.49
|—
|—
|1.24
|3.94
|—
|—
|1.18
|4.70
|—
|—
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.53
|1.01
|15.97
|5.50
|1.17
|—
|—
|2.68
|1.51
|2.16
|1.76
|1.88
|2.02
|1.58
|2.49
|1.44
|2.93
|3.73
|1.30
|3.11
|1.40
|2.49
|1.59
|1.89
|2.00
|1.62
|2.40
|1.43
|2.98
|—
|—
|1.17
|5.66
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|2.20
|1.66
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.20
|4.44
|1.04
|11.00
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.04
|10.00
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.47
|2.65
|—
|—
|1.23
|4.20
|1.05
|10.25
|1.03
|12.00
|—
|—
|—
|—
|2.36
|1.57
|—
|—
|1.56
|2.39
|—
|—
|1.28
|3.59
|1.07
|7.97
|1.05
|9.29
|—
|—
|—
|—
|2.05
|1.83
|1.69
|2.25
|1.32
|3.52
|1.30
|3.80
|—
|—
|—
|—
|1.34
|3.38
|1.18
|5.08
|—
|—