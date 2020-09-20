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  3. Испания
Гранада
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Алавес
0'
1:0
7' Гол
Сольдадо Роберто
1:1
22' Гол
Хоселу Санмартин
24' Желтая карточка
Эдгар Мендес
26' Желтая карточка
Батталья Родриго
45'+2
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
20
Вальехо
Хесус
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
4
Гоналон
Максим
5
Милья
Луис
10
Пуэртас
Антонио
21
Эррера
Янгель
11
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
1
Пачеко
Фернандо
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
22
Лежён
Флорьян
16
Эдгар
Мендес
30
Абдаллахи
Махмуд
6
Батталья
Родриго
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
14
Дейверсон
Силва
Гранада
4-2-3-1
Алавес
3-5-2

Ход матча

7'
Сольдадо Роберто
(Мачис Дарвин)
1:0
22'
1:1
Хоселу Санмартин
24'
 
Эдгар Мендес
26'
 
Батталья Родриго

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сольдадо Роберто 1 0.5
2. Милья Луис 1 0.5
3. Эррера Янгель 1 0.5
4. Монторо Анхель 0 0
5. Мачис Дарвин 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 0.5

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 1 0
2. Санчес Герман 1 0
3. Эррера Янгель 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Хави Лопеc 1 0
2. Пина Томас 1 0
3. Батталья Родриго 1 0
4. Эдгар Мендес 1 0
5. Риоха Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 0 0 0 100% (2) 0 0
 Алавес 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: + = -
Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада
Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада
Алавес Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес
Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес

Последние игры между собой

Гранада: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Алавес 0:2 Гранада Ла Лига Гранада 3:0 Алавес Ла Лига Гранада 2:1 Алавес Примера Алавес 3:1 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 2:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гранада 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Хетафе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Валенсия Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Алавес 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Уэска Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Вальядолид 0:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 153
Гранада 85.6% (131)
X 13.1% (20)
Алавес 1.3% (2)
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Алавес
2.49
4.70
4.39
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Гранада 1:1 Алавес

Исход игры
Гранада
85.6% (131)
Ничья
13.1% (20)
Алавес
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
31.79% (48)
Меньше
68.21% (103)
Обе команды забьют
Да
41.72% (63)
Нет
58.28% (88)
Популярный счёт
1:0 Гранада
40.5% (62)
2:1 Гранада
25.5% (39)
2:0 Гранада
14.4% (22)
1:1 Ничья
11.1% (17)
3:1 Гранада
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:0 Гранада
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.10 3.25 3.85
2.31 2.60 3.90
2.09 3.16 4.55
2.10 3.14 3.90
2.49 2.47 4.39

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.55 1.14 4.50 1.21 2.15 1.70 1.99 1.87 1.69 2.25 1.67 2.21 4.00 1.24 1.16 5.30 1.72 2.10 1.02 11.50 1.20 4.44 0.00 20.00 1.04 10.00
6.20 1.13 4.55 1.21 2.34 1.74 1.68 2.21 1.39 3.05 1.16 5.45 1.15 5.55 1.03 13.50 1.02 14.25 1.00 20.50
5.98 1.12 4.87 1.17 2.51 1.51 1.90 1.87 1.52 2.49 1.24 3.94 1.18 4.70 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.53 1.01 15.97
5.50 1.17 2.68 1.51 2.16 1.76 1.88 2.02 1.58 2.49 1.44 2.93 3.73 1.30 3.11 1.40 2.49 1.59 1.89 2.00 1.62 2.40 1.43 2.98 1.17 5.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.20 1.66 1.42 2.85 1.20 4.44 1.04 11.00 1.50 2.55 1.04 10.00
2.21 1.67 1.47 2.65 1.23 4.20 1.05 10.25 1.03 12.00
2.36 1.57 1.56 2.39 1.28 3.59 1.07 7.97 1.05 9.29
2.05 1.83 1.69 2.25 1.32 3.52 1.30 3.80 1.34 3.38 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.81 1.95 1.37 2.95 1.10 6.20
2.68 1.47 1.87 1.92 1.37 3.04 1.12 5.95 1.09 7.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
2.22 1.64
Букмекер Да Нет
7.20 1.10
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
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