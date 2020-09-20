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Гранада
2:1
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
1:0
7' Гол
Сольдадо Роберто
1:1
22' Гол
Хоселу Санмартин
24' Желтая карточка
Эдгар Мендес
26' Желтая карточка
Батталья Родриго
49' Желтая карточка
Лежён Флорьян
2:1
79' Гол
Мачис Дарвин
90'+8
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
20
Вальехо
Хесус
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
4
Гоналон
Максим
5
Милья
Луис
10
Пуэртас
Антонио
21
Эррера
Янгель
11
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
1
Пачеко
Фернандо
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
22
Лежён
Флорьян
16
Эдгар
Мендес
30
Абдаллахи
Махмуд
6
Батталья
Родриго
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
14
Дейверсон
Силва
Гранада
4-2-3-1
Алавес
3-5-2

Ход матча

7'
Сольдадо Роберто
(Мачис Дарвин)
1:0
22'
1:1
Хоселу Санмартин
24'
 
Эдгар Мендес
26'
 
Батталья Родриго
46'
 
Дуарте Рубен
Абдаллахи Махмуд
46'
 
Химо Наварро
Эли Родриго
49'
 
Лежён Флорьян
64'
Монторо Анхель
Пуэртас Антонио
 
64'
Кенеди Роберт
Эррера Янгель
 
72'
 
Сайнс Борха
Риоха Луис
79'
Мачис Дарвин
2:1
84'
Видаль Молина
Сольдадо Роберто
 
84'
Санчес Герман
Мачис Дарвин
 
88'
 
Гвидетти Йон
Эдгар Мендес
90'
Виктор Диаз
Милья Луис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 5 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 1 0.5
2. Сольдадо Роберто 1 0.5
3. Милья Луис 1 0.5
4. Эррера Янгель 1 0.5
5. Монторо Анхель 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 0.5

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 1 0
2. Санчес Герман 1 0
3. Эррера Янгель 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Хави Лопеc 1 0
2. Пина Томас 1 0
3. Батталья Родриго 1 0
4. Лежён Флорьян 1 0
5. Эдгар Мендес 1 0
6. Риоха Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 25% (1) 0 0 50% (2) 0 25% (1)
 Алавес 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: + = -
Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада
Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада
Алавес Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес
Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес

Последние игры между собой

Гранада: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Алавес 0:2 Гранада Ла Лига Гранада 3:0 Алавес Ла Лига Гранада 2:1 Алавес Примера Алавес 3:1 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Хетафе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Валенсия Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Реал Мадрид 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Уэска Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 153
Гранада 85.6% (131)
X 13.1% (20)
Алавес 1.3% (2)
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гранада 2:1 Алавес

Исход игры
Гранада
85.6% (131)
Ничья
13.1% (20)
Алавес
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
31.79% (48)
Меньше
68.21% (103)
Обе команды забьют
Да
41.72% (63)
Нет
58.28% (88)
Популярный счёт
1:0 Гранада
40.5% (62)
2:1 Гранада
25.5% (39)
2:0 Гранада
14.4% (22)
1:1 Ничья
11.1% (17)
3:1 Гранада
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:0 Гранада
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.10 3.25 3.85
1.05 11.00 101.00
2.09 3.16 4.55
2.10 3.14 3.90
3.60 1.59 7.89

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.55 1.14 4.50 1.21 2.15 1.70 1.99 1.87 1.69 2.25 1.67 2.21 1.92 1.87 1.16 5.30 1.18 4.75 1.02 11.50 1.06 8.40 0.00 20.00 1.04 10.00
6.20 1.13 4.55 1.21 2.34 1.74 1.68 2.21 1.39 3.05 1.16 5.45 1.15 5.55 1.03 13.50 1.02 14.25 1.00 20.50
5.98 1.12 4.87 1.17 2.51 1.51 1.90 1.87 1.52 2.49 1.24 3.94 1.18 4.70 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.53 1.01 15.97
5.50 1.17 2.68 1.51 2.16 1.76 1.88 2.02 1.58 2.49 1.44 2.93 1.69 2.27 1.42 3.03 1.70 2.25 1.46 2.88 1.39 3.16 1.43 2.98 1.17 5.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.20 1.66 1.42 2.85 1.20 4.44 1.04 11.00 1.50 2.55 1.04 10.00
2.21 1.67 1.47 2.65 1.23 4.20 1.05 10.25 1.03 12.00
2.36 1.57 1.56 2.39 1.28 3.59 1.07 7.97 1.05 9.29
2.05 1.83 1.69 2.25 1.32 3.52 1.30 3.80 1.34 3.38 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.81 1.95 1.37 2.95 1.10 6.20
2.68 1.47 1.87 1.92 1.37 3.04 1.12 5.95 1.09 7.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
2.22 1.64
Букмекер Да Нет
7.20 1.10
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
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