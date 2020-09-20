Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Гранада вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Мачис Дарвин из команды Гранада сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Удар от ворот произведет Гранада

96' Удар от ворот произведет Алавес

96' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Гвидетти Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Видаль Молина из команды Гранада плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

92' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

92' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Плохо сыграл Дейверсон Силва - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Алавес имеет хороший шанс забить.

84' Удар от ворот произведет Алавес

84' Гранада делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Дейверсон Силва из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

79' Г О О О О Л - Мачис Дарвин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

78' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Эдгар Мендес имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

76' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Гранада пробьет пенальти!

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

75' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Гранада

72' Удар от ворот произведет Алавес

71' Гоналон Максим из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

71' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Гранада

67' Дейверсон Силва из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

66' Удар от ворот произведет Гранада

66' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Гоналон Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Вальехо Хесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Алавес имеет хороший шанс забить.

64' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Алавес

58' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Вальехо Хесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Дуарте Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Дуарте Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Матч возобновлен

50' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

50' Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Лежён Флорьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Абдаллахи Махмуд уходит с поля и его заменяет Дуарте Рубен