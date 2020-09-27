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  3. Испания
Эйбар
1:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Атлетик Б
0'
0:1
40' Гол
Лопес Унаи
1:1
48' Гол
Кике Гарсия
59'
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
4
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
24
Кевин
Родригес
18
Ресио
Хосе
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
19
Кадзиор
Дамиан
17
Кике
Гарсия
14
Инуи
Такаси
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
32
Морсильо
Хон
9
Уильямс
Иньяки
Эйбар
4-3-3
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

40'
0:1
Лопес Унаи
(Уильямс Иньяки)
46'
Кике Гонсалес
Ресио Хосе
 
46'
Педро Леон
Кадзиор Дамиан
 
48'
Кике Гарсия
(Педро Леон)
1:1
58'
 
Вильялибре Асьер
Морсильо Хон

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 5 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 2 0.67
2. Педро Леон 0 0
3. Эспозито Эду 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Унаи 1 0.5
2. Уильямс Иньяки 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 1 1
2. Альварес Серхио 1 0
3. Ресио Хосе 1 0
4. Бигас Педро 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 1 0
2. Лопес Унаи 1 0
3. Йерай Альварес 1 0
4. Морсильо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 0 0 0 100% (1) 0 0
 Атлетик Б 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар
Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар
Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 1
Атлетик Б 2:2 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:2 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 0:0 Эйбар Ла Лига Атлетик Б 4:1 Эйбар Товарищеские матчи
Атлетик Б 3:3 Эйбар Товарищеские матчи Атлетик Б 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Эйбар Примера Атлетик Б 5:2 Эйбар Примера Эйбар 2:0 Атлетик Б Примера Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Эйбар Примера Атлетик Б 1:1 Эйбар Кубок Короля Эйбар 0:0 Атлетик Б Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бетис Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Хетафе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Эйбар 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Уэска Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Атлетик Б 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Алавес Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Эйбар 16% (24)
X 47.3% (71)
Атлетик Б 36.7% (55)
Все прогнозы
2.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эйбар
Ничья
Атлетик Б
4.15
5.07
2.62
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.15 2.50 2.40
3.52 3.00 2.38
3.00 3.04 2.58
14.68 5.07 1.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.10 1.10 4.85 1.18 2.40 1.65 1.71 2.14 1.41 2.82 1.15 4.55 1.13 5.20 1.01 9.60 1.00 10.50 1.00 20.00
5.16 1.11 4.52 1.16 2.60 1.51 1.97 1.89 1.55 2.50 1.24 3.82 1.17 4.41 1.06 8.53 1.05 9.29
3.28 1.36 2.74 1.49 2.19 1.73 1.75 2.17 3.03 1.41 2.52 1.57 2.01 1.88 1.64 2.36 1.46 2.84 1.10 7.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.26 1.64 1.49 2.59 1.25 3.95 1.06 9.60 1.03 11.75
2.45 1.57 1.61 2.37 1.29 3.49 1.06 7.38 1.05 9.29
1.17 5.43 1.40 3.06 1.14 6.08 1.11 7.40 1.22 4.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.94 1.89 1.39 3.00 1.12 6.30 1.09 7.60

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
2.12 1.70
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Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Атлетик Б

Исход игры
Эйбар
16% (24)
Ничья
47.3% (71)
Атлетик Б
36.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (44)
Меньше
70.27% (104)
Обе команды забьют
Да
71.62% (106)
Нет
28.38% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (62)
1:2 Атлетик Б
18% (27)
0:1 Атлетик Б
16% (24)
2:1 Эйбар
8.7% (13)
1:0 Эйбар
6% (9)
0:0 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Эйбар
1.3% (2)
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