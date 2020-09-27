Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Эйбар

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Атлетик Б будет все-таки засчитан.

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

40' Г О О О О Л - Лопес Унаи изменил счет на табло!

40' Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Кадзиор Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Удар от ворот произведет Эйбар

37' Капа Андер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

36' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Морсильо Хон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Эйбар

33' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Как он промахнулся? Кике Гарсия имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

32' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Кадзиор Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Корреа Робер получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Корреа Робер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Рауль Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Рауль Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Кадзиор Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

23' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Эспозито Эду наказан за толчок Рауль Гарсия

21' Лопес Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Корреа Робер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Как он промахнулся? Кике Гарсия имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

15' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Эйбар

14' Юри Берчиче не смог попасть в створ ударом издали

13' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Эйбар

10' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ресио Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

2' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

2' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

2' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Эйбар начинает с центра поля