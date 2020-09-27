0:1
40' ГолЛопес Унаи
1:1
48' ГолКике Гарсия
68' Undefined phrase: football_event_Уильямс Иньяки
1:2
87' ГолЛопес Унаи
90' Желтая карточкаПапа Диоп
20
Корреа
Робер
18
Ресио
Хосе
10
Эспозито
Эду
17
Кике
Гарсия
14
Инуи
Такаси
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
32
Морсильо
Хон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
14 Инуи ТакасиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
32 Морсильо ХонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саррага ОйерПолузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
40'
0:1
48'
1:1
68'
87'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
5 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|2
|0.67
|2.
|Педро Леон
|0
|0
|3.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Унаи
|2
|1
|2.
|Капа Андер
|0
|0
|3.
|Уильямс Иньяки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|1
|1
|2.
|Альварес Серхио
|1
|0
|3.
|Ресио Хосе
|1
|0
|4.
|Бигас Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|2.
|Лопес Унаи
|1
|0
|3.
|Йерай Альварес
|1
|0
|4.
|Морсильо Хон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар
Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар
Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 1
Атлетик Б 3:3 Эйбар Товарищеские матчи Атлетик Б 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Эйбар Примера Атлетик Б 5:2 Эйбар Примера Эйбар 2:0 Атлетик Б Примера Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Эйбар Примера Атлетик Б 1:1 Эйбар Кубок Короля Эйбар 0:0 Атлетик Б Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Хетафе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Уэска
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Эйбар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.10
|1.10
|—
|—
|4.85
|1.18
|—
|—
|2.40
|1.65
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.41
|2.82
|—
|—
|1.15
|4.55
|1.13
|5.20
|1.01
|9.60
|1.00
|10.50
|1.00
|20.00
|5.16
|1.11
|—
|—
|4.52
|1.16
|—
|—
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.97
|1.89
|—
|—
|1.55
|2.50
|—
|—
|1.24
|3.82
|1.17
|4.41
|1.06
|8.53
|1.05
|9.29
|—
|—
|3.28
|1.36
|2.74
|1.49
|2.19
|1.73
|1.75
|2.17
|3.03
|1.41
|2.52
|1.57
|2.01
|1.88
|1.64
|2.36
|1.46
|2.86
|1.26
|4.06
|1.34
|3.45
|1.19
|5.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Эйбар 1:2 Атлетик Б
Исход игры
Эйбар
16% (24)
Ничья
47.3% (71)
Атлетик Б
36.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (44)
Меньше
70.27% (104)
Обе команды забьют
Да
71.62% (106)
Нет
28.38% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (62)
1:2 Атлетик Б
18% (27)
0:1 Атлетик Б
16% (24)
2:1 Эйбар
8.7% (13)
1:0 Эйбар
6% (9)
0:0 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Эйбар
1.3% (2)
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