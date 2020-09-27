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Осасуна
1:3
Конец матча

Стадион:
Леванте
0'
1:0
38' Гол
Торрес Роберто
1:1
41' Гол
Мелеро Гонсало
1:1
71' Не забитый пенальти
Рохер Марти
74' Желтая карточка
Видаль Начо
1:2
77' Гол
Рохер Марти
1:3
81' Гол
Моралес Луис
90' Желтая карточка
Торро Лукас
90'+5
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
22
Навас
Рауль
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
27
Монкайола
Хон
6
Ойер
Санхурхо
14
Гарсия
Рубен
20
Адриан
Лопес
16
Кальери
Хонатан
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
24
Кампанья
Хосе
17
Вукчевич
Никола
12
Малса
Микаэль
10
Барди
Энис
22
Мелеро
Гонсало
11
Моралес
Луис
Осасуна
4-4-2
Леванте
4-4-2

Ход матча

38'
Торрес Роберто
(Адриан Лопес)
1:0
41'
1:1
Мелеро Гонсало
(Моралес Луис)
61'
Торро Лукас
Торрес Роберто
 
61'
Хони Родригес
Адриан Лопес
 
64'
 
Рохер Марти
Мелеро Гонсало
71'
1:1
Рохер Марти
74'
Видаль Начо
 
74'
 
Де Фрутос Хорхе
Барди Энис
74'
Гальего Энрике
Кальери Хонатан
 
75'
Перес Иньиго
Монкайола Хон
 
77'
1:2
Рохер Марти
(Кампанья Хосе)
79'
Кардона Марк
Навас Рауль
 
81'
1:3
Моралес Луис
(Рохер Марти)
86'
 
Радоя Неманья
Моралес Луис
86'
 
Гомес Даниэль
Малса Микаэль
90'
Торро Лукас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 7
  • 15 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриан Лопес 1 0.33
2. Гарсия Рубен 1 0.33
3. Торрес Роберто 1 0.33
4. Торро Лукас 0 0
5. Ойер Санхурхо 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 3 1.5
2. Рохер Марти 1 0.5
3. Мелеро Гонсало 1 0.5
4. Кампанья Хосе 0 0
5. Мирамон Хорхе 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Видаль Начо 2 0
2. Торро Лукас 1 0
3. Круз Хуан 1 0
4. Гарсия Давид III 1 0
5. Эрнандес Аридане 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Кампанья Хосе 1 0
2. Радоя Неманья 1 0
3. Робер Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Леванте 20% (1) 0 40% (2) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар
Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада
Леванте Последние 20 матчей: + = -
Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте
Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Осасуна 2:0 Леванте Ла Лига Леванте 1:1 Осасуна Ла Лига Леванте 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Леванте Примера
Леванте 0:2 Осасуна Примера Осасуна 4:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бетис Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Хетафе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Эйбар 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Уэска Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Атлетик Б 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Алавес Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Осасуна 71.3% (107)
X 24% (36)
Леванте 4.7% (7)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.25 2.25 2.90
4.20 2.05 2.90
2.19 3.52 3.40
2.40 3.32 3.01
4.40 1.96 3.36

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.10 1.16 3.70 1.27 2.00 1.80 1.48 2.63 2.12 1.77 2.55 1.50 1.66 2.20 1.33 3.25 1.08 7.77 1.06 8.80 1.04 10.00 1.03 12.00
10.00 1.05 8.40 1.08 3.45 1.32 2.62 1.50 1.87 2.05 1.45 2.79 1.32 3.45 1.12 6.55 1.09 7.00 1.03 13.50
6.48 1.07 5.60 1.09 3.13 1.36 2.43 1.58 1.79 2.08 1.40 2.96 1.28 3.54 1.10 5.35 1.08 5.97 1.03 12.40 1.02 12.90
4.90 1.20 3.51 1.33 2.43 1.61 2.00 1.89 1.72 2.20 1.46 2.85 1.66 2.31 2.37 1.63 1.97 1.93 1.53 2.60 1.36 3.29 1.67 2.31 1.40 3.12 1.13 6.53 1.18 5.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00 1.12 6.70
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.05 1.08 7.40
2.74 1.46 1.84 2.02 1.39 3.00 1.10 5.36 1.07 6.49 1.01 15.93
1.23 4.40 1.12 6.95 1.25 4.15 1.18 5.19 1.36 3.26 1.23 4.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.45 1.55 1.60 2.33 1.28 3.45
3.76 1.27 2.59 1.50 1.62 2.30 1.27 3.76 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
1.87 1.90
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Осасуна 1:3 Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 1:3 Леванте

Исход игры
Осасуна
71.3% (107)
Ничья
24% (36)
Леванте
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
39.19% (58)
Меньше
60.81% (90)
Обе команды забьют
Да
59.46% (88)
Нет
40.54% (60)
Популярный счёт
2:1 Осасуна
32% (48)
1:0 Осасуна
27.3% (41)
1:1 Ничья
20.7% (31)
2:0 Осасуна
9.3% (14)
1:2 Леванте
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:1 Осасуна
1.3% (2)
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