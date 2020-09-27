Второй тайм

95' Леванте заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Отличный пас сделал Рохер Марти из команды Леванте . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

94' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Удар от ворот произведет Леванте

94' Гальего Энрике не смог попасть в створ ударом издали

93' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Торро Лукас получает желтую карточку за неспортивное поведение

92' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Вукчевич Никола из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Осасуна

87' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

86' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Моралес Луис из команды Леванте сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

84' Удар от ворот произведет Леванте

83' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Рохер Марти из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

83' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Леванте будет все-таки засчитан.

82' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

80' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Осасуна делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

77' Г О О О О Л - Рохер Марти изменил счет на табло!

76' Гальего Энрике из команды Осасуна сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

76' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

75' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Монкайола Хон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Плохо сыграл Гарсия Давид III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Видаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Рохер Марти из команды Леванте пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

69' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Леванте

65' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Кальери Хонатан из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

64' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

60' Торрес Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' ШАНС! Кампанья Хосе вышел один на один с голкипером...

59' Моралес Луис разрезает оборону соперника отличным пасом

59' Удар от ворот произведет Осасуна

58' Игра в одни ворота сейчас. Леванте доминирует и владеет мячом

57' Удар от ворот произведет Осасуна

57' Как он промахнулся? Мирамон Хорхе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

56' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

55' Удар от ворот произведет Осасуна

55' Моралес Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Леванте имеет хороший шанс забить.

54' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Видаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля