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  3. Испания
Кадис
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Севилья
0' 40'
1
Мартинес
Альберто
20
Карселен
Исаак
4
Мауро
Маркос
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
6
Мари
Хосе
11
Помбо
Хорхе
8
Алекс
Фернандес
18
Негредо
Альваро
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
3
Серхи
Гомес
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
21
Торрес
Оливер
6
Гудель
Неманья
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
Кадис
4-4-2
Севилья
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 1 0.33
2. Помбо Хорхе 1 0.33
3. Малбашич Филип 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 1 0
2. Малбашич Филип 1 0
3. Альфонсо Луис 1 0
4. Помбо Хорхе 1 0
5. Алехо Иван 1 0
Севилья
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Севилья 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: + = -
Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол
Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис Кадис 1:1 Алькоркон Нумансия 1:2 Кадис Кадис 1:1 Райо Вальекано Луго 1:1 Кадис
Севилья Последние 20 матчей: + = -
Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте
Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья

Последние игры между собой

Кадис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Севилья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Севилья 2:1 Кадис Кубок Короля Кадис 0:2 Севилья Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
3. Реал Сосьедад Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Сельта 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хетафе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Кадис 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
11. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
12. Атлетик Б Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Уэска Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Вальядолид 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Севилья 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Алавес Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Эйбар Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Кадис 0.7% (1)
X 2% (3)
Севилья 97.3% (143)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Севилья
6.65
3.80
2.04
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.60 3.65 1.68
6.25 3.54 1.70
4.02 3.27 2.02
5.54 2.76 2.04

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.90 1.07 5.60 1.14 2.74 1.57 1.94 1.87 1.51 2.36 1.25 3.62 1.14 4.65 1.04 8.10 1.03 8.90 1.00 20.00
5.60 1.09 4.88 1.13 2.71 1.47 2.08 1.79 1.61 2.37 1.28 3.54 1.19 4.24 1.06 7.41 1.06 8.55 1.01 15.43 1.01 15.87
4.39 1.24 3.07 1.41 2.21 1.73 1.85 2.05 1.61 2.44 1.37 3.28 1.53 2.63 1.24 4.37 1.17 5.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.43 1.56 1.61 2.32 1.30 3.52 1.07 8.20 1.05 10.00
2.52 1.54 1.65 2.29 1.31 3.38 1.07 6.59 1.06 8.58
1.42 2.97 1.24 4.31 1.36 3.26 1.36 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.09 1.74 1.47 2.68 1.16 5.40 1.11 6.65

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
2.12 1.70
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Прогнозы на матч Кадис 0:0 Севилья

Исход игры
Кадис
0.7% (1)
Ничья
2% (3)
Севилья
97.3% (143)
Тотал 2.5
Больше
48.97% (71)
Меньше
51.03% (74)
Обе команды забьют
Да
48.97% (71)
Нет
51.03% (74)
Популярный счёт
1:2 Севилья
40.8% (60)
0:2 Севилья
30.6% (45)
0:1 Севилья
17.7% (26)
1:3 Севилья
5.4% (8)
1:1 Ничья
1.4% (2)
0:3 Севилья
1.4% (2)
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